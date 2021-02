Pourquoi nous Irlandais ne nous émeute pas comme les Néerlandais?

De nombreux observateurs ont exprimé leur surprise face à la récente flambée d’émeutes à Amsterdam et dans d’autres villes néerlandaises à la suite d’explosions similaires et continues à travers l’Europe. Peut-être ne devraient-ils pas l’être: après tout, pandémies et émeutes sont allées de pair tout au long de l’histoire européenne, de la peste noire à Londres en 1666 aux émeutes du choléra en Russie en 1830. Les Pays-Bas, cependant, ont toujours semblé un tel modèle. d’ordre civique, régi par le consensus et le dialogue. Mais pour quiconque y a vécu, ce n’est pas nouveau.

Quand je suis allé vivre à Amsterdam au début des années 80, j’ai été choqué par le niveau de violence dans les rues pendant les émeutes qui se produisent régulièrement, où des squatteurs bien organisés ont combattu des dizaines de milliers de soldats et de policiers anti-émeute. Il est intéressant de noter que dans le contexte irlandais, les troubles civiques ont été provoqués par une crise du logement, alors que les gens étaient furieux de la pratique répandue de laisser les logements vides.

Cette fois-ci, les émeutes néerlandaises ont été déclenchées par la tentative du gouvernement d’imposer un couvre-feu nocturne, le premier en Hollande depuis l’occupation nazie, un fait historique qui a certainement été un élément déclencheur pour certaines des personnes impliquées.

Conformité et consensus

Quand je me suis connecté à la télévision néerlandaise, j’ai vu des jeunes articulés de la classe moyenne dans les rues après le couvre-feu, affirmant poliment et catégoriquement que le gouvernement n’avait pas le droit de restreindre leur liberté individuelle – même pour protéger la vie des personnes âgées. Ils n’étaient pas une frange folle. Après avoir vécu là-bas pendant 20 ans, je suis certainement conscient que les Néerlandais ont un attachement extrême à la liberté individuelle et au choix, découlant des origines du pays dans la révolte militante protestante et non conformiste et de sa solide autonomie. Peut-être que les niveaux élevés de conformité et de consensus constatés constituent un contrepoids nécessaire. Mais ce qui me frappe toujours là-bas et dans d’autres pays comme la France, c’est, contrairement à l’Irlande, le manque de déférence envers le gouvernement. Lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a quelques années avec une large majorité, j’ai souligné dans ces pages qu’en France, l’opposition ne serait pas dans les chambres législatives mais dans la rue. En fait, les gilets jaunes couperaient bientôt ses ailes réformistes. Mais si vous devez garder sous contrôle une nation d’individus enclins à la liberté, vous aurez besoin d’une force de police paramilitaire capable de violences étatiques extrêmes afin de maintenir l’ordre, comme le montrent les CRS en France et le ME aux Pays-Bas.

Les Néerlandais ont un attachement à la liberté et au choix, découlant des origines de la révolte militante protestante et non conformiste et de sa solide autonomie

Pour moi, la question intéressante n’est pas de savoir pourquoi les Néerlandais ou les Français se révoltent, c’est pourquoi les Irlandais ne se révoltent pas. Nous sommes fiers à juste titre de la manière dont la solidarité et la coopération communautaires ont aidé l’Irlande à surmonter la tempête Covid. Il a été dit en plaisantant que les Irlandais ont tendance à ne pas émeuter car le policier qui leur fait face pourrait bien être le neveu du voisin de leur mère, et il y a du vrai à cela. Deux incidents dont j’ai été témoin l’année dernière illustrent la différence de l’Irlande. Pendant l’été, le canal près de chez moi était le site de grands groupes de jeunes profitant du soleil, de l’air et de quelques verres, testant les limites du verrouillage. Une garda robuste et d’âge moyen en manches de chemise s’est approchée d’un groupe de hipsters penauds et a dit: « Les gars, ne rentriez-vous pas chez vous et ne vous préparez pas vos paninis? »

Agitation civique

Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en voyage de travail à Paris lorsque Macron a imposé de manière inattendue le couvre-feu de 21 heures. Alors que nous rentrions chez nous le premier soir dans un quartier chic de Paris, un peu après 21 heures, j’ai vu une française âgée en manteau de fourrure promener son Pékinois sur le boulevard, debout au milieu d’un cercle de six soldats lourdement armés au combat. Gear, avec qui elle se disputait avec véhémence alors qu’ils la réprimandaient pour avoir enfreint le couvre-feu. C’était tout un contraste.

Cette incapacité à voir l’État comme notre ennemi occasionnel et la déférence manifestée envers le gouvernement ont un côté très sombre. Pendant l’effondrement économique et le plan de sauvetage pas si lointains de l’Irlande, il y a bientôt dix ans, l’un des aspects les plus frappants a été l’absence de troubles civiques. Il s’agissait d’un peuple qui avait été complètement trahi, laissé avec un gouvernement en disgrâce, une dette massive, un service de santé sous-financé et une crise du logement, et, contrairement à ceux de la Grèce et de l’Espagne, qui étaient également affectés, personne n’est descendu dans la rue. Pourquoi?

Lors de l’effondrement économique et du sauvetage de l’Irlande, l’un des aspects les plus frappants a été le manque de troubles civiques.

Le problème est que la solidarité communautaire peut facilement devenir un contrôle communautaire. Nous en avons été témoins récemment dans la terrible histoire des foyers pour mères et enfants, où la déférence, la réticence à remettre en question le règne de l’Église et de l’État ont eu des conséquences horribles.

Je ne préconise en aucun cas une résistance de masse aux mesures gouvernementales pour le moment – dans ce cas extrême, notre déférence apparemment intrinsèque envers l’autorité a eu un résultat positif. Mais d’une manière ou d’une autre, je ne peux m’empêcher de penser que nous n’avons pas besoin d’une force de police paramilitaire dans les rues de Dublin, car nous les avons déjà dans nos têtes. Ce n’est pas le gouvernement par diktat à travers un haut-parleur, mais par le murmure au-dessus de la haie du jardin. Quand tout sera terminé, nous pourrions vouloir réexaminer notre culture d’obéissance et de déférence, et remettre en question ses origines dans notre passé.

Michael O’Loughlin est un écrivain et poète