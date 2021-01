Trump s’engage à une transition ordonnée du pouvoir alors que les appels augmentent

Le président américain Donald Trump a cédé à la pression et s’est engagé à une transition ordonnée du pouvoir hier soir, alors que les appels se multipliaient à Washington pour qu’il soit démis de ses fonctions suite à l’assaut de mercredi contre le Capitole américain.

Dans un message vidéo publié sur son compte Twitter réactivé, M. Trump a déclaré qu’une nouvelle administration serait en place le 20 janvier – la première fois qu’il a reconnu que Joe Biden serait le prochain président américain, ajoutant qu’il se concentrait sur une «transition de pouvoir douce, ordonnée et transparente».

«Être votre président a été l’honneur de ma vie», a-t-il déclaré, un aveu apparent que sa présidence était terminée.

Après avoir encouragé les partisans à marcher vers Capitol Hill mercredi, M. Trump a donné un nouveau ton dans la nouvelle vidéo.

«L’Amérique est et doit toujours être une nation de maintien de l’ordre», a-t-il dit, lisant un scénario pré-préparé. «Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. À ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction: Vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi: vous paierez.

Mais il a également fait allusion à un retour politique. «Et tous mes merveilleux supporters, je sais que vous êtes déçus, mais je veux aussi que vous sachiez que notre incroyable voyage ne fait que commencer.

La vidéo a été publiée alors que la secrétaire américaine à l’éducation Betsy DeVos devenait le dernier membre du cabinet à démissionner, et au milieu de la pression croissante des hauts démocrates et des anciens responsables de Trump pour le vice-président américain Mike Pence d’invoquer le 25e amendement à la constitution, qui explique comment un président en exercice peut être démis de ses fonctions.

M. Pence, qui a passé mercredi dans le Capitole américain après avoir été contraint de fermer à clé en raison d’une foule envahissante de manifestants soutenant Trump, est resté hors de la vue du public hier.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré hier soir que M. Pence n’avait pas retourné son appel d’elle-même et du chef de la minorité du Sénat Chuck Schumer, jeudi matin. «Les actes dangereux et séditieux du président nécessitent sa destitution immédiate. Nous attendons avec intérêt d’entendre le vice-président dès que possible et de recevoir une réponse positive quant à savoir si lui et le Cabinet honoreront leur serment envers la Constitution et le peuple américain.

Les appels à la destitution de M. Trump se sont intensifiés au cours des dernières 24 heures alors que les retombées de l’attaque de mercredi contre le Capitole américain se sont répercutées dans un pays secoué.

Procédure de mise en accusation

Mme Pelosi a averti hier que la Chambre des représentants pourrait engager une procédure de destitution contre M. Trump pour la deuxième fois, si M. Pence n’invoquait pas le 25e amendement.

«Nous avons 13 jours de Donald Trump à traiter, qui est un danger pour notre pays», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Capitol Hill.

« Et après? Que se passe-t-il aujourd’hui? Qui sait. Ce que nous savons, c’est qu’il doit être contenu.

La destitution de M. Trump devrait être initiée par le vice-président et le cabinet. Un certain nombre de démocrates de la Chambre, dont Ilhan Omar et Alexandria Ocasio-Cortez, ont écrit à Mme Pelosi hier soir pour l’exhorter à convoquer à nouveau la Chambre pour entamer immédiatement une procédure de destitution contre le président.

Plusieurs alliés de Trump ont démissionné de leurs fonctions administratives hier. En soumettant sa démission, Mme DeVos a rejoint la secrétaire aux transports Elaine Chao, l’épouse du leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, qui a démissionné de son poste d’envoyé pour l’Irlande du Nord. La plupart de ceux qui ont fait défection devaient perdre leur poste dans les semaines à venir alors que M. Biden assumera la présidence.

Dans sa lettre de démission, Mme DeVos a déclaré au président qu’il n’y avait «aucun doute sur l’impact de votre rhétorique» sur les événements du Capitole. «C’est le point d’inflexion pour moi.»

La victoire du nouveau président a été confirmée dans les premières heures de jeudi matin après que les membres du Congrès ont repris le processus de certification au Capitole.

S’exprimant dans le Delaware où il a présenté son nouveau choix pour le procureur général, Merrick Garland, M. Biden a excorié M. Trump pour avoir déclenché une «attaque totale contre les institutions de notre démocratie» et utilisé un langage «qui a longtemps été utilisé par les autocrates et les dictateurs. dans le monde pour conserver le pouvoir. » Il a qualifié ceux qui ont attaqué le Capitole d ‘«émeutiers», d’ «insurgés» et de «terroristes nationaux».

Par ailleurs, le chef de la police du Capitole américain a annoncé qu’il démissionnerait plus tard ce mois-ci, à la suite des scènes chaotiques de cette semaine qui ont vu la police submergée par les partisans de Trump qui ont saccagé le bâtiment. Auparavant, il avait défendu la conduite de ses officiers pendant l’émeute comme «héroïque», bien que Mme Pelosi et d’autres membres du congrès l’aient appelé à démissionner après l’échec massif de la sécurité de mercredi.

L’officier de police du Capitole américain, Brian Sicknick, est décédé des suites de blessures subies lorsque la foule a attaqué le bâtiment législatif, a annoncé jeudi la force, portant à cinq le nombre de morts suite à l’émeute.

«L’officier Sicknick répondait aux émeutes. . . et a été blessé alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants », a déclaré la police dans un communiqué de fin de soirée.

Il a succombé jeudi après avoir été transporté à l’hôpital suite à son effondrement à son retour à son bureau divisionnaire, selon le communiqué.

Les responsables de l’homicide métropolitain enquêteront sur la mort de M. Sicknick, qui a rejoint la police du Capitole américaine en 2008, avec la force du Capitole et ses partenaires fédéraux, a annoncé la police.

Pendant ce temps, l’éditeur Simon & Schuster a annulé les projets de publication d’un livre sur les entreprises technologiques du sénateur Josh Hawley, qui s’est opposé à la certification des résultats des élections dans deux États lors de la session conjointe du Congrès de cette semaine. M. Hawley, un sénateur de premier mandat du Missouri, a décrit la décision comme «orwellienne» et une attaque contre le premier amendement. – Reporting supplémentaire: Reuters