Il n’y aura pas de «grande réouverture de la société» début mars, a déclaré le Taoiseach.

S’exprimant à Dublin vendredi, Micheál Martin a déclaré qu’il y aurait également une «réouverture de la construction à grande échelle», un renversement des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles la construction serait autorisée à rouvrir le mois prochain, conformément aux commentaires du Tánaiste Leo Varadkar plus tôt vendredi.

Il a dit que les écoles restent la première priorité, avec la garde des enfants. Après une journée au cours de laquelle le gouvernement a été accusé de messages mixtes, il a affirmé qu’il avait été «très cohérent ces dernières semaines», mais aussi que «rien n’est gravé dans le marbre» ​​sur la durée des restrictions.

Jeudi, M. Martin a déclaré dans une interview qu’il prévoyait que des restrictions importantes seraient en place jusqu’à la fin du mois d’avril.

Il a dit qu’il n’acceptait pas que le message du gouvernement soit confus. «Il n’y a pas de grande réouverture de la société, nous le savons et cela a été bien signalé, nous nous intéressons aux écoles, au début du mois de mars, et aux garderies».

Interrogé sur le nombre d’enfants qui devraient attendre après les vacances de Pâques avant de reprendre l’école, il a répondu: «Ce que nous regardons en termes d’école primaire, ce sont les enfants en bas âge, les premières années, jusqu’aux juniors, seniors, première et deuxième classes , et laisser des certificats ».

Il a déclaré que la nouvelle variante B117, qui représente désormais 90% des nouveaux cas, est une autre variable à prendre en compte lors de la réouverture. Le sous-comité du cabinet sur Covid doit se réunir pour discuter de la réouverture et des révisions du plan Vivre avec Covid, au début de la semaine prochaine, avant une réunion complète du cabinet mardi.

«Nous allons revoir, bien sûr, nous allons examiner dans quatre semaines à la fin mars, début avril», a-t-il déclaré. Il a déclaré que « le déploiement de la vaccination nous donne de l’espoir à moyen terme, mais cela en fait également une chose sensée à faire, à faire preuve de prudence et à être conservateur. »

Il a dit que cette semaine, près de 80 000 personnes seront vaccinées, passant à 110 000 la semaine prochaine. Cela passera à environ 250 000 au cours du deuxième trimestre de l’année, a-t-il déclaré. «Cela nous semble un chiffre établi en ce qui concerne la gamme de vaccins qui doivent être introduits pendant cette période particulière, c’est donc une bonne nouvelle.»

Quatre premières classes

Le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, a déclaré que les quatre premières classes des écoles primaires reviendraient probablement le 1er mars, bien que la majorité des élèves du secondaire resteront à la maison jusque après Pâques.

Il n’y aura pas de confirmation officielle des plans avant la semaine prochaine, mais les élèves du primaire des classes de troisième à sixième devraient également retourner à l’école à domicile pendant deux semaines supplémentaires.

Au deuxième niveau, l’accent est fermement mis sur le retour des étudiants de sixième année comme priorité.

Dans une interview à la radio RTÉ ce matin, M. O’Gorman a semblé confirmer les détails de la réouverture progressive très attendue des écoles, avant l’approbation du Cabinet mardi.

«Je crois comprendre que l’accent est mis sur les enfants des écoles primaires et les classes de sortie du Cert et nous verrons comment ces quatre semaines de mars ont eu un impact», a-t-il déclaré.

«Cela nous mènera jusqu’aux vacances de Pâques et à ce stade, une décision sera prise concernant les classes du secondaire en dehors des classes Leaving Cert.

«Dans l’état actuel des choses, je pense que la majorité des élèves du secondaire retourneront probablement aux études après les vacances de Pâques.»

Il a déclaré que le gouvernement s’engagera avec l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) pour définir des «phases» claires pour la réouverture.

Les remarques de M. O’Gorman offrent une lueur d’espoir aux familles qui se dirigent vers le week-end avec des nouvelles selon lesquelles tout retour plus large à la normalité continue d’être une perspective lointaine.

À la suite d’une réunion du sous-comité du Cabinet Covid-19 jeudi, des sources ont indiqué que les restrictions de niveau 5 se poursuivraient probablement jusqu’en avril avec des mesures strictes jusqu’au début mai.

Reflétant le plafonnement du nombre de cas, l’approche judicieuse est susceptible d’exclure uniquement les écoles dont la fermeture a été l’une des mesures les plus éprouvantes introduites par le gouvernement pour maîtriser la vague post-Noël.

«Très prudent»

Dans sa présentation au sous-comité, Nphet a été dit «très, très prudent» sur ce qui pourrait être réalisable en termes d’assouplissement des restrictions; la réouverture progressive des écoles «sur la limite de ce qu’elles peuvent soutenir», a déclaré une source.

Vendredi, le ministre des Finances Paschal Donohoe a confirmé ces perspectives, affirmant que la sortie du pays du niveau 5 serait progressive et que le pays devait être sur ses gardes; «Nous avons vu ce qui s’est passé en janvier».

Lors d’un briefing jeudi, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a également averti les gens de ne pas voir le retour des écoles car toute mobilité de signal ou mélange entre les ménages serait acceptable.

Cependant, dans des signaux quelque peu mitigés avant la mise à jour de la stratégie, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a nié que «tout n’est pas sur la table» en ce qui concerne la réouverture de l’économie au cours des prochaines semaines.

« Mais je pense qu’il est important de regarder ce qui s’est passé lorsque nous sommes sortis de restrictions plus sévères dans le passé », a-t-il déclaré vendredi à Newstalk Radio.

«Nous savons que la variante britannique est beaucoup plus contagieuse et, malheureusement, ce que nous découvrons également maintenant, sur la base de recherches menées au Royaume-Uni, qui sont des informations relativement nouvelles, c’est qu’il semble que la variante britannique est également plus sévère en termes d’hospitalisation et de décès. »

En ce qui concerne les staycations, la réalité était que personne ne savait si elles seraient possibles cet été, a-t-il déclaré.

Les représentants du gouvernement continuant à esquisser les détails d’un plan de Vivre avec Covid-19 actualisé pour la semaine prochaine, il n’est pas prévu de fixer des dates précises pour la réouverture de certaines sections de la société.

Tanaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il était bien connu que le pays faisait face à des restrictions sévères jusqu’en avril.

«Nous allons dans la bonne direction», a-t-il déclaré vendredi à la radio RTÉ News at One, mais le nombre de cas de Covid est toujours «très élevé».

Le conseil de Nphet jeudi était que les écoles et les garderies pourraient rouvrir progressivement au cours du mois de mars «et pendant les vacances de Pâques», a-t-il déclaré, mais faire autre chose comme la réouverture du secteur de la construction ou autoriser davantage d’activités de plein air était trop risqué en ce moment.

Le Tánaiste a nié qu’il y ait eu des communications mitigées pour le gouvernement.