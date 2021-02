Le Royaume-Uni envisage d’exiger que les lieux publics soient préparés aux attaques terroristes

Le gouvernement britannique a ouvert vendredi une consultation publique visant à établir une obligation légale pour que les lieux publics soient préparés aux attaques terroristes, répondant à la campagne «Martyn’s Law» nommée d’après une victime de l’attentat de 2017 à la Manchester Arena.

L’exigence, appelée «obligation de protection», s’appliquerait à certains propriétaires et exploitants de lieux publics et de grandes organisations, et les enjoindrait de «tenir compte des menaces terroristes» et de «mettre en œuvre des mesures de sécurité et de préparation organisationnelles appropriées et proportionnées», a déclaré le gouvernement dans un rapport.

«Nous voulons que toutes les organisations responsables des lieux et espaces publics accordent la priorité à la sûreté et à la sécurité publiques», a déclaré le ministre de l’Intérieur Priti Patel dans le communiqué.

La consultation, qui durera 18 semaines, aidera à définir les lieux publics auxquels l’obligation de protection devrait s’appliquer et ce qui sera requis.

Cette décision fait suite à une campagne de Figen Murray, la mère de Martyn Hett, l’une des personnes tuées dans l’attaque de la Manchester Arena. «Faire de la loi de Martyn une réalité est un grand soulagement et j’ai hâte de faire une différence durable avec tous ceux qui l’ont soutenue», a déclaré Murray dans la déclaration du gouvernement.

Nous ne pouvons pas «nous laisser entrer dans une mentalité de siège sur le terrorisme», a déclaré David Anderson, un ancien critique indépendant de la législation sur le terrorisme, sur Times Radio vendredi matin.

«Si nous nous permettons d’entrer dans une frénésie permanente sur le risque, nous faisons [the terrorists’] des emplois pour eux », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère que le résultat de la consultation sera« raisonnable et proportionné ».

Cette histoire a été mise à jour pour ajouter les commentaires de David Anderson.