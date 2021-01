Le radiodiffuseur d’État RTÉ a déclaré qu’une esquisse controversée sur Dieu qu’elle avait diffusée dans le cadre de l’émission du compte à rebours du réveillon du Nouvel An de la station «n’était pas conforme» à ses propres normes et réglementations plus larges.

Dans un communiqué, le diffuseur a déclaré: «Selon RTÉ, la satire est une partie importante de l’offre à notre public. Cependant, la satire, pas plus que tout autre aspect de notre production, doit adhérer à nos propres normes et aux normes énoncées dans la loi de 2009 sur la radiodiffusion et les codes BAI.

Le sketch de Waterford Whisper News a suscité de nombreuses plaintes après que l’ancien lecteur de nouvelles Aengus Mac Grianna eut lu un faux bulletin indiquant que Dieu avait été arrêté pour harcèlement sexuel pour «s’être imposé à une jeune migrante du Moyen-Orient et l’avoir prétendument imprégnée contre sa volonté».

RTÉ et Mac Grianna se sont ensuite excusés pour le croquis.

Jeudi après-midi, RTÉ a déclaré que son comité des normes éditoriales avait estimé que le croquis n’était pas conforme aux dispositions suivantes:

– Les dispositions de la section 39 (1) (d) de la loi de 2009 sur la radiodiffusion et du code des normes de programmation de l’Autorité de la radiodiffusion d’Irlande (BAI) en ce qui concerne le matériel qui cause une «infraction injustifiée»; et

– La disposition du principe 5 du code ci-dessus (respect des personnes et des groupes dans la société) concernant le «respect dû» des croyances religieuses.

Le comité des normes éditoriales de la RTÉ a également constaté que l’esquisse n’était pas conforme à la disposition des lignes directrices sur le journalisme et le contenu de la RTÉ concernant la sensibilité aux croyances religieuses des gens.

Après examen des résultats, RTÉ a déclaré avoir pris une série de décisions. y compris que RTÉ fera une divulgation volontaire de non-conformité à la BAI et s’engagera avec l’autorité dans ce processus.

Il demandera au comité des normes éditoriales de revoir les processus impliqués dans la diffusion et d’en rendre compte; retirer le croquis du lecteur RTÉ; et présenter une déclaration publique et des excuses, avec la notoriété voulue, reconnaissant que cette esquisse ne répondait pas aux normes attendues du radiodiffuseur national.

Dee Forbes, le directeur général de RTÉ a déclaré aujourd’hui: «Nous acceptons les conclusions du Comité des normes éditoriales selon lesquelles ce croquis n’était pas conforme à nos propres directives ou à nos obligations en vertu des codes pertinents. Au nom de RTÉ, je m’en excuse pleinement. Nous allons maintenant passer en revue les processus impliqués et nous engager de manière constructive avec la BAI.