Le vaccin contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni

Un vaccin Covid-19 de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, ouvrant la voie à son déploiement de masse.

Le coup, qui a été décrit comme un «changeur de jeu», a reçu le feu vert de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’approbation était une « nouvelle fantastique » et a confirmé que le déploiement commencerait le 4 janvier.

«C’est le moment de célébrer l’innovation britannique – non seulement nous sommes responsables de la découverte du premier traitement pour réduire la mortalité du Covid-19, mais ce vaccin sera mis à la disposition de certaines des régions les plus pauvres du monde à faible coût, contribuant ainsi à protéger d’innombrables personnes atteintes de cette terrible maladie », a-t-il déclaré.

«C’est un hommage aux incroyables scientifiques britanniques de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca dont la percée contribuera à sauver des vies dans le monde.»

Il survient dans un contexte de pression croissante sur les hôpitaux en Angleterre, où le nombre de patients atteints de Covid-19 est à son plus haut niveau jamais enregistré pendant la pandémie.

M. Hancock doit annoncer tout changement dans les domaines de niveau dans une déclaration à la Chambre des communes mercredi.

Avec une augmentation des taux de cas dans toutes les régions d’Angleterre et un nombre record de patients, tout changement impliquera probablement des régions qui montent d’un niveau plutôt que de descendre.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin de l’Université d’Oxford – suffisamment pour vacciner 50 millions de personnes.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Le gouvernement a accepté aujourd’hui la recommandation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’autoriser l’utilisation du vaccin Covid-19 de l’Université d’Oxford / AstraZeneca.

«Cela fait suite à des essais cliniques rigoureux et à une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA, qui a conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité.

Le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation (JCVI), qui conseille les ministres, publiera ses dernières orientations sur qui devrait recevoir le vaccin et dans quel ordre plus tard.

Les données publiées dans le journal médical The Lancet début décembre ont montré que le vaccin était efficace à 62% pour prévenir Covid-19 parmi un groupe de 4440 personnes ayant reçu deux doses standard du vaccin, par rapport à 4455 personnes ayant reçu un placebo.

Sur 1 367 personnes ayant reçu une demi-première dose du vaccin suivie d’une deuxième dose complète, il y avait une protection de 90% contre Covid-19 par rapport à un groupe témoin de 1 374 personnes.

Les données globales du Lancet, qui ont été examinées par des pairs, ont présenté les résultats complets des essais cliniques portant sur plus de 20 000 personnes.

Parmi les personnes ayant reçu le médicament placebo, 10 ont été hospitalisées avec un coronavirus, dont deux avec un Covid sévère qui a entraîné un décès.

Mais parmi ceux qui ont reçu le vaccin, il n’y a pas eu d’hospitalisation ni de cas graves.

Les personnes recevant le vaccin Oxford ou celui de Pfizer / BioNTech, qui est également en cours de déploiement, recevront désormais leur première dose de vaccin suivie d’une deuxième dose jusqu’à 12 semaines plus tard.

L’objectif est de donner au plus grand nombre de personnes possible une première dose d’un vaccin Covid-19.

Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Après avoir étudié les preuves sur les vaccins Pfizer / BioNTech et Université d’Oxford / AstraZeneca, le JCVI a conseillé que la priorité devrait être de donner à autant de personnes dans les groupes à risque leur première dose, plutôt que de fournir le a nécessité deux doses en un temps aussi court que possible.

«Tout le monde recevra toujours sa deuxième dose et ce sera dans les 12 semaines suivant la première. La deuxième dose complète le cours et est importante pour une protection à long terme.

«À partir d’aujourd’hui, le NHS du Royaume-Uni accordera la priorité à l’administration de la première dose du vaccin aux personnes appartenant aux groupes les plus à haut risque.

«Avec deux vaccins désormais approuvés, nous serons en mesure de vacciner un plus grand nombre de personnes les plus à risque, de les protéger de la maladie et de réduire la mortalité et l’hospitalisation.»

Pascal Soriot, directeur général d’AstraZeneca, a déclaré: «Aujourd’hui est un jour important pour des millions de personnes au Royaume-Uni qui auront accès à ce nouveau vaccin.

« Il s’est avéré efficace, bien toléré, simple à administrer et est fourni par AstraZeneca sans profit. »

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group qui a dirigé l’essai clinique, a déclaré: «L’évaluation du régulateur selon laquelle il s’agit d’un vaccin sûr et efficace est un moment historique, et une approbation des efforts considérables d’une équipe internationale dévouée de chercheurs et nos participants à l’essai dévoués.

«Bien que ce ne soit que le début, nous commencerons à devancer la pandémie, à protéger la santé et les économies lorsque les personnes vulnérables seront vaccinées partout, autant que possible dès que possible.»

Au cours de l’essai de vaccin d’Oxford, la demi-dose suivie d’un régime à dose complète est survenue à la suite d’un accident.

Cependant, la MHRA a été informée de ce qui s’était passé et les essais cliniques du vaccin ont été autorisés à se poursuivre. – PA