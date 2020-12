Coronavirus: le nombre d’hôpitaux augmente avec l’entrée en vigueur du verrouillage de niveau 5

Le nombre de personnes traitées à l’hôpital de la République pour Covid-19 a presque doublé au cours des sept derniers jours avec un avertissement du Taoiseach Micheál Martin hier soir que les chiffres vont encore se détériorer dans les prochains jours.

L’Irlande est entrée dans un verrouillage complet de niveau 5 à minuit avec la fermeture des commerces non essentiels, des gymnases, des centres de loisirs et des piscines jeudi à la fermeture des bureaux.

L’annonce du troisième verrouillage par M. Martin est intervenue après une propagation rapide de la maladie pendant la période de Noël. Mercredi, pour la deuxième journée consécutive, un nouveau record de cas supplémentaires de virus a été établi, avec 1718 tests positifs signalés. 13 autres décès liés à Covid ont également été confirmés.

Le nombre R, indiquant le nombre de personnes infectées à partir d’un cas positif, se situe désormais entre 1,6 et 1,8.

« Les chiffres vont encore se détériorer au cours des prochains jours », a déclaré M. Martin dans un discours télévisé à la nation mercredi à 18 heures.

«La maladie se propageant beaucoup plus rapidement, la menace d’un dépassement de notre système de santé et le risque d’augmentation de la maladie et de la mort parmi nos populations vulnérables et âgées est évident», a-t-il ajouté.

Le Taoiseach Micheál Martin s’adresse à la nation mercredi dans les bâtiments gouvernementaux de Dublin. Photographie: Julien Behal Photography / Document à distribuer



«La vérité est qu’avec la présence de la nouvelle souche et le rythme de croissance, ce n’est pas le moment de nuancer notre réponse. Nous devons freiner les mouvements et les interactions physiques à travers le pays.

Il a déclaré que le mois prochain, « face à ces contrôles les plus stricts au cœur de l’hiver, cela va être très difficile pour tout le monde. »

Cependant, il a dit qu’il y avait de la lumière au bout du tunnel, après un an d’effort le plus extraordinaire des esprits scientifiques les plus talentueux du monde, nous avons des vaccins sûrs et efficaces.

Le dernier rapport sur les opérations quotidiennes du HSE publié jeudi matin a montré que 466 personnes étaient traitées à l’hôpital dans toute la République à 20 heures mercredi soir, une augmentation par rapport à 253 il y a une semaine, soit une augmentation de plus de 80%. Il y a eu 188 cas suspects à l’hôpital, contre 111 il y a une semaine. Hier soir, 39 personnes étaient traitées en USI, avec 20 cas ventilés, contre 25 et 15 il y a une semaine.

En date de ce matin, il y avait 454 cas confirmés de Covid-19 à l’hôpital, dont 39 en réanimation. Plus de 100 000 tests ont été effectués au cours des sept derniers jours, avec un taux de positivité de 10,5%, selon le Covid-19 Data Hub du gouvernement.

‘Relookez notre activité’

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré jeudi que le déploiement du vaccin Covid-19 serait signalé pour informer le public des progrès du programme.

Les gens peuvent être assurés que le programme se déroule correctement en rapportant les chiffres de vaccination, a-t-il déclaré à Morning Ireland sur RTÉ.

Le Dr Holohan a défendu le rythme du déploiement du programme de vaccination en disant qu’il pourrait être dommageable s’il n’était pas fait correctement. Le programme sera géré selon les normes les plus élevées, a-t-il ajouté.

Cependant, le CMO a averti que la vaccination n’était pas une raison pour que les gens n’agissent pas maintenant. Il a appelé tout le monde à «revenir aux mesures de santé publique de base» – à rester à la maison, en évitant les contacts sociaux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré que le gouvernement n’ait pas suivi les conseils de l’équipe nationale d’urgence de santé publique au début de décembre de ne pas ouvrir le secteur de l’hôtellerie, le Dr Holohan a déclaré que c’était le travail de Nphet de surveiller la situation et de faire des recommandations alors que le gouvernement avait un autre travail à faire impliquant toute une gamme de questions, y compris l’impact économique. C’est ce que le gouvernement a fait, a-t-il dit.

«Il nous revient maintenant, en tant que citoyens, d’assumer la responsabilité de limiter la transmission. C’est maintenant l’occasion de relooker notre activité. Si nous faisons chacun ce que nous pouvons, nous pouvons protéger la santé publique. »

L’augmentation des chiffres s’est produite récemment parce que le nombre moyen de contacts avait fortement augmenté. Le public s’était engagé dans une activité sociale accrue, ce qui permettait au virus de se propager.

Les mesures de base pour rester à la maison et éviter les contacts sociaux étaient importantes et efficaces indépendamment de la variation ou des différentes souches du virus. Les mesures que nous devons prendre sont les mêmes. Il n’était pas important d’identifier la variation. «Nous en savons assez pour nous dire quoi faire en tant qu’individus.

«Chacun de nous doit tenir compte de son propre comportement. C’est l’occasion de prendre des mesures qui peuvent mettre fin aux schémas de transmission.

«Le message doit être de savoir quoi faire à l’avenir, pas de regarder en arrière. Les objectifs fondamentaux sont de maintenir la transmission à des niveaux relativement bas, de réduire les hospitalisations et d’éviter la vague de mortalité que l’Europe a connue. »