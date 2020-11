Tous les résidents de la maison de soins infirmiers de Kerry, sauf un, sont testés positifs pour Covid

Tous les 24 résidents, sauf un, toujours dans une maison de retraite à Co Kerry qui a été repris par le HSE à la suite d’une ordonnance du tribunal ont été testés positifs pour le coronavirus, il est apparu.

Un porte-parole de la Health Information and Quality Authority (Hiqa) a déclaré que six anciens résidents étaient décédés de causes non précisées au cours des dernières semaines et qu’un certain nombre d’autres avaient été hospitalisés.

La directrice des opérations HSE, Anne O’Connor, a déclaré qu’elle était au courant «qu’il y a eu six décès de personnes qui ont été testées positives pour Covid dans cet établissement».

Une inspection Hiqa de la maison de soins infirmiers d’Oaklands, Derry, Listowel, le 4 novembre, a révélé que les résidents qui avaient été testés positifs pour le virus se mêlaient à d’autres qui n’étaient pas atteints de la maladie, a entendu le tribunal de district de Listowel jeudi avant de rendre une ordonnance mettant le HSE. en charge.

Il n’y a pas eu d’objection à l’ordre de la société qui exploitait la maison de soins infirmiers, Bolden (Nursing) Ltd. La société appartient à Michael O’Donoghue, avec une adresse à Listowel, et Michael Joseph O’Donoghue et Mary O’Donoghue, d’une adresse distincte à Listowel, selon le dernier rapport annuel déposé au Bureau d’enregistrement des sociétés. Il n’exploite aucune autre maison de soins infirmiers.

« Épidémie importante »

La maison de retraite, qui peut accueillir jusqu’à 51 résidents, a été inspectée par Hiqa en juin de cette année, à nouveau en septembre et deux fois plus tôt ce mois-ci. Le HSE a déclaré qu’il avait fourni un niveau élevé de soutien à la maison de soins infirmiers ces dernières semaines alors qu’elle faisait face à «une épidémie importante» du virus.

L’inquiétude pour les résidents était telle que le HSE «a dû intervenir pour assurer la gouvernance clinique pendant un certain temps», a déclaré le HSE Cork Kerry Community Healthcare dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, le HSE a remis la gouvernance clinique d’Oaklands à ses propriétaires, car il avait stabilisé la situation relative au coronavirus, a-t-il déclaré.

«Nous comprenons qu’Hiqa n’était toujours pas satisfaite d’une série de problèmes, y compris les modalités de gouvernance des propriétaires.»

Les derniers comptes déposés pour Bolden montrent qu’il a perdu 133543 € en 2018, après avoir réalisé un bénéfice de 444777 € l’année précédente. Les bénéfices cumulés à fin 2018 s’élevaient à 2,4 millions d’euros.

Le rapport Hiqa sur l’inspection de juin de la maison de retraite a été publié au début du mois. Selon le rapport, les inspecteurs ont reçu des commentaires positifs de la part des 38 résidents vivant alors à la maison, mais ont constaté une supervision insuffisante du personnel, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les infections.

Inspecteurs

Le prestataire enregistré a confirmé aux inspecteurs qu’il n’y avait plus de responsable du centre depuis le 8 mai, bien que le rapport reconnaisse que le prestataire tentait activement de recruter une personne qualifiée.

Les inspecteurs ont déclaré que Bolden dépendait trop d’une personne et qu’il semblait que la communication s’était rompue entre les deux membres du conseil d’administration de la société.

Le lendemain de l’inspection, l’un des administrateurs de la société a démissionné, selon le rapport, et en juillet, deux nouveaux administrateurs ont été nommés. Un nouveau directeur général avait également été nommé, selon le rapport.

Le rapport indiquait également que le centre agissait en tant qu ‘«agent de pension pour un certain nombre de résidents» et ne se conformait pas aux règles du Département de la protection sociale selon lesquelles leur pension complète devait être versée à un résident avant toute déduction.

Il a déclaré que le fournisseur avait depuis déclaré aux inspecteurs qu’il n’agissait plus en tant qu’agent de retraite pour les résidents.

À l’époque, Michael O’Donoghue avait déclaré à Radio Kerry qu’il dirigeait l’entreprise depuis que ses parents avaient pris leur retraite et que lui et le personnel travaillaient pour résoudre les problèmes soulevés par Hiqa.