Taoiseach Micheál Martin a signalé que la réouverture des coiffeurs, des commerces de détail non essentiels et des services religieux se poursuivra même si des limites sont imposées à l’utilisation du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

M. Martin a également convenu que se rendre aux sports-spectateurs avec des pintes d’après-match et assister à des mariages devrait être possible d’ici la fin de l’année, mais a souligné qu’une approche prudente sera adoptée par le gouvernement pour les décisions de la semaine prochaine sur la réouverture et au-delà.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (NIAC) étudie la manière dont le vaccin Johnson & Johnson sera utilisé en Irlande après avoir été lié à de très rares caillots sanguins aux États-Unis.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient sur tout risque.

L’Irlande devrait recevoir environ 600000 doses de Johnson & Johnson au cours des prochains mois, mais limiter son utilisation à certains groupes d’âge – comme cela s’est produit avec AstraZeneca – pourrait avoir un impact sur la vitesse de déploiement du vaccin.

Dans une interview sur Newstalk Radio vendredi soir, on a demandé à M. Martin si de mauvaises nouvelles du CANI sur Johnson & Johnson pouvaient lier les mains du gouvernement en termes de décisions de réouverture.

M. Martin a déclaré que c’était un vaccin très important qui ferait progresser le déploiement, mais il a ajouté que le programme de vaccination fonctionne et a réduit les maladies graves, les décès, la transmission et les hospitalisations – en particulier parmi les plus vulnérables.

Il a déclaré que 95% des plus de 70 ans étaient vaccinés, que les personnes atteintes de maladies sous-jacentes étaient vaccinées et que celles dans la soixantaine s’inscrivaient pour leurs injections. «Nous progressons rapidement par rapport aux groupes les plus vulnérables.

«Donc, cela signifie que nous pouvons encore commencer à rouvrir avec prudence certains secteurs, comme nous l’avons indiqué». Il a donné des exemples de secteurs qui seront examinés la semaine prochaine: les coiffeurs et les barbiers, le commerce de détail non essentiel et les services religieux.

Nous prendrons une décision la semaine prochaine et ferons une déclaration complète à ce sujet. »

M. Martin était interviewé dans le cadre d’une série sur la réinvention de l’Irlande et il lui a été dit que ce que beaucoup de gens voulaient, c’était un retour à la normalité.

«Prendre une pinte», a déclaré M. Martin en ajoutant: «Ce ne sera pas merveilleux».

On lui a demandé s’il pouvait se voir, d’ici la fin de 2021, assister à un match de championnat et prendre une pinte sur le chemin du retour ou assister à un mariage.

M. Martin a déclaré: «À la fin de 2021, je peux».

Il a déclaré: «Il y aura un peu de nervosité autour de la période d’automne et d’hiver parce que je pense qu’il y a une saisonnalité attachée à ce virus.

«Je pense que nous devons simplement marcher avec un peu de prudence tout au long de l’hiver, mais je pense que nous pouvons nous ouvrir au fil du temps. Et je pense que nous devons le faire avec prudence pour être franc.

Il a minimisé une suggestion qui lui a été faite qu’il pourrait être à Páirc Uí Chaoimh avec 10 000 à 15 000 personnes disant: «Attendez maintenant. Ralentissez maintenant avec les 10 000 à 15 000 personnes. Je ne sais pas si nous allons y arriver. Je ne peux pas prédire si loin.

Cependant, le Taoiseach a déclaré qu’il pouvait voir les spectateurs revenir «à un moment donné». «Je pense que la vaccination doit arriver à un degré très important, et il y aura une évaluation des programmes de vaccination.

«Je pense que ce que je peux voir se produire, c’est que nous pouvons progressivement ouvrir des secteurs, mais une fois que nous les ouvrons, nous voulons qu’ils restent ouverts.

«Nous voulons prendre des décisions à long terme, pas à court terme, démarrer / arrêter, fermer à nouveau.

«C’est vraiment anéantissant pour de nombreuses personnes dans différents secteurs», a-t-il déclaré.