Twitter lance Trump en permanence

Twitter a expulsé le président Donald Trump de sa plate-forme de médias sociaux signature vendredi – approfondissant son isolement politique alors qu’il fait face à de nombreuses réprimandes et à la perspective d’une deuxième mise en accusation pour le déchaînement de ses partisans à travers le Capitole.

La société a muselé le président des États-Unis à trois reprises en quelques heures: d’abord, elle a suspendu définitivement son compte personnel, @realDonaldTrump, affirmant que son utilisation posait un risque inacceptable de violence. Ensuite, il a supprimé une série de tweets de Trump sur le compte officiel @POTUS de la Maison Blanche, où il avait critiqué la décision de Twitter vendredi soir et juré: « Nous ne serons pas SILENCIEUX! »

Et lorsque les messages identiques sont apparus plus tard sur le compte Twitter de la campagne de Trump, la société a également suspendu définitivement ce compte.

Twitter a annoncé le premier pas dans un déclaration dans lequel il a dit que son utilisation de la plate-forme l’avait forcé à agir.

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire, » la société m’a dit.

Un porte-parole de la société a déclaré dans une déclaration séparée à POLITICO qu’il avait supprimé les tweets @POTUS et suspendu le compte de campagne pour violation des règles contre les tentatives de contournement des interdictions.

Les décisions, un jour après que Facebook a verrouillé le compte de Trump au moins jusqu’à l’investiture du président élu Joe Biden, laissent le leader du monde libre coupé de deux de ses moyens les plus puissants de communiquer directement avec ses dizaines de millions d’adeptes.

Et cela s’est produit au milieu d’autres mesures prises par certaines des plus grandes puissances de la Silicon Valley pour couper les canaux de communication utilisés par le président et ses partisans, y compris des personnes qui ont applaudi ou ont pris part aux violences de mercredi. Google a annoncé vendredi soir qu’il avait suspendu l’application de médias sociaux populaire auprès des conservateurs Parler de son App Store, invoquant son incapacité à faire preuve de «modération robuste» sur les conversations comportant des menaces de violence. (Un message récent qu’il a souligné: « Comment pouvons-nous reprendre le pays? C’est simple … nous les traquons! ») Apple a également menacé de supprimer Parler de son App Store, a rapporté BuzzFeed News.

Twitter avait également purgé une série de comptes plus tôt vendredi pour avoir épousé du contenu lié à QAnon, y compris ceux de l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et de l’ancien avocat de Trump Sidney Powell.

Mais la plus grande nouvelle sur les médias sociaux vendredi – peut-être la plus grande décision en 14 ans d’histoire de Twitter – a été sa décision de supprimer définitivement Trump, deux jours après que des foules de ses partisans aient organisé une violente émeute à travers le Capitole. La raison: Twitter a déclaré que les derniers messages de Trump sur la plate-forme présentaient un trop grand risque pour être suivis, indiquant des conversations « proliférant sur et hors de Twitter » au sujet d’une deuxième attaque prévue contre le Capitole plus tard ce mois-ci.

Au lieu du fil Twitter notoirement prolifique de Trump, où près de 89 millions d’abonnés lisent ses insultes, ses théories du complot et ses menaces contre des adversaires comme « Little Rocket Man », la page @realDonaldTrump se lit simplement: « Compte suspendu ».

Après l’interdiction, Trump s’est rendu sur le compte Twitter officiel de la Maison Blanche – @POTUS – pour dénoncer l’entreprise. Mais ces messages ont été supprimés en quelques minutes.

«Comme je le dis depuis longtemps, Twitter est allé de plus en plus loin dans l’interdiction de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour supprimer mon compte de leur plate-forme», a écrit Trump dans le présent. -fil galvanisé. (Le 20 janvier, Twitter prévoit de confier le contrôle du compte @POTUS au président élu Joe Biden.)

Sans donner plus de détails, le président a écrit qu’il « examinerait les possibilités de construire notre propre plate-forme dans un proche avenir ».

Une fois que Twitter a supprimé ces tweets, les messages ont réapparu sur le @TeamTrump compte utilisé par la campagne du président. Mais la société a rapidement suspendu ce compte, pour de bon.

Donald Trump Jr., qui a toujours un compte Twitter, a dénoncé l’interdiction de son père comme « une folie absolue! » – le genre de censure présumée que son père avait tenté de punir en utilisant la puissance du gouvernement fédéral.

«Nous vivons le 1984 d’Orwell», Trump Jr. tweeté vendredi soir. « La liberté d’expression n’existe plus en Amérique. Elle est morte avec la grande technologie et ce qui reste n’est là que pour quelques élus. »

L’ancienne ambassadrice du président aux Nations Unies, Nikki Haley, tweeté: « Faire taire les gens, sans parler du président des États-Unis, c’est ce qui se passe en Chine et non dans notre pays. »

« L’ayatollah peut tweeter, mais Trump ne le peut pas » tweeté Le sénateur Lindsey Graham (RS.C.). « En dit long sur les personnes qui dirigent Twitter. »

Graham a également écrit qu’il est « plus déterminé que jamais » à abroger la section 230, une loi vieille d’un quart de siècle qui protège Twitter et d’autres sociétés en ligne de la plupart des poursuites judiciaires concernant le contenu publié par leurs utilisateurs. Mais Trump a fait la même demande en vain ces derniers mois, et cela semble encore moins probable après que les démocrates aient pris le contrôle total du Congrès.

Les démocrates ont déclaré vendredi soir que le retrait de Trump était à peu près temps.

« Aucune entreprise privée n’est obligée de fournir un mégaphone pour une campagne malveillante d’incitation à la violence », a déclaré vendredi le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) Dans un communiqué. changement dans les vents politiques – pour que les entreprises technologiques les plus puissantes du monde reconnaissent, au dernier moment possible, la menace profonde de Donald Trump. «

L’éviction de Trump culmine des années de friction entre le président sortant et Twitter. Mais il est arrivé trop tard pour de nombreux critiques de Trump et de Twitter, qui affirment que la société lui a permis de faire fi de ses règles avec une rhétorique telle que menaces de guerre ou violence contre les manifestants pour la justice raciale.

Après la réactivation de son compte jeudi, Trump a tweeté deux messages disant que ses partisans « ne seront pas méprisés ou traités injustement de quelque manière, forme ou forme », et annonçant qu’il n’assisterait pas à l’investiture du président élu Joe Biden. Twitter a cité ces messages comme motivant leur décision de désactiver définitivement son compte.

<< Ces deux Tweets doivent être lus dans le contexte d'événements plus larges dans le pays et de la manière dont les déclarations du Président peuvent être mobilisées par différents publics, y compris pour inciter à la violence, ainsi que dans le contexte du modèle de comportement de ce récit ces dernières semaines », a déclaré la société dans son communiqué. Il a ajouté que les tweets violaient sa politique de glorification de la violence.

La goutte d’eau est venue peu de temps après que des émeutiers pro-Trump ont violé le Capitole lors d’une attaque acharnée, lorsque Trump a publié une série de tweets qui ont exhorté ses partisans à partir mais ont continué à prétendre à tort que les élections de novembre lui avaient été volées. Ceux inclus un tweet attaquant le vice-président Mike Pence pour avoir refusé d’annuler les résultats des élections, et un autre décrivant les émeutiers comme «grands patriotes».

Twitter et Facebook, où Trump a publié certains des mêmes messages, ont temporairement verrouillé le compte de Trump en réponse. Une nouvelle violation des règles, a déclaré Twitter, « entraînera la suspension permanente du compte @realDonaldTrump ». Ces actions ont marqué la confrontation la plus dure à ce jour entre le président et les entreprises de la Silicon Valley au sujet de ses messages et comptes incendiaires.

Facebook et Instagram ont ensuite verrouillé les comptes de Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration. «Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands», a écrit le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans une déclaration publiée sur sa page personnelle le lendemain du chaos.

Une plate-forme majeure à laquelle le président semble encore avoir accès pour le moment: YouTube, propriété de Google. La société a annoncé jeudi qu’elle commencerait à suspendre et éventuellement à supprimer définitivement les utilisateurs qui enfreindraient les politiques contre la propagation d’allégations sans fondement de fraude électorale, mais Trump devrait enfreindre à plusieurs reprises ces règles ou d’autres pour être définitivement relancé.

Les législateurs démocrates, les leaders des droits civiques et d’autres militants ont longtemps appelé Twitter et Facebook à prendre des mesures plus énergiques contre Trump, certains exhortant à son retrait définitif. Mais les républicains ont repoussé ces efforts, accusant les entreprises technologiques de parti pris anti-conservateur, une accusation qu’ils nient.

« Trop c’est trop! » tweeté Le président de la Chambre de l’énergie et du commerce, Frank Pallone (DN.J.), la nuit de l’attaque du Capitole. « Trump incite à la violence et répand de dangereuses informations erronées qui sapent notre démocratie et notre mode de vie. Les médias sociaux continuent d’amplifier sa rhétorique anti-démocratique. »

Il a ajouté: «Il est temps pour [Twitter CEO Jack Dorsey] et [Facebook CEO] Mark Zuckerberg va retirer Trump de leurs plates-formes. »

La décision de Twitter vendredi soir de faire sortir Trump définitivement de la plate-forme a immédiatement attiré les éloges des responsables démocrates, qui l’ont bien accueillie mais ont réprimandé la société de ne pas être intervenue plus tôt.

«Bonne étape @Twitter. Mais les dégâts ne peuvent être réparés. Et qu’est-ce qui a pris si longtemps? a tweeté le représentant démocrate Jan Schakowsky de l’Illinois.

« Merci @twitter d’avoir agi », a tweeté le sénateur Joe Manchin (DW.Va.). « Nous devons nous unir en tant que pays pour guérir et trouver une voie commune à suivre. »

Vendredi, les républicains ont rapidement réprimandé la décision de la plateforme de médias sociaux.

« La suspension permanente du président Trump par Twitter est au-delà de la perturbation », a tweeté la républicaine Diana Harshbarger du Tennessee. « Au lieu de favoriser un débat ouvert, cette décision va creuser le fossé dans ce pays. Inacceptable ne commence même pas à décrire cette décision. »

Matthew Choi a contribué à ce rapport.