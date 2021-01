«  Vous devez souffrir pour vos péchés  »: un résident se souvient d’un traitement à la maison de Bessborough

Il y avait un système à deux niveaux en place à Bessborough Mother and Baby Home à Cork dans les années 1970, lorsque les filles dont les familles payaient pour qu’elles aient leurs bébés là-bas ont reçu un traitement préférentiel, a déclaré un ancien résident.

La femme, identifiée uniquement comme résident B, dans le rapport de la Commission d’enquête sur les foyers maternels et infantiles, a raconté aux chercheurs son expérience à Bessborough à 19 ans lorsqu’elle s’y est rendue au début des années 1970.

Elle était étudiante à Dublin lorsqu’elle est tombée enceinte et après une période à Londres, elle a accepté une suggestion de ses parents de se rendre à Bessborough à Cork pour avoir son bébé.

«J’étais enceinte de sept mois quand je suis arrivée là-bas et j’ai été surprise parce que pour moi, de toute façon, c’était un peu comme aller au pensionnat et j’avais toutes ces filles autour de moi qui étaient enceintes», dit-elle.

«Et je sais que cela va à l’encontre de tout ce que vous avez lu. . . mais de temps en temps, nous nous sommes bien amusés. . . nous avons eu des fêtes de minuit et vous savez, nous sommes sortis errant dans le parc et nous nous sommes mis à faire des bêtises.

Mais la femme a reconnu que tout le monde n’avait pas des expériences similaires à Bessborough et elle a remarqué des approches très différentes adoptées par les religieuses selon que la fille était une patiente privée ou une patiente publique.

«Il y avait donc les gentilles filles de la classe moyenne comme moi, assises à ne rien faire – nous n’avions aucun métier. Nous avons tricoté. Nous sommes allés nous promener sur le terrain et nous nous ennuyions », dit-elle.

«Nous savions qu’il y avait d’autres filles dans les cuisines et dans les blanchisseries et qu’il y avait des bébés quelque part, mais tout était très secret et nous ne savions pas et toute la culture était que vous ne posiez pas de questions.

«Nous étions quelques privilégiés et dès que nos bébés sont nés, nous sommes partis quand nous le voulions. Vous savez, tant que la Société d’adoption ou quiconque l’organisait, avait pris des dispositions, vous pouviez partir, mais nous savions qu’il y avait d’autres filles qui ne partaient pas.

Une autre femme, identifiée comme résidente A, a décrit une expérience très différente lorsqu’elle est tombée enceinte à 18 ans et a été envoyée à Bessborough dans les années 1960 où elle a reçu «un nom de maison» par les religieuses et a été obligée de travailler à la maison.

«À Bessborough, nous nous levions à 5 heures du matin tous les matins et allions à la messe. Ensuite, nous avons nourri les bébés à la crèche mais jamais nos propres bébés et pour le reste de la journée, on nous a assigné des tâches», dit-elle.

La femme a raconté comment on lui avait fait frotter les sols en pierre dans les longs couloirs en se joignant aux autres dans la salle communautaire vers 19 heures où ils ont brodé des cartes de Noël avant de se coucher à 21 heures.

«Nous n’avons jamais été payés pour le travail que nous avons effectué. On nous faisait travailler même si nous étions très malades comme moi. Aucune excuse n’a jamais été acceptée – c’était comme si les religieuses n’avaient pas du tout de cœur – il n’y avait ni éducation ni récréation.

Selon la femme, les religieuses ont supervisé et censuré leurs lettres et l’ont forcée à écrire des choses positives sur Bessborough même pendant qu’elle et son bébé étaient malades.

Elle se souvient avoir servi de la nourriture aux religieuses du couvent et que les religieuses recevaient une bien meilleure nourriture qu’eux, tandis que toute fille qui sortait de la file était punie en se voyant refuser tout contact avec leurs enfants.

La femme a déclaré que lorsqu’elle a accouché à Bessborough, elle a été enfermée seule dans une pièce pendant 72 heures, terrifiée et dans une douleur terrible.

«Je criais de douleur, trois jours de douleur et tout ce que tu as obtenu était ‘Oh tu aurais dû y penser il y a neuf mois’ ou ‘Tu dois souffrir pour tes péchés et tu dois le supporter’.

La femme a dit qu’elle voulait donner à son fils un nom spécifique, mais les religieuses ont refusé de lui permettre de le faire car le nom qu’elle avait choisi était «un nom protestant» et elle et le bébé sont tombés malades plus tard.

Le bébé a été transféré à l’hôpital St Finbarr de Cork, âgé de 19 jours. Dix-neuf jours plus tard, il est décédé d’une insuffisance rénale et d’une septicémie, a déclaré la femme à la commission.

« Elle [one of the nuns] m’a dit que mon bébé était mort et je lui ai demandé si je pouvais aller à l’enterrement de mon bébé et on m’a dit que je ne pouvais pas y aller même si j’étais à 100 pieds, 100 pieds de l’enterrement.

«Je n’ai pas été autorisé à aller avec lui, je ne sais pas s’il a été enterré dans un cercueil, je ne sais pas s’il a été enterré dans une robe ou dans quoi il a été enterré. Je ne sais pas s’il y avait des prières dit sur lui. Je n’ai aucune information.