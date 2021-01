Tristesse et joie lors de la première journée de négociation à Holyhead après le Brexit

Radoslav Radev a fait une silhouette solitaire alors qu’il se tenait près de la cabine d’enregistrement pour le ferry Stena Line à destination de Dublin, a remis ses papiers et a attendu.

Après seulement quelques instants, la femme à l’intérieur de la cabine a poussé son bras à travers une petite ouverture dans la fenêtre et les a rendus. Il tendit le cou, écoutant ce qu’elle avait à dire.

Il ne serait pas autorisé à entrer dans la zone portuaire proprement dite, lui dit-elle.

«Vous avez besoin d’un numéro BPN maintenant après le Brexit», dit-elle.

Il était 10h30, le vendredi 1er janvier, et la Grande-Bretagne avait terminé le Brexit – vraiment, enfin et complètement – moins de 12 heures auparavant. L’adhésion au marché unique et à l’union douanière, permettant la libre circulation des personnes et des marchandises, désormais remplacée par un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE et toutes les formalités administratives liées au franchissement d’une frontière internationale.

Les papiers sont renvoyés à Radoslav Radev. Photographie: Peter Murtagh / The europe-infos.fr



Radev ne parut pas plus sage alors qu’il retournait à son camion articulé rouge vif, propriété de H Essers, une énorme entreprise d’entreposage, de transport et de logistique basée à Genk, en Belgique.

Il avait espéré qu’avant la fin de la journée, il aurait traversé la mer d’Irlande et livré sa charge de soins de santé et de produits pharmaceutiques à sa destination à Dublin. Radev a espéré qu’il arriverait à Dublin avec une charge de soins de santé et de produits pharmaceutiques non liée à Covid avant la fin de la journée.

Vendredi en milieu de matinée, le malheureux était le septième camionneur à refuser l’entrée dans le port du nord du Pays de Galles en raison du non-respect de la nouvelle réglementation.

Les camionneurs transportant des marchandises dans les deux sens à travers la mer d’Irlande doivent avoir des autorisations d’exportation des autorités douanières et fiscales du Royaume-Uni ou d’Irlande avant de partir.

Sans numéro de pré-embarquement (PBN), ni identifiant PBN, plus un numéro de référence principal (MRN), les marchandises et le camion ne vont nulle part.

Chaque charge doit avoir son propre PBN unique. À l’arrivée au port, le numéro à 10 ou 13 chiffres est scanné. S’ils sont correctement enregistrés auprès des autorités irlandaises et britanniques, les camionneurs reçoivent littéralement un feu vert ou rouge.

Ian Davies, responsable des ports britanniques chez Stena Line: « Le nouveau système est assez simple. » Photographie: Peter Murtagh / The europe-infos.fr



Bien que tout le monde ait besoin de temps pour apprendre les ficelles du métier, le nouveau système est néanmoins assez simple, déclare Ian Davies, responsable des ports britanniques chez Stena Line.

«Le gouvernement irlandais a une base de données et le gouvernement britannique a une base de données et vous, en tant qu’importateur / exportateur, déposez votre documentation dans ces bases de données et nous, en tant que compagnie maritime, avons un lien vers celles-ci. Du point de vue du port, c’est un processus relativement simple. . . tant que l’importateur / exportateur ou le transporteur a fait tout le dépôt de la documentation », dit-il.

Davies et ses collègues, qui dirigent effectivement le port de Holyhead, se sont préparés à tous les types de départ du Brexit du Royaume-Uni, en étroite liaison avec le gouvernement gallois, les douanes britanniques et la police galloise.

Les tests à Holyhead – le deuxième port britannique le plus achalandé après Douvres et crucial pour les livraisons dans toutes les parties de l’île d’Irlande, pas seulement la République – étaient toujours en cours jusqu’à 18 heures jeudi dernier.

Il y a vingt ans, Holyhead traitait 70 000 camions ou conteneurs. L’année dernière, ce chiffre est passé à 450 000, soit une moyenne de 1 250 camions par jour entre les deux compagnies de ferry, Stena et Irish Ferries.

«La croissance a été exceptionnellement forte. Et une grande partie de cela a été due à la logistique juste à temps et vous obtenez une fréquence [of ferry services] avec Holyhead qui a attiré le trafic d’Irlande du Nord », dit-il.

Un cinquième des entreprises de transport qui utilisent la voie maritime transportent 80 pour cent du fret. La plupart sont bien préparés. «Nous nous sommes concentrés sur ces 20 pour cent. En général, le niveau de leur préparation est assez bon », dit-il.

«Ce dont nous ne sommes pas vraiment sûrs, parce que nous ne traitons pas directement avec eux, c’est le niveau en dessous; pas les transporteurs, mais les importateurs et les exportateurs qui utilisent les transporteurs. Ce sont ces personnes qui vont générer une grande partie de l’administration nécessaire », dit-il, ajoutant que les quelques rejets de la journée montrent – à tout le moins – que le système fonctionne, bien qu’avec de faibles volumes.

Cependant, le trafic de fret ne sera pas revenu à la normale avant la fin de la semaine prochaine, après le week-end du nouvel an et un ralentissement dû au fait que les stocks d’avant Noël pour faire face au chaos redouté du Brexit.

Si un grand nombre de camions sont renvoyés du port, ils se rendront dans un café-relais près de Holyhead où le gouvernement et les douanes gallois ont mis en place un service de résolution de problèmes multilingue.

Là, 200 camions peuvent stationner et de l’espace supplémentaire est ajouté. Si cela se remplit, un côté d’un tronçon de cinq miles de la route à deux voies A55 hors de Holyhead sera transformé en une voie de stationnement.

Brexit soutenant Hugh et Marcia Williams dans leur pub du château d’Édimbourg et maison d’hôtes donnant sur le port de Holyhead. Photographie: Peter Murtagh / The europe-infos.fr



En regardant le trafic à l’extérieur de l’entrée du port, les Brexiteers Hugh et Marcia Williams, propriétaires du pub du château d’Édimbourg actuellement fermé, déclarent leur bonheur.

«Je suis content», dit Hugh. «Presque euphorique.»

Marcia admet qu’il y aura des problèmes de démarrage avec les nouveaux arrangements.

«Au début, ça va être un peu un cauchemar», dit-elle. « Mais une fois qu’ils auront trié, tout ira bien. »

À présent, Radev a quitté le port de gauche et s’est rendu à l’arrêt du camion. Plus tard, je le trouve là-bas, faisant les cent pas sur le support rigide, avec un téléphone portable à l’oreille.

Je lève un pouce vers le haut / le pouce vers le bas.

«Non», répond-il. « Pas bon. Problème. Documents sur le Brexit. Attendez peut-être trois jours ici.