Le Royaume-Uni offre un coup de pouce aux entreprises pour faire face à un nouveau verrouillage

LONDRES – Le gouvernement britannique a annoncé une injection de fonds de 4,6 milliards de livres sterling pour les entreprises touchées par les restrictions relatives aux coronavirus après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un verrouillage national en Angleterre lundi soir.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que cet argent «aiderait les entreprises à traverser les mois à venir – et surtout, il contribuera à maintenir les emplois, afin que les travailleurs puissent être prêts à rentrer lorsqu’ils pourront rouvrir».

Le forfait unique comprend des subventions pour les entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs d’une valeur maximale de 9 000 £ par propriété et un fonds de 594 millions de £ auquel les entreprises dans le besoin peuvent postuler.

Le régime de congé, en vertu duquel le gouvernement paie une partie du salaire des travailleurs lorsque les employeurs ne peuvent pas payer la note, était déjà en place jusqu’à la fin du mois de mars.

Johnson a imposé un verrouillage de sept semaines en Angleterre lundi soir alors que la nouvelle souche de coronavirus sévissait à travers le Royaume-Uni, mettant le service de santé à risque d’être débordé. Les trois autres pays britanniques ont également annoncé des mesures renforcées.

Les appels à annoncer un soutien accru aux entreprises se multipliaient avant l’annonce de Sunak. «Je crains que des restrictions plus globales ne nécessitent une réponse économique plus globale», a déclaré Tony Danker, président de la Confédération de l’industrie britannique, au programme BBC Today.

Le chef du parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, a déclaré à la même émission: «Le principe général doit être là où il y a des restrictions sanitaires, il doit y avoir un paquet économique pour soutenir cela.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.