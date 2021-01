Plus de 54000 personnes se sont envolées vers l’État pendant la période des fêtes

Plus de 54 000 personnes sont arrivées aux aéroports de Dublin, Shannon et Cork pendant la période de Noël et du nouvel an, selon de nouveaux chiffres du ministère de la Justice.

La majeure partie des 54 311 personnes qui sont arrivées par les aéroports entre le 21 décembre et le 3 janvier – quelque 52 638 – ont transité par l’aéroport de Dublin.

Quelque 1444 personnes sont arrivées dans les trois principaux aéroports en provenance du Royaume-Uni après que le gouvernement a interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne le 21 décembre pour empêcher la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus.

Quelque 1160 sont arrivés à l’aéroport de Dublin, dont 586 entre le 21 et le 27 décembre et 574 entre le 28 décembre et le 3 janvier, tandis que 284 passagers sont arrivés sur des vols à destination de l’aéroport de Shannon dans la période précédente. C’étaient des Irlandais rapatriés par avion après l’interdiction de voyager.

Le département a publié les chiffres en réponse aux questions de l’europe-infos.fr sur le nombre potentiel de personnes qui pourraient être tenues de fournir un test Covid-19 négatif.

Infectieux

Les personnes arrivant de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud seront à partir de samedi obligées de fournir un test PCR négatif effectué dans les 72 heures suivant le voyage selon les nouvelles règles gouvernementales annoncées cette semaine dans le but de freiner la propagation de souches plus infectieuses de Covid-19 en provenance des deux pays.

Le ministère a déclaré que les passagers seront informés à l’avance et invités par les compagnies aériennes et les exploitants de ferry à présenter un résultat de test «négatif» ou «non détecté» avant de monter à bord d’un avion ou d’un ferry et devront présenter ce test aux agents de l’immigration à l’arrivée. dans l’état.

Les passagers qui ne le feront pas commettront une infraction en vertu de la loi sur la santé de 1947 telle qu’amendée en vertu du règlement 2021 et pourront faire l’objet de poursuites, passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 € et d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois ou les deux.

Dans l’ensemble, le nombre de passagers aériens arrivant dans l’État a diminué de 90% par rapport aux niveaux normalement observés avant la pandémie de Covid-19.