En images: une foule soutenant Trump prend d’assaut le Capitole américain

Mercredi, une foule pro-Donald Trump a pris d’assaut le Capitole américain, interrompant la certification de la victoire de Joe Biden au collège électoral et plongeant Washington dans la panique.

Les législateurs, le personnel et les journalistes ont été contraints de se mettre à l’abri, des coups de feu ont été tirés, des gaz lacrymogènes ont été utilisés et des émeutiers ont précipité les chambres de la Chambre et du Sénat.

Voici quelques-unes des images les plus frappantes de la scène.

Les partisans de Donald Trump – certains vêtus de vêtements militaires – à l’intérieur du bâtiment du Capitole américain | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Une vue depuis une fenêtre à l’intérieur du Capitole, alors que les partisans de Trump se rassemblent à l’extérieur | Olivier Douliery / AFP via Getty Images

La police du Capitole garde une porte après l’entrée de la foule dans le bâtiment | Drew Angerer / Getty Images

Police du Capitole avec des armes tirées après la violation du bâtiment | Drew Angerer / Getty Images

Un émeutier hurlant à l’intérieur de la chambre | Gagnez McNamee / Getty Images

Un homme saute du balcon sur le sol de la chambre | Gagnez McNamee / Getty Images

Plusieurs émeutiers se sont relayés sur l’estrade du Sénat américain | Gagnez McNamee / Getty Images

Des émeutiers sur le parquet du Sénat | Gagnez McNamee / Getty Images

Un partisan de Donald Trump est assis dans le fauteuil de Nancy Pelosi dans son bureau du Capitole américain | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Une note laissée sur le bureau de Nancy Pelosi dit «Nous ne reculerons pas» | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Un homme porte un lutrin pris dans le bâtiment du Capitole américain | Gagnez McNamee / Getty Images

Un nœud coulant à l’extérieur du bâtiment du Capitole à Washington | Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

Un émeutier crie sur un photographe lors de la brèche du bâtiment du Capitole | Gagnez McNamee / Getty Images

Mercredi, une foule se rassemble à l’intérieur de la rotonde du bâtiment du Capitole américain | Saul Loeb / AFP via Getty Images