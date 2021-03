Covid-19: l’Irlande pourrait demander aux pays de l’UE de partager des vaccins

L’Irlande pourrait demander à d’autres pays européens de partager les vaccins Covid-19 stockés en raison des préoccupations concernant la fiabilité des engagements de livraison du fabricant AstraZeneca dans les mois à venir.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a demandé au groupe de travail sur les vaccins d’examiner quelles «voies légitimes» pourraient être utilisées pour augmenter les options du gouvernement à la suite de rapports faisant état d’un grand nombre de vaccins AstraZeneca inutilisés en Allemagne, en Italie et en France.

M. Donnelly a exprimé jeudi de sérieuses inquiétudes quant à la fiabilité des livraisons d’AstraZeneca, affirmant que ses prévisions de livraisons avaient changé trois fois en une semaine.

Lors de la première utilisation des contrôles de l’Union européenne sur l’exportation de vaccins fabriqués dans le bloc, l’Italie a bloqué hier une expédition de 250 000 doses de vaccin AstraZeneca à destination de l’Australie. Le gouvernement de Rome a refusé un permis d’exportation et a notifié la Commission européenne, qui n’a pas émis d’objection, ont déclaré des responsables.

Préoccupation croissante

M. Donnelly a subi des pressions au Dáil pour mandater le groupe de travail à sécuriser unilatéralement les approvisionnements au milieu des préoccupations croissantes des DT et des généralistes quant au rythme du déploiement.

Fine Gael TD Eoghan Murphy a déclaré que la commission avait déclaré que les pays étaient libres de conclure leurs propres accords plutôt que d’attendre des livraisons via le système de l’UE. M. Donnelly a déclaré: « il est certain que s’il y a des pays de l’UE qui ne veulent pas utiliser toutes leurs doses d’AstraZeneca, nous les prendrons très certainement ».

Il y avait eu des inquiétudes concernant le manque de données sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées, mais M. Donnelly a déclaré que «les preuves émergentes et en cours sur AstraZeneca sur le terrain sont très positives».

«S’il y a d’autres fournitures auxquelles nous pouvons accéder, le groupe de travail cherchera certainement à voir ce qu’elles peuvent être.»

Le Comité consultatif national de l’immunisation examine actuellement les preuves d’études britanniques qui semblent montrer que le vaccin AstraZeneca est efficace chez les personnes âgées.

Lorsqu’on lui a demandé si le comité envisageait de recommander l’utilisation de ce vaccin chez les plus de 70 ans, la présidente, la professeure Karina Butler, a déclaré qu’il «gardait tout à l’étude car [it] vœux pour [the] le déploiement des vaccins le plus efficace, le plus efficace et le plus sûr étant donné leur énorme impact potentiel ».

Les pharmaciens ont demandé au gouvernement de veiller à ce que leur personnel, et pas seulement les pharmaciens, soit vacciné avant le début de la vaccination de masse dans leurs points de vente le mois prochain. L’Irish Pharmacy Union a déclaré que des discussions étaient en cours avec le HSE et la Pharmaceutical Society of Ireland sur l’implication des pharmaciens dans le programme, le gouvernement espérant que jusqu’à 250000 doses par semaine pourront être administrées au deuxième trimestre si les fournitures sont disponibles.

Risque

Une porte-parole du HSE a déclaré qu’elle «travaillait en étroite collaboration» avec les pharmaciens pour mettre en place un modèle et que les discussions étaient à «un stade avancé».

Le HSE a défendu hier le déploiement du vaccin, qui, selon lui, n’était «limité que par l’offre». Il a déclaré que le manque de livraisons d’AstraZeneca signifierait que 25000 personnes de moins que prévu recevraient des coups entre la semaine dernière et cette semaine.

Les personnes qui ont des conditions qui les exposent à un risque de maladie grave de Covid-19 et qui sont âgées de 16 à 69 ans commenceront à recevoir leurs vaccins à partir de la semaine prochaine.

Le régulateur des médicaments de l’État a déclaré hier qu’il avait reçu 17 rapports de patients âgés décédés après avoir reçu le vaccin à ce jour, mais que tous les défunts avaient des conditions sous-jacentes ou des maladies concomitantes avec un petit nombre de patients ayant été testés positifs pour la maladie.

L’Autorité de réglementation des produits de santé a déclaré que des décès dus à une maladie sous-jacente ou à des causes naturelles continueront de se produire, y compris après la vaccination.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a signalé jeudi 39 autres décès de patients atteints de Covid-19 et 462 nouveaux cas de la maladie.

Le professeur Philip Nolan, membre du Nphet, a déclaré que le nombre de cas diminuait de 2 à 4% par jour et de moitié tous les 18 à 36 jours.