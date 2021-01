Trump, confronté à des menaces de renvoi, concède son élection

Trump a déclaré qu’il concentrerait ses derniers jours au pouvoir sur la garantie d’une transition en douceur du pouvoir.

«Maintenant, le Congrès a certifié les résultats. Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier », a-t-il déclaré. «Mon objectif est désormais d’assurer une transition de pouvoir en douceur, ordonnée et transparente. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. »

Trump a enregistré le discours à la Maison Blanche jeudi après que plusieurs alliés républicains l’aient exhorté à s’exprimer après les affrontements meurtriers de mercredi au Capitole après que des manifestants pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment, retardant la certification de la victoire de Biden.

Steve Cortes, un conseiller principal de la campagne Trump, a décrit la déclaration de Trump comme «parfaite» dans le ton et la substance. «Nous ne pouvons pas prétendre que Biden a gagné légitimement, mais nous devons également reconnaître la réalité actuelle et aller de l’avant», a-t-il déclaré.

Mais le discours de Trump est peut-être arrivé trop tard. Il fait face à des appels à sa démission et à des poursuites pénales pour ses propos incitant des partisans mercredi. Ses collaborateurs l’abandonnent en masse et certains alliés ne soutiennent plus sa candidature potentielle en 2024.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, se sont joints aux autres membres des deux partis jeudi pour appeler Trump à être démis de ses fonctions – soit en le destituant pour la deuxième fois, soit en faisant pression sur le vice-président Mike Pence et les responsables du Cabinet pour qu’ils invoquent le 25e amendement. processus. Le bureau de Pence a refusé de commenter.

Et jeudi soir, le comité de rédaction du conservateur Wall Street Journal, un journal appartenant à Rupert Murdoch, a appelé Trump à démissionner.

«Trop peu, trop tard», a déclaré Michael Short, ancien porte-parole de la Maison Blanche et vétéran du GOP à propos de la déclaration de Trump. «Quatre personnes et potentiellement une cinquième sont mortes, des dizaines de policiers blessés, des documents de sécurité nationale peuvent être manquants et il n’y a pas eu une once de contrition.

Trump a passé deux mois à essayer d’annuler les élections, alléguant une fraude avec peu de preuves, faisant pression sur les chefs d’État, menaçant les républicains qui lui avaient désobéi, critiquant même son propre vice-président.

Il a tenté de justifier sa campagne jeudi comme un effort pour «assurer l’intégrité du vote», même si les responsables locaux et de l’État à travers le pays ont nié qu’il y avait une raison de s’inquiéter, et comme il a perdu des dizaines d’affaires judiciaires dans lesquelles il a cherché pour inverser sa perte.

« Être votre président a été l’honneur de ma vie », a déclaré Trump. «Et à tous mes merveilleux supporters, je sais que vous êtes déçu. Mais je veux aussi que vous sachiez que notre incroyable voyage ne fait que commencer.

Dans ses premières remarques devant la caméra depuis la manifestation, il a également condamné jeudi la violence et l’anarchie qui ont envahi Capitol Hill.

«Comme tous les Américains, je suis scandalisé par la violence, l’anarchie et le chaos», a-t-il déclaré. «L’Amérique est et doit toujours être une nation de droit et d’ordre. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. À ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez.

La déclaration était un contraste frappant avec les messages légers qu’il avait envoyés peu de temps après que les émeutiers se soient introduits dans le Capitole et aient conduit le complexe en lock-out. Bien qu’il ait dit aux émeutiers à l’époque d’être pacifiques, Trump a déclaré: «Nous vous aimons» et a qualifié les participants de «spéciaux». Il a également écrit dans un tweet supprimé depuis: « Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée. »

De nombreuses plateformes de médias sociaux ont supprimé ses publications et désactivé ses comptes pour incitation à la violence. La déclaration vidéo de Trump jeudi était également son premier message depuis que Twitter a levé un gel de 12 heures sur son compte.

Daniel Lippman et Gabby Orr ont contribué à ce rapport.