Recherche de coronavirus: comment Covid-19 s’est-il propagé dans votre région en décembre?

La zone électorale de New Ross, Co Wexford, continue d’avoir le taux d’incidence de cas de coronavirus sur 14 jours le plus élevé de l’État, et est plus de trois fois le taux national.

Les dernières données du Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) examinent le taux d’incidence de Covid-19 à 14 jours entre le 15 et le 28 décembre dans chacune des 166 circonscriptions électorales.

Il est publié sur le site du gouvernement Hub de données Covid-19 tous les jeudis soirs. Ici, nous mettons les chiffres dans un tableau interrogeable afin que vous puissiez vérifier votre région et la comparer à d’autres zones électorales locales de la République. Si vous lisez ceci sur l’application The europe-infos.fr, allez ici pour rechercher.

La zone électorale de New Ross a un taux d’incidence de 998,6 cas pour 100 000 habitants, soit plus de quatre fois le taux d’incidence national de 245,6.

La ville avait également le taux d’incidence sur 14 jours le plus élevé de l’État la semaine dernière avec 659,7 cas pour 100 000 habitants.

La circonscription électorale de Ballybay-Clones à Co Monaghan a le deuxième taux le plus élevé du pays avec 707, suivie de Buncrana, Co Donegal (679,6), Kenmare, Co Kerry (670,3) et Adare-Rathkeale, Co Limerick (660,4).

Deux zones électorales – Lismore, Co Waterford et Cahir, Co Tipperary – ont des taux d’incidence sur 14 jours de 0, avec moins de cinq cas enregistrés dans les deux endroits.

Carrickmacross-Castyleblayney dans le comté de Monaghan (32,7) et Granard, dans le comté de Longford (46,8) figurent également parmi les régions électorales ayant les taux d’incidence sur 14 jours les plus bas.

Kimmage-Rathmines a le taux d’incidence de coronavirus sur 14 jours le plus élevé à Dublin avec 424,3 cas pour 100000 habitants, suivi d’Ongar avec 399,1, Tallaght Central avec 395,7 et Clondalkin avec 365,4. Balbriggan a le taux le plus bas à Dublin avec 194,1 avec Tallaght South (197,4) et Killiney-Shankill (202,2).