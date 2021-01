«Mettez le café! Les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole américain

Il y avait des nationalistes blancs infâmes et des théoriciens du complot réputés qui ont répandu de sombres visions de satanistes pédophiles à la tête du pays. D’autres étaient plus anonymes, des personnes qui avaient voyagé de l’Indiana et de la Caroline du Sud pour répondre à l’appel du président Donald Trump à montrer leur soutien. Une personne, un législateur de Virginie-Occidentale, n’avait été élue en novembre qu’en novembre.

Tous ont convergé mercredi sur le terrain du Capitole américain, où des centaines d’émeutiers se sont écrasés à travers des barricades, ont franchi les fenêtres et franchi les portes, errant dans les couloirs avec un sentiment de profanation joyeuse, car, pendant quelques heures à couper le souffle, ils croyaient avoir déplacé les élites mêmes qu’ils disaient détester.

«Nous voulions montrer à ces politiciens que c’est nous qui sommes en charge, pas eux», a déclaré un ouvrier du bâtiment d’Indianapolis, âgé de 40 ans et s’identifiant uniquement comme Aaron. Il a refusé de donner son nom de famille en disant: « Je ne suis pas si stupide. » Il a ajouté: «Nous avons la force.»

Les partisans de Donald Trump à l’intérieur de la rotonde du Capitole américain mercredi. Photographie: Saul Loeb / AFP via Getty Images



Alors que les États-Unis passent au crible les fragments de ce qui s’est passé à Washington mercredi, ce qui apparaît dans la prise d’assaut du Capitole est une constellation confuse de partisans inconditionnels de Trump: une foule largement blanche, dont beaucoup sont armés de chauves-souris, de boucliers et de pulvérisations chimiques. ; certains portaient des drapeaux confédérés et portaient des costumes de fourrure et de cornes inspirés de QAnon; c’étaient pour la plupart des hommes, mais il y avait aussi des femmes.

Ceux qui ont pris d’assaut le Capitole n’étaient qu’une tranche des milliers de partisans de Trump qui étaient descendus à Washington pour protester contre la certification de la victoire de Joe Biden en novembre sur Trump. Leur brèche est venue avec une énergie confuse et frénétique, alimentée par les paroles de Trump quelques minutes auparavant et la ferveur de la foule debout derrière eux.

Le département de la police métropolitaine de Washington a déclaré qu’il n’avait procédé à aucune autre arrestation jeudi liée aux émeutes, au cours desquelles une femme a été mortellement abattue par la police du Capitole et un policier du Capitole a subi des blessures dont il est décédé plus tard.

Mercredi, la police métropolitaine a arrêté 68 personnes, plus les 14 arrêtées par la police du Capitole pendant les troubles. Des dizaines de personnes supplémentaires étaient toujours recherchées par les autorités fédérales.

Selfies de la rotonde

Leur nombre comprenait un militant des droits des armes à feu de 60 ans de l’Arkansas qui était photographié assis dans le bureau de la présidente Nancy Pelosi, des hommes en tenue tactique prenant des selfies dans la rotonde et une femme dans la chambre de la Chambre, portant une pancarte inspirée de QAnon sur les enfants.

Les partisans de Donald Trump à l’intérieur du Capitole américain. Photographie: Saul Loeb / AFP via Getty Images



Certains de ceux qui avaient également fait un bond en avant dans la foule semblaient montrer une émerveillement perplexe devant ce qu’ils voyaient devant eux. Quelques-uns ont fait remarquer l’opulence du bâtiment et des bureaux du Capitole, une qualité qui semblait confirmer leurs soupçons sur la corruption de Washington.

«Ouais, regardez tous ces meubles de luxe qu’ils ont», a déclaré un homme en parka d’hiver et chapeau rouge, debout du côté ouest du Capitole et regardant à travers la vitre des bureaux vides, des écrans d’ordinateur et des chaises ergonomiques. Plusieurs personnes ont frappé aux fenêtres avec leurs poings, dont un homme qui a crié: «Mettez le café!» Un homme s’est cogné la tête, ne voyant pas que la couche extérieure de verre était là, c’était tellement propre.

Alors que les gens se précipitaient à l’intérieur, il y avait un étrange mélange de confusion et d’excitation, et le manque presque complet de présence policière au début amplifiait le sentiment d’anarchie. Ils ont regardé un lieu de richesse et de beauté, orné d’art et de marbre, un domaine des puissants, et pendant un court instant mercredi après-midi, les émeutiers étaient aux commandes. Pour une fois, ils ont estimé qu’ils ne pouvaient être ignorés.

Galerie Émeute du Capitole américain: en images VOIR MAINTENANT

Aaron, le travailleur de la construction d’Indianapolis, et ses deux amis avaient entendu des gens parler d’aller au bureau de Pelosi. Une fois à l’intérieur, ils ont donc décidé de trouver le bureau du sénateur Chuck Schumer. Les deux sont démocrates.

Les partisans de Trump à l’extérieur des chambres du Sénat. Photographie: Jim Lo Scalzo / EPA



«Nous voulions avoir quelques mots» avec Schumer, dit-il. «Il est probablement le type le plus corrompu ici. Vous n’entendez pas trop parler de lui. Mais il est gluant. Vous pouvez juste le voir.

Fumer des cigarettes

Mais ils n’ont pas pu trouver le bureau de Schumer. Il a dit qu’ils avaient demandé à un officier de police du Capitole, qui avait tenté de les diriger. Mais ils semblaient s’être éloignés du bureau du chef de la minorité. Ils ont fini par fumer quelques cigarettes à l’intérieur du bâtiment – «Nous pouvons fumer dans notre maison», a déclaré Aaron – et l’un de ses amis, qui n’a pas voulu donner son nom, a plaisanté en disant qu’il était allé à la salle de bain et n’avait pas rincé.

Une femme en manteau était assise sur le canapé dans une petite pièce avec un tapis bleu et regardait un homme déchirer un parchemin avec des lettres chinoises accrochées au mur. «Nous ne voulons pas de conneries chinoises», a déclaré la femme. À proximité, six hommes étaient assis à un grand bureau en bois. Une lampe avec un abat-jour blanc a été renversée et cassée.

Quelqu’un fumait du pot. « C’est la salle des pots! » dit un jeune homme.

Dans la crypte, les gens se promenaient en prenant des photos des statues et d’eux-mêmes avec leur téléphone. Un homme avait un bâton à selfie, comme un touriste dans un pays étranger. Une femme en jeans baggy et doudoune bleue criait des chants dans un mégaphone, tandis qu’un homme vêtu d’un t-shirt noir portant l’inscription «Not Today Liberal» courait autour des colonnes centrales dans ce qui ressemblait à un tour de victoire frénétique.

Les partisans de Donald Trump entrant dans le Capitole américain alors que des gaz lacrymogènes remplissent le couloir. Photographie: Saul Loeb / AFP via Getty Images



Alors que les autorités tentent d’identifier les membres de la foule, certains seront moins difficiles à cerner que d’autres. Le groupe comprenait des personnalités bien connues de la droite conspiratrice, dont Jake Angeli, qui a poussé les fausses affirmations de QAnon selon lesquelles Trump a été élu pour sauver les États-Unis des bureaucrates de l’État profond et des démocrates de premier plan qui adorent Satan et maltraitent les enfants.

Il a été photographié assis au Congrès dans un casque et des fourrures Viking. Angeli, connu sous le nom de «Q Shaman», a été un élément incontournable des manifestations pro-Trump en Arizona depuis les élections, et il semble que lui et d’autres militants de droite avaient prévu de déclencher une confrontation avec les autorités avant mercredi. se rallier.

Assassiner les médias

Il y avait également des dirigeants des Proud Boys, un groupe d’extrême droite dont les participants ont épousé des opinions misogynes et anti-immigrés, comme Nick Ochs, candidat à la législature de l’État d’Hawaï et membre d’un collectif appelé «Assassiner les médias».

Chris Hood et des membres de son club national socialiste, un groupe néonazi, ont publié mercredi sur Telegram des photos de l’extérieur du Capitole. Et les Three Percenters, un groupe armé d’extrême droite, ont été vus rassemblés mardi soir au Freedom Plaza de Washington, la plupart portant des casques et des gilets en Kevlar ornés du symbole du groupe, un chiffre romain trois.

Les partisans du président Donald Trump manifestent dans la rotonde du Capitole américain. Photographie: Saul Loeb / AFP via Getty Images



La foule venait d’une foule plus large, des dizaines de milliers de partisans les plus fidèles de Trump, dont beaucoup avaient conduit toute la nuit, ou pris des bus avec des amis et des voisins, pour le regarder parler et faire partie d’une journée que beaucoup espéraient enfin tenir. quelques réponses à ce qui avait été des mois de fausses déclarations selon lesquelles l’élection avait été volée. Un certain nombre de personnes interrogées ont déclaré ne jamais être allées à Washington auparavant.

Lors d’entretiens mercredi, les manifestants de la foule plus large ont exprimé le sentiment que quelque chose allait se passer – quelque chose de plus grand qu’ils ne l’étaient. Ce que ce serait exactement, personne ne pourrait le dire. Avant que le Capitole ne soit pris d’assaut, certains ont fait allusion à la violence et à la menace imminente d’une guerre civile. Mais lorsqu’ils étaient pressés de comprendre ce que cela pouvait signifier, ils avaient tendance à hésiter, disant simplement que s’ils étaient appelés, ils serviraient leur camp dans un conflit.

«Beaucoup de gens parlent de cette journée depuis longtemps», a déclaré Brian Sachtleben (40 ans), un chauffeur de camion d’asphalte d’une petite ville près de Sheboygan, Wisconsin, qui regardait la mer de gens se répandre depuis le Washington Monument. à l’Ellipse, émerveillé par les chiffres, peu de temps avant que Trump ne commence à parler.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait qu’il pourrait arriver, il a répondu: «Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il s’est référé de manière cryptique à la citation de Thomas Jefferson: «L’arbre de la liberté doit être régénéré de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans.» Puis il a ajouté: « Je ne pense pas que rien ne reviendra jamais à la normale. » Il a quitté la ville avant le début des violences.

«Nous avons arrêté le vote!

Lorsque ceux qui sont entrés au Capitole ont réapparu plus tard après leur déchaînement, beaucoup ont été accueillis comme des héros de retour. «Ouais, nous avons arrêté le vote!» hurla un homme vêtu d’une veste à glissière bleu marine, alors qu’il émergeait, les mains hautes, d’une grande porte en bois jaune, alors que les gens à l’extérieur hurlaient et applaudissaient. «Meurtre les médias» a été griffonné au marqueur noir sur l’autre partie de la double porte.

Un partisan de Trump porte un masque à gaz. Photographie: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images



Beaucoup ont dit qu’ils n’auraient pas essayé d’entrer, mais ils sympathisaient avec ceux qui l’avaient fait. «Je ne vais pas là-dedans, mais oui, ça me convient un peu», a déclaré Lisa Todd (56 ans), une enseignante du secondaire de Raleigh, en Caroline du Nord. Elle était debout avec trois amis, tous des collègues professeurs.

D’autres ont exprimé des regrets. Prendre d’assaut le Capitole n’était «probablement pas la meilleure chose à faire», a déclaré Eric Dark (43 ans), un chauffeur de camion de Braman, Oklahoma, qui a été gazé par des gaz lacrymogènes quand il est arrivé en haut des marches du bâtiment mais n’a jamais réussi. à l’intérieur.

Il se tenait aux côtés de Brian Hobbs, maire de Newkirk, Oklahoma, près du sommet des marches du côté ouest du bâtiment vers 16h30 lorsque des agents en tenue anti-émeute ont commencé à se déplacer pour évacuer les milliers de personnes qui s’étaient rassemblées.

Cela aurait pu être bien pire, dit-il. «Nous avions suffisamment de monde; nous aurions pu démolir ce bâtiment brique par brique », a-t-il déclaré. – New York Times