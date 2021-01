Les démocrates intensifient les appels à la destitution de Trump de ses fonctions

Les appels à la destitution du président Donald Trump se sont intensifiés jeudi, alors que les retombées de l’attaque de mercredi par ses partisans contre le Capitole américain se sont répercutées dans un pays secoué.

Le président de la Chambre, Nancy Pelosi, a appelé le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement à la constitution, qui permet à un président d’être démis de ses fonctions. Dans le cas contraire, la Chambre des représentants pourrait engager une procédure de destitution contre M. Trump pour la deuxième fois, a-t-elle averti.

«Nous avons 13 jours avec Donald Trump, qui est un danger pour notre pays», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Capitol Hill.

« Et après? Que se passe-t-il aujourd’hui? Qui sait. Ce que nous savons, c’est qu’il doit être contenu.

Elle s’est jointe à un chœur croissant de voix à travers le parti démocrate pour exhorter le retrait de M. Trump – une décision qui devrait être initiée par le vice-président et le cabinet.

Plusieurs alliés de Trump ont démissionné de leurs fonctions administratives jeudi, notamment la secrétaire aux transports Elaine Chao, l’épouse du leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mick Mulvaney, qui a démissionné de son poste d’envoyé pour l’Irlande du Nord. La plupart de ceux qui ont fait défection devaient perdre leur poste dans les semaines à venir alors que Joe Biden assumera la présidence.

Galerie Émeute du Capitole américain: en images VOIR MAINTENANT

La victoire du nouveau président a été confirmée dans les premières heures de jeudi matin après que les membres du Congrès ont repris le processus de certification dans le Capitole, quelques heures après que le bâtiment a été pris d’assaut par des émeutiers soutenant Trump.

L’attachée de presse de M. Trump, Kayleigh McEnany, a déclaré jeudi que toute la Maison Blanche avait condamné les violences au Capitole mercredi et a déclaré que ceux qui avaient enfreint la loi devraient être poursuivis.

« Nous le condamnons – le président et cette administration – dans les termes les plus forts », a déclaré Mme McEnany aux journalistes dans la salle de briefing de la Maison Blanche. «C’est inacceptable et ceux qui ont enfreint la loi devraient être poursuivis dans toute la mesure de la loi.»

Elle a refusé de répondre aux questions.

«Ceux qui travaillent dans ce bâtiment travaillent pour assurer une transition ordonnée du pouvoir. Il est maintenant temps pour l’Amérique de s’unir », a-t-elle déclaré.

S’exprimant dans le Delaware où il a présenté son nouveau choix pour le procureur général, Merrick Garland, M. Biden a excorié M. Trump pour avoir déclenché une «attaque tous azimuts contre les institutions de notre démocratie» et utilisé un langage «qui a longtemps été utilisé par les autocrates et les dictateurs. dans le monde pour s’accrocher au pouvoir ».

Il a qualifié ceux qui ont attaqué le Capitole d ‘«émeutiers», d’ «insurrectionnels» et de «terroristes nationaux».

M. Trump est resté à la Maison Blanche pendant la journée, après avoir publié une déclaration du jour au lendemain s’engageant à un transfert ordonné du pouvoir, mais continuant de rejeter le résultat des élections. La déclaration a été diffusée par un assistant, après que Twitter ait temporairement interdit au président de sa plateforme. Facebook a annoncé que Trump serait banni du site de réseautage social «au moins» jusqu’à la fin de sa présidence.

Pendant ce temps, le chef de la police du Capitole faisait face à des appels de Mme Pelosi et d’autres pour démissionner après l’échec massif de la sécurité de mercredi. Il a défendu la conduite de ses officiers pendant l’émeute comme «héroïque». – Rapports supplémentaires de Reuters