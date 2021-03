L’Autriche menace de suspendre l’achat de 100 millions de vaccins par l’UE jusqu’à ce qu’elle obtienne une plus grande part de vaccins

L’Autriche menace d’empêcher la Commission européenne d’obtenir 100 millions de doses supplémentaires de vaccin BioNTech / Pfizer à moins que Vienne n’obtienne une part plus importante de la livraison, selon des diplomates de trois pays de l’UE.

Cette décision est la dernière tactique d’escalade du chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui milite pour que son pays reçoive une plus grande part des vaccins de l’UE – même si les données montrent que l’Autriche ne fait pas partie des pays qui en ont le plus besoin. Et c’est un ultimatum que certaines craintes pourraient mettre en péril un envoi de vaccins indispensables alors que l’UE cherche désespérément des moyens d’augmenter la production et les approvisionnements en vaccins.

Le combat se concentre sur une livraison à venir de BioNTech / Pfizer.

Dans les mois à venir, l’UE peut obtenir 10 millions de doses de BioNTech / Pfizer dans le cadre d’un deuxième contrat avec le fabricant germano-américain pour l’achat de 100 millions de vaccins supplémentaires – en plus des 500 millions déjà commandés.

Ces 100 millions de doses devaient initialement être livrées vers la fin de 2021, mais la société a déclaré qu’elle pouvait livrer 10 millions de doses avant le 30 juin. L’annonce a déclenché une lutte entre les pays de l’UE sur la formule basée sur la population pour l’attribution des vaccins. .

Le combat a dominé jeudi un sommet vidéo des dirigeants de l’UE, Kurz réitérant sa demande de doses supplémentaires. Alors que le sommet s’est terminé avec la réaffirmation par les dirigeants de la « clé d’allocation » basée sur la population, les dirigeants ont également chargé les ambassadeurs de l’UE de traiter le problème des 10 millions de doses, laissant ouverte la possibilité que les pays les plus démunis obtiennent davantage.

L’Autriche n’a même pas attendu que les ambassadeurs aient une discussion avant de faire monter la pression.

Vendredi matin, lors d’une réunion du comité directeur des vaccins de l’UE, l’Autriche a de nouveau demandé des doses supplémentaires, cette fois avec une menace: elle empêcherait la Commission d’exercer son option sur l’achat de 100 millions de doses, à moins que Vienne n’obtienne son chemin.

Des diplomates de plusieurs pays de l’UE ont exprimé leur indignation face à la menace de l’Autriche – et à la possibilité que l’UE puisse perdre les 100 millions de doses si l’option d’achat n’est pas exercée avant la mi-avril.

Un diplomate de l’UE a exprimé sa fureur à l’idée que l’Autriche bloque les 10 millions de doses aux États membres « qui en ont grand besoin, comme la Lettonie et la Bulgarie ».

« Cela montre que Kurz est prêt à mettre en danger la vie de 50 millions d’Européens pour obtenir quelque chose dont il n’a même pas besoin », a déclaré le diplomate.

Un autre diplomate a déclaré que l’Autriche avait montré peu de considération pour les besoins des autres pays. « La solidarité est une voie à sens unique vers Vienne – personne d’autre n’a d’importance à la fin du match », a déclaré le deuxième diplomate.

De nombreux pays de l’UE ont souligné que l’Autriche s’en sortait mieux que la plupart des 27 à la fois dans la distribution de vaccins et dans les cas de coronavirus. Bien qu’initialement à la traîne, l’Autriche a toujours été parmi les 10 pays les plus rapides avec son déploiement de vaccins au cours des semaines précédentes, que ce soit en doses administrées quotidiennement, en doses administrées totales pour 100 citoyens ou en proportion de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Dans le total des cas depuis mars 2020 ajusté par habitant, l’Autriche se classe toujours dans la moitié inférieure des pays de l’UE, tandis que le nombre quotidien de cas est légèrement inférieur à la moyenne de l’UE.

Interrogé sur les allégations des États membres, un responsable du gouvernement autrichien n’a pas nié que le gouvernement de Kurz menace de saborder l’option d’achat de 100 millions de doses.

« L’Autriche espère une solution rapide de ce problème afin de permettre à la Commission d’avancer le plus rapidement possible sur le contrat des 100 millions de doses supplémentaires de Pfizer », a déclaré le responsable dans un communiqué envoyé de Vienne. Le responsable a cité la République tchèque, la Croatie, la Slovénie, la Lettonie et la Bulgarie comme pays de l’UE soutenant les efforts de l’Autriche.

L’Autriche fonde sa menace sur l’argument selon lequel le nouvel achat de Pfizer nécessite l’approbation unanime des pays de l’UE. Selon l’Autriche, c’est parce que le contrat nécessite des fonds de l’instrument de soutien d’urgence et l’approbation légale du comité directeur des vaccins de l’UE, qui fonctionne sur la base d’un consensus intergouvernemental.

Beaucoup d’autres, cependant, rejettent la justification de l’Autriche.

Plusieurs autres pays de l’UE et la Commission ont déclaré que l’Autriche n’avait pas de fondement juridique pour empêcher l’achat, car elle a déjà approuvé le contrat global plus large avec BioNTech / Pfizer et la stratégie vaccinale de l’UE.

Pourtant, cette décision a poussé les avocats de l’UE à se démener pour déterminer si la menace de l’Autriche avait des mérites juridiques. La Commission est généralement réticente à se retrouver au milieu de combats entre États membres de l’UE, et jusqu’à présent, la présidence portugaise du Conseil de l’UE n’est pas intervenue pour trancher la question.

La tactique dure montre la volonté de Kurz d’augmenter les enjeux de sa tentative infructueuse jusqu’à présent d’obtenir à l’Autriche plus des 10 millions de doses BioNTech / Pfizer que son allocation initiale basée sur la population. Et certains diplomates ont suggéré que cette décision effrontée serait éventuellement récompensée, car les dirigeants ne veulent tout simplement pas d’un combat prolongé.

Dans l’intervalle, cependant, d’autres diplomates ont déclaré que la Commission n’aurait probablement pas d’autre choix que d’aller de l’avant, plutôt que de risquer de perdre les doses supplémentaires. Un diplomate a déclaré que l’Autriche était impuissante à arrêter l’option d’achat, mais a ajouté que Vienne était la bienvenue à abandonner complètement le programme conjoint d’achat de vaccins.

« C’est une menace vide car l’Autriche ne peut pas bloquer le programme d’achat conjoint », a déclaré le diplomate. « Mais si Vienne ne veut plus participer au programme de passation des marchés publics, elle y parviendra sûrement. D’autres États membres seraient certainement prêts à intervenir et à racheter la part autrichienne. »

Malgré la faible justification de sa demande, Kurz a eu un certain succès initial. En plus de dominer le sommet des dirigeants, il a fait retirer au comité directeur des vaccins de l’UE son pouvoir de répartir les 10 millions de doses. La décision reviendra désormais aux diplomates européens, qui commenceront à discuter de la question mardi.

Normalement, les chefs d’État et de gouvernement sont appelés à résoudre des problèmes trop compliqués pour les diplomates à Bruxelles. Un diplomate a déclaré que c’était la première fois que des ambassadeurs étaient officiellement chargés par des dirigeants de résoudre un problème. La présidence portugaise du Conseil devrait présenter une proposition lors d’une réunion mercredi.

On ne sait pas si l’Autriche recourrait à des mesures juridiques pour empêcher la Commission d’exercer l’option d’achat. Certains diplomates ont averti qu’une telle décision pourrait entraîner la perte totale de 100 millions de doses par l’UE.

Jusqu’à présent, les pays de l’UE semblent généralement convenir que 1 à 2 millions des 10 millions de doses de la livraison anticipée devraient être administrés aux pays qui ont le plus besoin de vaccins, notamment la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie et peut-être la Slovaquie et l’Estonie. Certains pays, menés par la Pologne, ne veulent pas donner de doses supplémentaires au-delà de l’allocation au prorata, selon deux diplomates.

Interrogé sur la position de Varsovie, un diplomate polonais a déclaré que « nous attendons toujours des propositions concrètes et des clés de distribution qui doivent apparaître sur la table. La Pologne soutient systématiquement la solidarité ».

La formule au prorata de l’UE donne aux pays la possibilité d’acheter des vaccins en fonction de la taille de leur population. Si un pays refuse d’acheter la totalité de son allocation, ces doses sont mises à la disposition d’autres personnes.

Les diplomates ont déclaré que la poussée de Kurz était une dissimulation du fait que l’Autriche n’avait pas initialement acheté toutes les doses de BioNTech / Pfizer et Johnson & Johnson mises à sa disposition dans le cadre de l’allocation au prorata.

Les pays ne s’attendent pas à recevoir leurs premières doses de Johnson & Johnson avant la fin avril, car la substance vaccinale doit être introduite dans des flacons aux États-Unis.Washington n’autorisera pas l’exportation de ces vaccins tant que le marché américain ne sera pas approvisionné.

Deux diplomates de l’UE ont confirmé que la première expédition de vaccins Johnson & Johnson est nettement inférieure à ce qui était prévu, bien que la société devrait respecter son obligation de fournir à l’UE 55 millions de doses d’ici la fin du deuxième trimestre.

Si l’UE n’obtient aucune dose de Johnson & Johnson pendant un certain temps, l’un de ces diplomates a déclaré que l’Autriche pourrait continuer à devancer d’autres pays qui comptaient davantage sur le vaccin américain à un coup pour atteindre leurs objectifs de vaccination.

«Nous ne les avons toujours pas reçus», a déclaré le diplomate. «Nous avons vu de l’expérience passée que toutes sortes de choses peuvent mal tourner.»

Cornelius Hirsch a contribué au reportage.