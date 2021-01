Diarmaid Ferriter: Vaccination Covid-19 un test pour l’État

Dans son histoire médicale gigantesque de l’humanité, The Greatest Benefit to Mankind, publiée en 1997, Roy Porter a noté à propos de la pandémie de grippe de 1918-1919 qu’elle représentait «le plus grand choc démographique que l’humanité ait jamais connu, la peste la plus meurtrière depuis le Mort . . . Rien depuis n’a frappé à une telle échelle. Est-ce de la chance? Ou une marque de l’efficacité de la meilleure nutrition, des mesures de santé publique, des vaccins, de la chimiothérapie et des antibiotiques développés depuis? C’est difficile d’en être sûr.

Certes, après 1919, on était convaincu que le risque de nouvelles pandémies mondiales avait diminué, mais des mises en garde subsistaient toujours et il n’était pas judicieux de faire des prédictions audacieuses ou arrogantes étant donné la capacité des nouveaux virus à ébranler la confiance médicale en soi, comme l’a révélé, par exemple, le impuissance médicale initiale à faire face au SIDA.

Porter a terminé son histoire en observant sobrement que «d’autres maladies virales mortelles se profilent» avec le potentiel d’introduction d’agents pathogènes dans la chaîne alimentaire et d’autres conséquences connexes d’une croissance économique incessante et d’un développement destructeur.

À certains égards, nous ne changeons pas grand chose.

La réponse à la pandémie de 1918-19 comprenait des fermetures, la peur, la dépendance aux soins à domicile, le ressentiment envers les autorités, des débats sur les mérites des différentes mesures de santé et l’automédication.

À Cork, note l’historienne Caitríona Foley, «le whisky s’est avéré, sinon un médicament efficace, du moins populaire et agréable au goût», tandis qu’un jeune médecin de l’hôpital Mater pendant l’épidémie a observé que le whisky ou le brandy à «doses héroïques» avait été un option parmi les «hommes plus âgés».

À ce stade, sous la domination britannique, l’autorité sanitaire centrale était le Local Government Board, et son manque de réponse cohérente a été largement critiqué; Le docteur bien connu Kathleen Lynn, par exemple, désespérait du Conseil d’administration et de son retard, et beaucoup était laissé à la société civile sous la forme de comités de secours.

Ce qui a changé au fil des décennies, ce sont les progrès réalisés dans la mise au point de vaccins et il est incontestable qu’ils ont fait une différence profonde; ce que Porter a appelé la «transformation du XXe siècle» comprenait des vaccins efficaces contre la variole, la rougeole, la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos et la fièvre jaune, entre autres.

Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être prédites ou contrôlées dans la mesure où nous le souhaiterions, en particulier avec les nouveaux virus et leurs variantes, mais ce qui peut être contrôlé cette année, c’est l’approche de l’État en matière de vaccination contre le Covid-19 et c’est un gros test.

L’une des craintes compréhensibles au début de cette pandémie était que la crise exposerait douloureusement bon nombre des failles de notre système de santé et de son administration; une préoccupation mise à jour et parallèle est que le programme de vaccination sera compromis par des problèmes similaires.

Abandons de la vaccination

Le défi ne consiste pas seulement à déployer les vaccins avec compétence, mais à convaincre les gens de leurs mérites et à trouver le bon équilibre. Dans le système de santé d’avant l’indépendance, les vaccinations obligatoires par les médecins des dispensaires étaient strictement appliquées.

James Deeny, qui a occupé le poste de conseiller médical en chef de l’État dans les années 1940, a remarqué plus tard qu’en ce qui concerne la variole: «Au tournant de la [20th]siècle, l’Irlande était probablement le pays le mieux vacciné au monde; en conséquence, le dernier cas de variole que nous ayons eu était en 1911 à Athy. il était d’usage de lire sur une page du journal local des amendes pour ne pas avoir d’éclairage sur leur vélo et sur une autre des amendes imposées aux non-vaccinés, comme on les appelait ».

Deeny a conclu qu’après l’indépendance, il y avait un antagonisme «à tout ce qui était rendu obligatoire par les Britanniques et bien sûr, cela incluait la vaccination». Ce qui était crucial pour les médecins du comté ces dernières années n’était pas seulement l’application des ordonnances de santé publique, mais ce que Deeny appelait des «pouvoirs de persuasion».

Les partisans de la vaccination ont toujours été confrontés à des obstacles nés des pressions et des préjugés contemporains. Pendant la gestion de Deeny, la tuberculose était un terrible fléau; rien qu’en 1942, il a tué plus de 4 000 personnes. Un groupe formé cette année-là pour sensibiliser le pays à la tuberculose comprenait des catholiques et des protestants, des médecins et des laïcs, du Nord et du Sud, mais l’archevêque catholique de Dublin, John Charles McQuaid, a jeté le désarroi en insistant pour que le groupe soit contrôlé par une organisation catholique. .

Néanmoins, les efforts des médecins de cette époque comme le Dr Pearl Dunlevy, qui était au cœur du programme de vaccination de Dublin, étaient primordiaux. Dublin a été la première autorité locale en Grande-Bretagne ou en Irlande à introduire le vaccin BCG qui prévient la tuberculose; De même, en 1937, l’hôpital pour nourrissons de St Ultan a été le premier hôpital de Grande-Bretagne et d’Irlande à introduire le BCG grâce aux efforts du Dr Dorothy Stopford Price.

Ces choses prennent du temps; L’épidémie de tuberculose en Irlande n’a pris fin qu’à la fin des années 1950, non seulement à cause de la vaccination par le BCG, mais aussi des antibiotiques efficaces et des interventions de santé publique.

Alors que nous sommes confrontés à la pire phase de cette crise et à un verrouillage sévère, nous avons désespérément besoin du réconfort d’une approche efficacement gérée et mature de la vaccination nationale et de la même clarté et des mêmes explications concernant les chiffres de vaccination que nous obtenons au sujet des infections.