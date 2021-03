Une affaire de meurtre au Royaume-Uni suscite une introspection sur la police et la sécurité des femmes

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le maintien de l’ordre sévère d’une veillée à la mémoire d’une femme assassinée a déclenché des appels au haut fonctionnaire de la police de Londres à démissionner – et a suscité une foule de questions pour les ministres.

La mort de Sarah Everard a incité à se demander si le Royaume-Uni en faisait assez pour protéger les femmes de la violence et leur permettre de se sentir en sécurité dans les rues britanniques. Et il a relancé un débat sur le maintien de l’ordre dans la pandémie de coronavirus et au-delà, certains exigeant la démission de la commissaire de la police métropolitaine Cressida Dick.

Everard a disparu en rentrant chez elle dans le sud de Londres début mars, son corps découvert quelques jours plus tard. Un officier de la police métropolitaine, Wayne Couzens, a été inculpé du kidnapping et du meurtre du responsable marketing de 33 ans.

Même avant la découverte du corps d’Everard, un débat public plus large sur la sécurité des femmes dans les espaces publics britanniques était en cours.

Les femmes se sont tournées vers les médias sociaux pour partager leurs expériences de harcèlement et d’agression dans les rues de Grande-Bretagne, et le ministère de l’Intérieur a rouvert sa consultation sur un plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, avec des réponses passant de 18000 à 78000 en quelques jours.

Le Parti travailliste de l’opposition a exigé des «protections attendues depuis longtemps» pour les femmes, appelant à des mesures contre les homicides domestiques, le viol et le harcèlement de rue. À la Chambre des communes, lundi, le secrétaire de l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a accusé le gouvernement «d’un échec chronique» à agir.

Les préoccupations concernant le bilan de la Grande-Bretagne en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes sont également venues du côté du gouvernement. La présidente conservatrice du comité des femmes et de l’égalité du Parlement, Caroline Nokes, a déclaré lundi que l’ampleur de la réponse à la consultation avait été «absolument énorme».

«Ce sont des femmes qui n’ont pas confiance dans le système à l’heure actuelle et nous avons désespérément besoin de leur donner confiance», a-t-elle prévenu.

‘Appels difficiles’

La police métropolitaine, quant à elle, se trouve sous un examen minutieux de la manière dont une veillée à la mémoire d’Everard a été organisée.

L’événement sur Clapham Common, dans le sud de Londres, qui, selon les organisateurs, serait un moyen de «récupérer nos espaces publics et de se rassembler pour ressentir un niveau de solidarité», a été annulé après que la police a plutôt exhorté les personnes en deuil à organiser des veillées aux chandelles à la maison au milieu d’un balayage restrictions sur les rassemblements publics en vertu des lois sur les coronavirus.

Plusieurs centaines de personnes se sont encore présentées et les scènes qui ont rapidement émergé – des agents de la police métropolitaine retenant et arrêtant des jeunes femmes – ont déclenché un tollé et deux examens indépendants de la conduite de la force.

Le chef libéral démocrate Ed Davey a appelé Dick à démissionner, et il y a eu une nouvelle colère face à la réponse du Met aux critiques après que le commissaire sous le feu ait attaqué des commentateurs «en fauteuil» sur les «appels vraiment difficiles» lancés par ses officiers.

Dick, cependant, conserve la «pleine confiance» de Downing Street, tandis que Keir Starmer du Labour a déclaré qu’il ne pensait pas qu’elle devrait démissionner. S’exprimant à la Chambre des communes lundi, la ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré qu’elle avait eu des «discussions approfondies» avec la force au sujet de la veillée prévue – et que si les personnes vivant «localement» avaient le droit de déposer des fleurs, la veillée s’était scènes laides.

Le gouvernement britannique semble avoir l’opinion publique de son côté – au moins pendant l’urgence sanitaire.

Un sondage instantané de YouGov auprès de 5168 adultes a suggéré qu’une majorité (59%) du public pensait généralement que les veillées, les manifestations et les marches ne devraient pas être autorisées pendant la pandémie, contre 26% qui ont dit qu’elles devraient le faire.

Mais Charles Walker, un député conservateur opposé au verrouillage, a déclaré que les ministres, et non la police métropolitaine, avaient «criminalisé la liberté de manifestation». Il a exhorté les législateurs à abandonner les restrictions immédiatement.

Rangée de statues

Les manifestants ont afflué sur la place du Parlement lundi soir alors que les députés débattaient d’un projet de loi, en cours de deuxième lecture à la Chambre des communes, qui donnerait à la police plus de pouvoir pour imposer des conditions aux manifestations, y compris celles qui «causent intentionnellement ou imprudemment des nuisances publiques».

Le Parti travailliste avait prévu de s’abstenir sur la législation, mais a annoncé dimanche qu’il s’opposerait à la loi, affirmant qu’il n’était pas le moment de précipiter des mesures qui, craignaient, n’imposeraient des restrictions disproportionnées à la liberté d’expression et au droit de manifester.

Le gouvernement recherche de nouveaux pouvoirs à la suite des manifestations contre le racisme Black Lives Matter, qui ont vu des statues de marchands d’esclaves renversées, et après les manifestations des militants écologistes Extinction Rebellion, qui ont paralysé Londres après avoir occupé les routes et les ponts.

Mais l’opposition a profité d’une clarification selon laquelle les dommages aux monuments commémoratifs pourraient entraîner jusqu’à 10 ans de prison – affirmant que le gouvernement avait des priorités erronées.

«Le projet de loi de 296 pages… contient le mot mémorial huit fois, et n’inclut pas le mot« femmes »», a déclaré Thomas-Symonds. Le message du gouvernement, a-t-il dit, « est-il qu’ils veulent enfermer les personnes qui endommagent les statues des marchands d’esclaves pendant 10 ans, lorsque les peines de viol commencent à la moitié. »