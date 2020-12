Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le Premier ministre britannique a remercié les scientifiques britanniques, les travailleurs de la santé et le public pour leurs efforts contre la pandémie de coronavirus dans son message du Nouvel An, promettant que 2021 sera «un moment incroyable» pour le Royaume-Uni

Ce fut une année pas comme les autres. Sorti des élections générales de décembre dernier avec une large majorité, Boris Johnson est entré dans la dernière ligne droite des négociations sur le Brexit avec un soutien parlementaire suffisant pour faire pression pour le type de Brexit qu’il souhaitait. Les négociations sont allées jusqu’au bout, mais le Premier ministre a réussi à conclure un accord de commerce et de coopération avec l’UE la veille de Noël, qui est devenu une loi britannique dans les premières heures de jeudi.

Mais 2020 a également été l’année où la pandémie de coronavirus a coûté la vie à plus de 82000 personnes au Royaume-Uni, a plongé le PIB, a forcé Johnson à imposer deux verrouillages nationaux et d’autres restrictions en cours contre ses instincts les plus élémentaires, et l’a même envoyé en soins intensifs. en avril, aux heures les plus sombres de Downing Street.

Bien que le coronavirus continue de mettre à rude épreuve le service national de santé du pays, Johnson a déclaré jeudi que l’approbation du vaccin développé par l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments AstraZeneca, qui peut être produit à bas prix et conservé à température ambiante, «offre littéralement une nouvelle vie. aux gens de ce pays et du monde entier. »

«Alors que le soleil se lève demain en 2021, nous avons la certitude de ces vaccins. Pionnier dans un Royaume-Uni qui est également libre de faire les choses différemment, et si nécessaire mieux, que nos amis de l’UE », a-t-il ajouté.

Johnson a déclaré: « il y aura beaucoup de gens qui ne seront que trop heureux de dire au revoir à la morosité de 2020 », mais cette année a également montré « le courage et l’abnégation » du personnel du NHS et des travailleurs à domicile, le « renouvelé esprit de volontariat », et les percées des scientifiques britanniques s’attaquant au COVID-19.

2021 verra la Grande-Bretagne «libre» de conclure des accords commerciaux dans le monde entier, «dynamisera» son «ambition d’être une superpuissance scientifique des biosciences à l’intelligence artificielle», s’attaquera au changement climatique et rebondira après la pandémie, a ajouté Johnson.

«Nous avons notre liberté entre nos mains et c’est à nous d’en tirer le meilleur parti», a-t-il déclaré. «Et je pense que ce sera l’instinct irrésistible des habitants de ce pays de se rassembler en un seul Royaume-Uni – l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord travaillant ensemble pour exprimer nos valeurs dans le monde.

Par-dessus tout, a conclu le Premier ministre, 2021 sera «l’année où nous finirons par faire ces choses quotidiennes qui semblent maintenant perdues dans le passé».