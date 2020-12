Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devraient annoncer un accord post-Brexit après 24 heures d’intenses négociations sur l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques.

À Bruxelles ce matin, les principaux négociateurs travaillaient toujours à clouer le libellé exact du traité final au siège de la Commission européenne afin de sceller un accord sur leur future relation après la fin de la transition post-Brexit la semaine prochaine après des discussions toute la nuit .

Il est entendu qu’un accord a été largement atteint sur les questions de concurrence loyale et de droits de pêche

M. Johnson a informé son cabinet.

M. Johnson prévoit une conférence de presse après s’être entretenu avec Mme von der Leyen, mais les discussions se poursuivant, le moment est incertain. Une équipe de télévision a été vue entrant dans le numéro 11 Downing Street juste après 10h30.

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait un accord sur le Brexit la veille de Noël malgré un «accroc de dernière minute» lié au petit texte d’un accord de pêche.

S’exprimant sur Morning Ireland de la radio RTÉ, M. Coveney a souligné que le document comprenait 2 000 pages de texte juridique. «L’UE insistera pour que cela soit absolument correct.

«J’avais espéré vous parler ce matin en parallèle avec les grandes annonces qui se déroulent à Londres et à Bruxelles, mais nous attendons toujours celles-ci plus tard aujourd’hui.»

M. Johnson et Mme von der Leyen sont intervenus personnellement ces derniers jours, en tenant plusieurs conversations téléphoniques, dans une ultime tentative de parvenir à un accord avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique à la fin du mois.

La dernière partie des pourparlers s’est concentrée sur l’élaboration d’un compromis sur le poisson, une question politiquement controversée en Grande-Bretagne ainsi que dans plusieurs États membres de l’UE.

Selon deux personnes proches du dossier, M. Johnson a accepté que la part du bloc des captures dans les eaux britanniques devrait baisser de 25% sur une période de cinq ans et demi.

La Grande-Bretagne avait initialement demandé une réduction de 80 pour cent sur trois ans seulement, mais ces derniers jours, elle a offert une réduction de 30 pour cent.

Le bloc avait refusé d’accepter une réduction de plus de 25% de la valeur du poisson pêché, affirmant que même cela était difficile à accepter pour des pays comme la France et le Danemark, selon des responsables au courant des discussions.

Interrogé sur Morning Ireland sur les problèmes auxquels est confrontée l’industrie irlandaise de la pêche, M. Coveney a déclaré qu’un accord n’allait pas être un désastre pour la pêche irlandaise.

Cependant, il a reconnu qu’un accord sur le Brexit n’allait pas se conclure sans un certain impact sur la pêche, c’était une question d’étendue. L’Irlande a défini des objectifs clairs pour se protéger et il espère qu’ils seront atteints dans l’accord, a-t-il déclaré.

Approbation de l’offre

Si les ambassadeurs de l’UE approuvent l’accord jeudi, le Conseil européen peut accepter d’appliquer l’accord à titre provisoire à partir du 1er janvier, en attendant l’approbation du Parlement européen le mois prochain.

Les députés retourneront à Westminster le 30 décembre pour examiner toutes les étapes de toute législation de mise en œuvre nécessaire en une seule journée, la Chambre des lords devant la mettre aux voix le même jour.

Le Groupe de recherche européen (GRE), composé de députés d’arrière-ban eurosceptiques conservateurs, a déclaré mercredi soir qu’il examinerait les détails et le texte juridique de tout accord «le plus rapidement possible». Ils convoqueront à nouveau une «chambre vedette» d’avocats dirigée par le député vétéran Bill Cash, qui a rendu son verdict sur l’accord de retrait de Theresa May en 2019.

«Étant donné que le nouvel accord est également très complexe, la chambre des étoiles l’examinera en détail, pour s’assurer que ses dispositions protègent véritablement la souveraineté du Royaume-Uni, après la sortie de la période de transition à la fin de cette année», ont-ils déclaré. dans un rapport.

Bureaucratie supplémentaire

Bien qu’un accord garantirait un commerce sans droits de douane et sans contingent entre la Grande-Bretagne et l’UE, la décision de la Grande-Bretagne de quitter le marché unique et l’union douanière signifie qu’il y aura des frictions et une bureaucratie supplémentaire pour les importateurs et les exportateurs.

Lorsque le Royaume-Uni a choqué le monde en 2016 en votant pour quitter l’UE, de nombreux Européens espéraient qu’il pourrait rester étroitement aligné. Mais cela ne devait pas être. M. Johnson, le visage de la campagne en faveur du Brexit, a affirmé que, puisque 52% avaient voté pour «reprendre le contrôle» de l’UE, il n’était pas intéressé à accepter les règles du marché unique ou de l’union douanière. L’UE ne voulait pas donner des privilèges sans entraves à une économie britannique libre et déréglementée en dehors du bloc, et donc potentiellement encourager d’autres à partir.

Le résultat a été une négociation tortueuse sur des «règles du jeu équitables» en matière de concurrence – que l’UE exigeait en échange de l’accès à son marché. S’il y a un accord, ce sera finalement un accord de libre-échange étroit entouré d’autres pactes sur la pêche, les transports, l’énergie et la coopération dans le domaine de la justice et de la police. Il ne couvrira pas les services financiers qui font de Londres la seule capitale financière à rivaliser avec New York. Les services représentent 80% de l’économie britannique.

JPMorgan a déclaré que l’UE avait conclu un accord qui lui permettait de conserver presque tous ses avantages du commerce avec le Royaume-Uni, mais avec la possibilité d’utiliser des réglementations pour «choisir» parmi les secteurs où le Royaume-Uni avait des avantages – tels que les services. Le militant du Brexit, Nigel Farage, a déclaré que l’accord maintiendrait le Royaume-Uni beaucoup trop étroitement aligné sur l’UE, ajoutant qu’il espérait que ce serait le début de la fin du bloc. Malgré l’accord, le commerce des marchandises aura plus de règles, plus de paperasse et plus de coûts.

Il y aura des perturbations dans les ports. Tout, de la réglementation de la sécurité alimentaire et des règles d’exportation à la certification des produits, va changer. Le Royaume-Uni, qui importe environ 88 milliards d’euros de plus par an de l’UE qu’il n’y exporte, s’est disputé jusqu’à la fin sur le poisson – important pour la petite flotte de pêche britannique mais valant moins de 0,1% du PIB. L’accès au marché de l’UE pour les banques, les assureurs et les gestionnaires d’actifs basés à Londres est géré en dehors de l’accord et sera, au mieux, fragmentaire à partir du 1er janvier.

La Banque d’Angleterre a déclaré que, même avec un accord commercial, le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne souffrirait probablement de 1% du Brexit au premier trimestre de 2021. Et les prévisionnistes budgétaires britanniques ont déclaré que l’économie serait de 4% plus petite plus de 15 ans qu’il ne l’aurait été si la Grande-Bretagne était restée dans le bloc. – Rapports supplémentaires Reuters et Bloomberg