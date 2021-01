La vie continue: rencontrez les premiers bébés nés en Irlande en 2021

Le premier bébé né en Irlande en 2021 est né quatre secondes après minuit d’une mère séropositive à Covid au National Maternity Hospital (NMH) Holles Street.

Brodie McWilliams Brown est arrivée juste après minuit. Sa mère, Jennifer McWilliams, âgée de 19 ans, va bien. Elle a été diagnostiquée avec Covid-19 le 22 décembre et a alerté l’hôpital. Tous les protocoles ont été suivis pour ses soins.

Elle ne savait pas comment elle était devenue positive pour Covid-19, mais ses symptômes étaient bénins et elle a pu poursuivre sa grossesse.

L’enfant est né quelques semaines plus tôt et pesait 7 lb et 10 oz en bonne santé.

Parlant de la naissance, Jennifer a déclaré: «Brody nous a surpris en arrivant tôt, c’est un début fantastique pour la nouvelle année. On ne peut pas croire qu’il soit le premier bébé né en Irlande en 2021!

«Je tiens à remercier tout le personnel de la National Maternity Hospital qui vient d’être brillant et qui a pris le meilleur soin de Brody et moi malgré le Covid-19.»

Le professeur Shane Higgins, maître à la National Maternity Hospital, a déclaré: «Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter Jennifer pour la naissance de son premier bébé, Brody. Nous tenons également à la remercier de nous avoir alertés de son résultat positif avant de venir à l’hôpital et de travailler avec notre personnel pour assurer un résultat sûr pour tous.

«Je tiens encore une fois à remercier tout notre personnel pour son professionnalisme, son dévouement et son empathie tout au long de la pandémie. Il est ironique que le premier bébé né en 2021 au NMH soit d’une mère positive à Covid.

«Nous encourageons les patients à rester vigilants et à continuer à adhérer aux directives du gouvernement, en attendant le déploiement du vaccin. Nous souhaitons à tous nos patients et à notre famille une bonne et heureuse année.

Brodie a été suivie par la naissance d’un bébé à l’hôpital universitaire de Cork à 12h01.

Baby Foley est arrivé à 12 h 01 et sept secondes, selon son père, Michael, qui a passé une grande partie de sa carrière à regarder l’horloge sur des terrains de sport au pays et à l’étranger.

Bienvenue dans le monde: Baby Foley peu de temps après sa naissance après minuit. Photographie: Fier père, Michael Foley / Twitter.



Kady est né de Vanessa et Garry McLaughlin, de Co Meath.



Le garçon encore inconnu est né au coup de sifflet final avec du temps supplémentaire à l’hôpital universitaire de Cork pesant 4,16 kilos en bonne santé (ou neuf livres deux onces en argent ancien).

Michael Foley est un journaliste sportif du Sunday Times et l’auteur du livre acclamé The Bloodied Field sur les événements du Bloody Sunday 1920.

L’année dernière, le GAA a utilisé son livre comme modèle pour commémorer les 14 spectateurs abattus à Croke Park le 21 novembre 1920.

Après la naissance du bébé, M. Foley a tweeté: «Ce petit homme puissant nous a rejoints hier soir à minuit une minute, inaugurant une année difficile tout en nous rappelant les possibilités que l’avenir nous réserve toujours, aussi sombre que le présent puisse paraître. La vie continue toujours. Bonne année à tous!

La mère Karen Clarke-Foley et son bébé vont bien. Le couple qui vit à Macroom a maintenant quatre enfants, tous des garçons à partir de six ans. Il suffit de remplir une ligne avant complète avec un remplaçant sur la ligne de touche.

«C’était un pur hasard», a déclaré M. Foley. «Ils l’avaient sur un moniteur. C’était le 00.01.07. » Baby Foley devait arriver le 28 décembre. «Ce fut une année difficile, mais nous avons toujours pensé que nous espérerions avoir un bébé à la fin. Même avant sa naissance, il nous donnait un peu d’espoir.

Le premier bébé né à l’hôpital universitaire Coombe Women and Infant’s de Dublin après minuit est arrivé au monde à 12 h 24.

La petite fille, nommée Kady (3950 g) est née de Vanessa et Garry McLaughlin de Co Meath. Elle est le deuxième bébé de Vanessa, avec le bébé Ava né à Coombe il y a 19 mois.