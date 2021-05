« Nous ferons tout ce qu’il faut pour rétablir l’ordre et le calme, la sécurité des gens et la dissuasion. Nous essayons de dégrader les capacités terroristes du Hamas et de dégrader sa volonté de recommencer. Cela prendra donc du temps. Je J’espère que cela ne prendra pas longtemps, mais ce n’est pas immédiat », a-t-il déclaré, affirmant que les Américains réagiraient certainement de la même manière s’il y avait des attaques contre des villes américaines.

Netanyahu a également démenti les informations selon lesquelles il avait rejeté une trêve offerte par l’Égypte, qui a également des frontières avec Gaza, et acceptée par le Hamas.

«Ce n’est pas ce que je sais», a-t-il dit à propos de la trêve suggérée.

« Et, franchement, si le Hamas pensait qu’il pouvait simplement tirer des roquettes, puis s’asseoir et bénéficier de l’immunité, c’est faux. Nous visons une organisation terroriste qui cible nos civils et se cache derrière leurs civils, en les utilisant comme boucliers humains. Nous ‘faisons tout notre possible pour frapper les terroristes eux-mêmes, leurs roquettes, leurs caches de roquettes et leurs armes. Mais nous n’allons pas simplement les laisser s’en tirer, et vous non plus. «

Samedi, les forces israéliennes ont pris pour cible un immeuble de grande hauteur dans la ville de Gaza qui abritait les bureaux locaux d’Al-Jazeera, l’Associated Press et d’autres médias. Mais Netanyahu maintient que les forces ont pris des mesures prudentes pour empêcher les victimes civiles en bombardant ce bâtiment.

«Vous voyez ces tours de grande hauteur utilisées par le Hamas», a-t-il dit. «À maintes reprises, ils s’effondrent et personne n’est tué. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, contrairement au Hamas, nous prenons des précautions particulières pour dire aux gens: «quittez le bâtiment, quittez les lieux». Nous nous assurons que tout le monde est parti avant de détruire ces installations terroristes. Et c’est la différence entre Israël et le Hamas. »

Il a également déclaré que le Hamas cible délibérément les villes et les civils d’Israël, et «glorifie la mort d’enfants, de civils et de personnes âgées et ils en sont heureux» – tandis que les forces israéliennes «pleurent toutes les pertes des non-combattants».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fourni des preuves de la présence du Hamas lors de sa conversation avec le président Joe Biden samedi, Netanyahu a répondu: « Eh bien, nous l’avons fait passer par les services de renseignement. »

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole des Forces de défense israéliennes, a également défendu l’attaque de ce gratte-ciel, affirmant qu’Israël fournirait la preuve que le bâtiment était utilisé à des fins militaires contre Israël. S’exprimant sur les «sources fiables» de CNN, Conricus a refusé de spécifier un délai pour fournir ces informations.

Netanyahu a également répondu aux critiques selon lesquelles ses actions faisaient partie d’une stratégie pour rester au pouvoir, à la suite de quatre élections non concluantes en deux ans qui ont abouti à une impasse politique.

«C’est absurde», dit-il. «Je pense que quiconque me connaît sait que je n’ai jamais, jamais subordonné les préoccupations de sécurité, la vie de nos soldats, la vie de nos citoyens à des intérêts politiques. C’est juste de la foutaise. Je ferai ce que je dois faire pour protéger la vie des citoyens israéliens et restaurer la paix. »