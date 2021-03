Kurz recrute d’autres dirigeants européens pour se plaindre de la distribution de vaccins

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz s’est associé samedi à quatre autres dirigeants d’Europe centrale pour se plaindre de l’attribution de vaccins contre le coronavirus.

Kurz et ses homologues de Lettonie, de Bulgarie, de Slovénie et de République tchèque ont appelé à ce que la distribution des vaccins soit discutée lors d’un sommet de l’UE. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et au président du Conseil européen Charles Michel, ils ont noté que les vaccins achetés conjointement ne sont pas livrés aux pays membres de l’UE de manière égale, proportionnellement à leur population.

Réponse de la Commission: ne nous blâmez pas. Il a rappelé ce qui est bien connu depuis des mois – que certains pays ne se sont pas inscrits pour tous les vaccins auxquels ils avaient droit et que d’autres ont acheté les doses supplémentaires.

La Commission a souligné qu’elle avait souhaité une distribution au prorata stricte mais les gouvernements nationaux de l’UE ont opté pour une approche plus flexible. « Ce serait aux États membres de trouver un accord s’ils souhaitaient revenir au prorata », a déclaré la Commission dans un communiqué.

En Autriche, des politiciens de l’opposition ont accusé Kurz de s’être battu au niveau de l’UE pour détourner l’attention des lacunes de son propre gouvernement sur le front de la vaccination.

L’Autriche est classée 19e sur 27 en termes de proportion de la population vaccinée dans l’UE, et les autres signataires de la lettre de samedi sont également dans les derniers rangs. Selon une analyse de POLITICO, ils sont des interprètes médiocres en ce qui concerne la distribution de leurs fournitures en stock.

Dans leur lettre, publiée par les médias autrichiens, Kurz et les quatre autres dirigeants écrivent que «ces derniers jours», ils ont «découvert» que «les livraisons de doses de vaccins par les sociétés pharmaceutiques aux différents États membres de l’UE ne sont pas mises en œuvre sur un pied d’égalité. suivant la clé de population au prorata. »

Ils suggèrent que le rythme inégal des vaccinations qui en résulte sape l’objectif de la Commission pour le bloc de vacciner 70 pour cent des adultes d’ici l’été, et une inégalité croissante s’ensuivra à mesure que certains pays obtiendront l’immunité collective plus rapidement que d’autres.

Kurz, qui a également critiqué la rapidité des approbations de vaccins par l’UE, a rendu public sa plainte concernant la divergence par rapport à la distribution proportionnelle vendredi. Lors d’une conférence de presse, il a qualifié le système de «bazar» et a déclaré que le gouvernement avait fait sa propre analyse des livraisons de vaccins.

Pourtant, ce n’est un secret pour personne que les pays ne s’en sont finalement pas tenus à la clé de population. Plusieurs capitales, dont Sofia, ont choisi de parier fortement sur le tir moins cher d’AstraZeneca, tandis que l’Allemagne, la France et d’autres ont acheté leurs allocations indésirables de vaccins à ARNm plus coûteux.

Un responsable de l’UE a déclaré que le bureau de Michel avait reçu la lettre de Kurz et des autres dirigeants. Michel a déjà dit aux dirigeants qu’il prévoyait un sommet du Conseil les 25 et 26 mars et que la coordination des vaccins était à l’ordre du jour, a noté le responsable.