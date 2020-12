Les médecins en chef du Royaume-Uni justifient une stratégie de vaccin à dose unique contre le coronavirus

LONDRES – Les médecins en chef des quatre pays britanniques ont présenté ce soir en détail les raisons du report des secondes doses prévues du vaccin contre le coronavirus BioNTech / Pfizer, après que les médecins ont déclaré aujourd’hui qu’il était injuste pour les patients et intenable sur le plan opérationnel.

Dans une lettre envoyée par courrier électronique du ministère de la Santé et des Affaires sociales, ils ont déclaré qu’ils voulaient «exposer la justification scientifique et de santé publique», notant que «il s’agit d’un équilibre entre les risques et les avantages».

Le principal obstacle à la maximisation du nombre de personnes qui reçoivent le vaccin est l’approvisionnement, écrivent-ils. C’est un «problème mondial… [which] restera le cas pendant plusieurs mois et, surtout, pendant la période hivernale critique », ont-ils ajouté.

Sur la base des données disponibles, les CMO sont «convaincus» que les vaccins Pfizer et AstraZeneca offrent «une protection substantielle dans les 2-3 semaines suivant la vaccination contre une maladie clinique, et en particulier une maladie COVID grave». Ils se réfèrent aux dernières données publiées par le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation aujourd’hui.

Vacciner deux fois plus de personnes vulnérables au cours des deux ou trois prochains mois et offrir jusqu’à 70% de protection, «est évidemment beaucoup plus préférable en termes de santé publique», que la moitié de ces personnes obtenant une légère augmentation de la protection.

La deuxième dose est susceptible d’être «très importante pour la durée de la protection, et à un intervalle de dose approprié peut encore augmenter l’efficacité du vaccin», écrivent-ils. «Le JCVI est convaincu que 12 semaines est un intervalle de dosage raisonnable pour obtenir une bonne protection à long terme.»

Les médecins ont appelé aujourd’hui le gouvernement à justifier le changement de stratégie. Certains ont souligné qu’il faudrait des semaines pour reporter des milliers de rendez-vous et qu’il était injuste pour les personnes vulnérables.

Les directeurs marketing ont déclaré qu’ils reconnaissaient que c’était «très difficile sur le plan opérationnel».

La nouvelle intervient alors que le National Health Service rapporte que plus d’un million de citoyens britanniques ont reçu la première dose de vaccin BioNTech / Pfizer, approuvée le 8 décembre.

Une déclaration de l’Organisation mondiale de la santé ce soir a déclaré qu’elle avait également approuvé le vaccin, dans le cadre de sa liste d’utilisation d’urgence (EUL), ouvrant la porte aux pays pour accélérer leurs propres processus d’approbation réglementaire pour importer et administrer le vaccin.