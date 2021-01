Zuckerberg dit que Trump sera bloqué sur Facebook et Instagram

Par ailleurs, YouTube a également supprimé cette vidéo pour avoir enfreint ses politiques contre le contenu alléguant une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020, même si cela permettrait à d’autres de republier la vidéo s’ils ajoutaient du contexte.

La brèche violente a fait au moins quatre morts et des membres du Congrès et de leur personnel se sont accroupis pendant des heures à attendre que les émeutiers quittent le bâtiment après que la police du Capitole ait été prise au dépourvu par la masse des partisans de Trump.

Zuckerberg a déclaré que la gestion des émeutiers par Trump «dérangeait à juste titre les gens aux États-Unis et dans le monde», et qu’elle avait franchi la ligne pour ce que l’entreprise était prête à accepter.

«Au cours des dernières années, nous avons autorisé le président Trump à utiliser notre plateforme conformément à nos propres règles, en supprimant parfois du contenu ou en étiquetant ses publications lorsqu’elles enfreignent nos politiques», a-t-il écrit. «Nous avons fait cela parce que nous pensons que le public a le droit d’accéder le plus largement possible au discours politique, même controversé. Mais le contexte actuel est maintenant fondamentalement différent, impliquant l’utilisation de notre plate-forme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu.

Les entreprises de médias sociaux ont longtemps eu du mal à calibrer leur approche des informations fausses et potentiellement dangereuses sur leurs plateformes provenant de Trump et d’autres dirigeants politiques de haut niveau. Ils ont intensifié leur application à la veille des élections et de leurs conséquences, mais les actions des dernières 24 heures sont une escalade dramatique de leur confrontation avec le président en exercice.

Twitter a restreint le compte de Trump pour la première fois mercredi et lui a ordonné de supprimer plusieurs publications afin de retrouver l’accès à son média préféré. La société a également menacé de le rejeter complètement de la plate-forme, un renversement majeur car elle a retardé à plusieurs reprises les appels précédents à le faire alors que Trump est dans le bureau ovale.

« Notre politique d’intérêt public – qui a guidé nos mesures d’application dans ce domaine pendant des années – se termine là où nous pensons que le risque de préjudice est plus élevé et / ou plus grave », a déclaré mercredi un porte-parole de Twitter.

En raison de son blocage, Trump a été contraint de publier une déclaration approuvant une «transition ordonnée» du pouvoir vers le président élu Joe Biden par l’intermédiaire de Dan Scavino, assistant principal des communications de la Maison Blanche, après que le Congrès a officiellement certifié la victoire du nouveau président au collège électoral.