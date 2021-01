Les écoles resteront probablement fermées jusqu’à la fin du mois de janvier en raison de la montée en puissance de Covid-19

Les écoles resteront probablement fermées pendant au moins une autre semaine et peut-être jusqu’à fin janvier en raison de la flambée des infections à Covid-19, selon des sources politiques de haut niveau.

La plupart des ministres croient en privé que le Cabinet décidera mercredi de retarder la réouverture prévue des écoles le 11 janvier, comprend l’europe-infos.fr.

Cependant, les fonctionnaires peuvent être invités à envisager de maintenir certaines écoles ouvertes au niveau 5 pour les élèves ayant des besoins spéciaux.

Des discussions ont également lieu au niveau supérieur sur la question de savoir si la construction doit rester ouverte ou non pour le reste du verrouillage de niveau 5.

Lundi, le nombre de nouveaux cas de virus a atteint un nouveau record quotidien de 6110, ce qui rend la vague actuelle pire que la première au printemps dernier.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, qui s’est entretenu lundi avec le Taoiseach Micheál Martin de la question des écoles, a déclaré que même si l’incidence parmi les écoliers était inférieure à celle des autres groupes d’âge, elle avait augmenté «très, très rapidement».

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) était plus préoccupée par les niveaux de transmission dans ce groupe d’âge qu’il y a une semaine, a-t-il déclaré lundi soir. «Nous sommes préoccupés par notre capacité à assurer la fourniture continue de l’un des principaux services publics que nous avons tenté de protéger, et l’éducation en fait partie.»

Se déclarant plus préoccupé qu’il ne l’était à aucun moment de la pandémie jusqu’à présent, le Dr Holohan a averti que les niveaux actuels d’infection «mettent de nombreuses personnes dans les hôpitaux et dans les salons funéraires».

Restrictions plus larges

Le sous-comité du Cabinet sur Covid-19 se réunit mardi pour discuter de la situation dans les écoles et des restrictions plus larges qui pourraient être nécessaires.

Il est entendu qu’une décision pourrait également être prise après cette réunion concernant l’interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud, qui devait expirer mardi.

Le Dr Holohan a indiqué au gouvernement que des restrictions supplémentaires pourraient être nécessaires pour freiner la propagation du virus.

Cependant, des sources de haut niveau ont averti qu’il n’y avait «pas grand-chose d’autre à faire» en matière de restrictions.

Il y a une réticence croissante parmi les ministres à l’idée de réduire les restrictions de déplacement de 5 km à 2 km.

Les derniers chiffres de Covid-19 sont «au-delà de toute projection et au-delà de nos pires craintes», a déclaré un ministre.

Nphet faisant état de six autres décès lundi, les responsables affirment qu’il pourrait y avoir jusqu’à 2000 personnes atteintes de Covid-19 à l’hôpital et jusqu’à 400 en unité de soins intensifs, d’ici la mi-janvier, à moins que les restrictions de niveau 5 ne soient strictement respectées.

Avant Noël, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré à son conseil d’administration dans un rapport privé qu’il ne pouvait pas «garantir un niveau de soins raisonnable pour tous les patients» si le nombre de patients nécessitant des soins critiques dépassait environ 350.

Soins non urgents

Le HSE a confirmé lundi que les soins non urgents dans certains hôpitaux seraient annulés en raison de l’augmentation des hospitalisations. Lundi après-midi, il y avait 776 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 70 en USI.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que les objectifs de vaccination cette semaine étaient passés de 20 000 à 35 000 en raison de la disponibilité de fournitures supplémentaires.

Le vaccin Pfizer / BioNTech sera administré comme initialement envisagé avec un intervalle de trois semaines entre les deux doses après que le Comité consultatif national de vaccination a rejeté l’idée de donner à plus de personnes une première dose et d’allonger l’écart entre les doses, comme l’a fait le Royaume-Uni.

L’Agence européenne des médicaments annoncera mercredi sa décision sur un deuxième vaccin, de Moderna. S’il est autorisé, ce vaccin devrait être disponible en Irlande «prochainement», selon les autorités sanitaires.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a instauré un verrouillage national en Angleterre jusqu’à la mi-février, fermant les écoles et les collèges et ordonnant aux gens de rester chez eux. Dans un discours télévisé de Downing Street, il a déclaré qu’une augmentation des infections provoquée par une nouvelle variante plus facilement transmissible du virus mettait le Service national de santé (NHS) sous plus de pression qu’à tout moment depuis le début de la pandémie.