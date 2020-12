Alors que la transition se termine, Gibraltar fait face à un Brexit sans accord

LONDRES – Un accord sur la manière de préserver la libre circulation entre Gibraltar et l’UE, y compris avec son voisin le plus proche, l’Espagne, reste insaisissable un peu plus de 24 heures avant la fin de la période de transition du Brexit.

Wendy Morton, la ministre britannique du voisinage européen, a confirmé mercredi que les gouvernements du Royaume-Uni, de Gibraltar et d’Espagne n’étaient pas encore parvenus à un accord sur cette question malgré des «discussions approfondies».

Les trois parties ont négocié pendant des mois des arrangements pour permettre à Gibraltar d’être lié à l’espace Schengen pour des voyages sans passeport, mais ils restent en désaccord sur les détails pratiques et l’impact d’un tel accord sur la souveraineté du Royaume-Uni sur le Rocher.

Morton a déclaré que toutes les parties discutaient de la manière d ‘«atténuer» les impacts de la fin de la transition du Brexit sur Gibraltar et de l’exploitation de sa frontière avec l’Espagne.

Ses commentaires interviennent après que la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, ait averti lundi que s’il n’y avait pas d’accord avec Londres, Gibraltar serait «le seul endroit où un Brexit dur est appliqué» avec des conséquences telles que les Gibraltariens doivent faire tamponner leur passeport lorsqu’ils traversent la frontière et de longues files de camions aux postes frontières.

«Toutes les parties ont reconnu la nature difficile de ce processus dès le début des pourparlers», a déclaré Morton dans un communiqué. «Bien qu’un accord n’ait pas encore été trouvé, nous poursuivons nos discussions avec l’Espagne afin de sauvegarder les intérêts de Gibraltar et ceux de la région environnante.»

Morton a pointé du doigt la responsabilité de la Commission européenne pour avoir exclu les territoires britanniques d’outre-mer (OT), tels que Gibraltar, de l’accord global sur le Brexit.

Plus tôt dans le processus du Brexit, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a réussi à faire en sorte que les négociations sur Gibraltar soient bilatérales entre le Royaume-Uni et l’Espagne, plutôt qu’entre le Royaume-Uni et l’UE.

«Malgré tout ce que nous avons pu faire, la Commission européenne a refusé de négocier une relation future qui inclurait les OT», a déclaré Morton. «Nous avons cherché à changer la position de la Commission, mais elle a refusé de s’engager.»

S’exprimant à la Chambre des communes lors du débat de mercredi sur l’accord sur le Brexit, le député conservateur Bob Neill a déclaré que le Royaume-Uni avait une «obligation politique et morale» d’obtenir un accord post-Brexit pour Gibraltar.

«Nous avons pris un engagement clair envers les habitants de Gibraltar, qui, bien qu’ils aient voté massivement pour rester dans l’Union européenne, sont tout aussi déterminés à faire partie de la famille britannique, à ne pas les laisser pour compte et à ne pas quitter l’Union européenne sans garantir un accord pour eux aussi », a-t-il déclaré.