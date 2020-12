Les représentants du secteur de la vente au détail ont exprimé leur «stupéfaction» que les magasins non essentiels soient à nouveau contraints de fermer leurs portes malgré l’absence de preuves qu’ils contribuent de manière significative à la propagation du coronavirus, alors que le gouvernement a poussé l’État au plein niveau 5 restrictions jusqu’en février.

«Il n’y a pas beaucoup plus de 48 heures que le Taoiseach disait qu’il ne croyait pas que non essentiel était une ruche de transmissions Covid-19 et il a dit qu’il ne pensait pas que le fermer aurait un effet important sur les taux d’infection, », A déclaré Duncan Graham, directeur général de Retail Excellence, qui compte plus de 2 000 membres dans tout le pays.

«Donc, entendre cela du Taoiseach un jour, puis se faire dire quelques jours plus tard que nous devons fermer à nouveau nous laisse franchement perplexe», a-t-il déclaré au europe-infos.fr.

M. Graham a souligné que les détaillants avaient fait tout ce qui leur était demandé tout au long de la crise en termes de contrôle des foules et de désinfection des magasins et plus récemment en ce qui concerne les soldes d’hiver.

Retail Ireland, le groupe de pression du secteur au sein d’Ibec, a déclaré que le passage aux restrictions de niveau 5 jusqu’à au moins la fin du mois de janvier était «une déception majeure et un coup dur». Il a déclaré que l’accent doit maintenant être mis sur la réduction du nombre de cas afin que les restrictions puissent être levées en toute sécurité.

«Bien que le commerce de détail ait démontré qu’il s’agissait d’un environnement sûr pour les clients et le personnel, il est désormais clairement prévu de réduire considérablement tous les mouvements dans la société», a déclaré Arnold Dillon, directeur de Retail Ireland.

«Maintenant que la décision est prise, il est vital que ces mesures fonctionnent, et nous sommes bientôt en mesure de rouvrir. Le déploiement rapide du vaccin est désormais essentiel pour éviter une interruption prolongée. »

Jean McCabe, la propriétaire de la boutique Willow à Ennis, a déclaré qu’elle était «reconnaissante» d’avoir été autorisée à rouvrir pour les échanges de Noël et que de nombreux acteurs du secteur s’attendaient déjà à fermer en janvier.

«Je ne m’attendais tout simplement pas à ce que la fermeture intervienne si tôt après Noël», a déclaré Mme McCabe, qui est également vice-présidente de Retail Excellence.

Elle a dit qu’elle utiliserait les opérations en ligne de Willow pour déplacer les stocks qui seraient normalement déchargés dans le magasin pendant les ventes après Noël. Elle a déclaré que son entreprise s’était fortement échangée en décembre: «Je n’ai pas parlé à un détaillant qui n’a pas organisé de Noël exceptionnel.»

Elle a reconnu que bien qu’il n’y ait pas de données montrant que la vente au détail contribue grandement à la propagation du coronavirus, l’arrêt doit être envisagé dans le contexte de la nécessité d’empêcher les mouvements généraux des citoyens.

«Je ne sais pas si cela aura un impact important sur le nombre de virus. Mais c’est la psychologie, je suppose, et le fait que le gouvernement ne veut tout simplement pas que les gens quittent leur domicile à moins que cela ne soit essentiel. À mesure que le nombre de cas diminue, nous espérons que le commerce de détail pourra rouvrir », a déclaré Mme McCabe.

M. Graham a déclaré que la fréquentation des magasins ces derniers jours était en baisse de 50% par rapport à l’année dernière, les détaillants ayant tenu compte des avertissements du gouvernement de ne pas promouvoir les ventes. Il a souligné que l’ensemble de l’espace de vente au détail entrait de toute façon dans sa période la plus calme de l’année.

« Ce dernier verrouillage intervient juste après que nous ayons traversé une période de Noël sans aucune indication de grappes de Covid sortant du commerce de détail, alors pourquoi nous fermer maintenant alors que les choses deviennent de toute façon très calmes? »

Le gouvernement a mis les restrictions en place dans un premier temps jusqu’à la fin du mois de janvier, bien qu’il y ait des craintes dans le secteur que cela puisse durer plus longtemps si le nombre de virus reste obstinément élevé. M. Graham a déclaré que si cela durait deux ou trois mois, de nombreux détaillants auraient été «fermés pendant la moitié de l’année et ce n’est tout simplement pas durable».