La plupart des camions sur les premiers ferries post-Brexit ne connaissaient pas les contrôles douaniers

La plupart des chauffeurs de camion arrivant sur des ferries en provenance de Grande-Bretagne au port de Dublin dans les heures qui ont suivi l’entrée en vigueur du Brexit ne savaient pas s’ils devaient passer la douane ou non, selon des responsables de l’État.

Le ministère des Transports a contacté les groupes de transport vendredi matin pour dire que la plupart des chauffeurs routiers arrivant sur les premiers ferries post-Brexit n’avaient pas vérifié auprès du système douanier en ligne pour voir s’ils devaient être «acheminés en vert» hors du port ou «en rouge». acheminés »vers les contrôles et les inspections.

En conséquence, le ministère a déclaré que les chauffeurs de camion ne savaient pas où aller. Les groupes de transport ont été exhortés par le ministère à rappeler d’urgence aux chauffeurs qu’avant de quitter le port, ils devaient vérifier leur «canal douanier» et que s’ils sortaient du port sans que leurs marchandises de Grande-Bretagne soient dédouanées, ce serait une infraction, et que des amendes et des poursuites peuvent survenir.

Les camions arrivant de Holyhead au Pays de Galles passent la douane au port de Dublin. Photographie: PA



Les Revenue Commissioners ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’imposer des sanctions «le premier jour». Il préfère travailler avec des entreprises où une «véritable erreur» se produit, mais des mesures pourraient être prises.

«Là où nous en aurons besoin, les recettes ne voudront pas appliquer ces sanctions», a déclaré vendredi Tom Talbot, chef des opérations douanières des Revenue Commissioners du port de Dublin.

Différé

L’Irish Road Haulage Association (IRHA) a appelé les Revenue Commissioners à créer un numéro d’identification d’urgence de «notification préalable à l’embarquement» – un numéro requis après le Brexit pour pouvoir monter à bord des ferries à destination de l’Irlande depuis la Grande-Bretagne – pour éviter que les conducteurs ne soient retardés. .

Eugene Drennan, président de l’IRHA, a déclaré que les camions pourraient être autorisés à embarquer avec ce numéro et que les erreurs sur les formalités douanières seraient corrigées plus tard afin de maintenir la circulation des marchandises.

Aidan Flynn, directeur général de la Freight Transport Association Ireland, a déclaré que des erreurs étaient attendues avec le nouveau système et que son application pourrait entraîner des retards, en particulier lorsque le système est testé avec de gros volumes.

«La véritable source de préoccupation est que là où des erreurs sont commises et que les autorités mettent en œuvre l’état de droit, la congestion s’accumule très, très rapidement et cela crée des blocages massifs dans le système que nous ne voulons pas voir», a-t-il déclaré. .

Dans l’ensemble, les faibles volumes de trafic signifiaient que le fret des camions en provenance de Grande-Bretagne se déroulait sans heurts le premier jour des contrôles aux frontières post-Brexit au port de Dublin, mais un camion sur cinq à destination de l’Irlande arrivant à Holyhead au Pays de Galles a été refoulé en raison d’une paperasse incorrecte.

Il n’y a eu aucun retard aux ports de Dublin, Rosslare ou Holyhead. Les nouveaux systèmes de gestion du trafic et des contrôles post-Brexit ont fonctionné efficacement après le départ du Royaume-Uni du marché unique de l’Union européenne et de l’union douanière jeudi, mais avec des volumes de fret inhabituellement faibles.

Stena Line Ports, qui exploite Holyhead, a déclaré qu’environ 20 pour cent d’un petit nombre de camions à destination des ferries à destination de Dublin ont été refoulés. Cela s’est produit parce qu’ils n’avaient pas les bons papiers en place pour obtenir les notifications de pré-embarquement pour monter à bord des ferries.

Formalités administratives

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que la plupart des véhicules étaient retournés avec leurs papiers en règle, mais qu’une petite proportion, environ 5%, n’a pas pu embarquer en raison d’une documentation incorrecte.

Les volumes étaient inhabituellement faibles lors du «week-end le plus calme de l’année» pour le trafic de fret, a déclaré M. Talbot. Il s’attend à ce que les volumes de trafic augmentent à partir de lundi et à partir de lundi semaine.

«Nous n’avons eu aucune inquiétude mais nous sommes bien conscients que c’est une journée inhabituelle en termes de volume. . . nos systèmes fonctionnent. Nous sommes prêts pour l’augmentation du volume la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Camions au port de Dublin à la fin de la période de transition du Brexit. Photographie: PA



M. Talbot a déclaré que certains chauffeurs de camion n’avaient pas vérifié leur «canal douanier» à 30 minutes de l’accostage pour voir s’ils étaient «verts» pour sortir du port ou «rouges» pour être dirigés vers les services des douanes du fisc ou du ministère de l’Agriculture. au port.

«Nous pouvons le faire avec un faible nombre d’unités qui arrivent, mais lorsque tous les navires arrivent, mais nous avons besoin que tous les chauffeurs vérifient le canal», a-t-il déclaré.

Un petit nombre de camions arrivant de Holyhead sur le premier ferry de la journée, le navire Ulysses d’Irish Ferries, ont été dirigés vers les douanes pour des contrôles qui duraient chacun de deux à trois minutes, a-t-il déclaré.