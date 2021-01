Coronavirus en Irlande: 6888 nouveaux cas et huit autres décès signalés

Il y a eu 6 888 nouveaux cas de Covid-19 et huit autres décès signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) dimanche.

Les chiffres de dimanche interviennent dans un contexte de pression croissante sur le système hospitalier alors que le nombre de patients a augmenté au cours du week-end. À 14 heures aujourd’hui, 1452 patients du Covid-19 étaient hospitalisés, dont 125 en unité de soins intensifs. Cela signifie qu’il y a eu 100 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres portent le nombre total de décès liés au Covid-19 à 2 344 et le nombre total de cas confirmés à 147 613. La moyenne mobile sur 5 jours des cas quotidiens est de 6 861.

Parmi les cas notifiés dimanche, 60% concernaient des personnes de moins de 45 ans, l’âge médian étant de 38 ans.

Dublin a enregistré le plus grand nombre de cas avec 2 088, suivi de 862 à Cork, 469 à Limerick, 405 à Wexford et 320 à Waterford. Les 2 744 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

Le taux d’incidence sur 14 jours pour 100 000 habitants est de 1291,2 à l’échelle nationale, avec 61 484 cas confirmés entre le 27 décembre et le 9 janvier.

Monaghan a actuellement le taux d’incidence le plus élevé sur 14 jours pour 100 000 à 2525, suivi de Louth avec 2201,2, Limerick avec 1878,4 et Waterford avec 1644. Wicklow avait le taux d’incidence sur 14 jours le plus bas avec 609,4.

Au cours des sept derniers jours, 180 897 tests ont été effectués, avec un taux de positivité de 21,8%.

Hôpital

Plus tôt, le directeur général du HSE Paul Reid a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 dans les prochains jours devrait atteindre le double du niveau le plus élevé de 881 enregistré au sommet de la première vague de la maladie au printemps dernier. M. Reid a déclaré que le système de santé était soumis à une «pression croissante».

M. Reid a déclaré que le service de santé était préoccupé par le nombre croissant d’hospitalisations.

M. Reid a déclaré qu’une nouvelle initiative pour permettre au HSE d’accéder à la capacité des hôpitaux privés avait déjà été déclenchée compte tenu de l’incidence de Covid-19 dans la communauté, et que certains patients nécessitant un traitement non-Covid avaient déjà été envoyés dans le secteur privé.

M. Reid a déclaré dimanche au programme This Week de RTÉ qu’il y avait 37 lits de soins intensifs vacants pour les adultes et 11 pour les enfants dans le système de santé. Il a déclaré qu’il y avait actuellement 286 lits de soins intensifs dotés d’un effectif complet et que 16 lits supplémentaires seraient mis en place début février.

M. Reid a déclaré que la nouvelle capacité de pointe pour les soins intensifs impliquerait une mobilisation très importante de la main-d’œuvre, car il y a un ratio de 7: 1 d’infirmières pour chaque lit dans ces unités.

M. Reid a déclaré que pratiquement tous les hôpitaux privés, à l’exception du Beacon, avaient accepté de participer à un nouvel accord pour fournir des capacités au HSE et que les discussions se poursuivaient à ce sujet au cours du week-end.

Il a déclaré que l’accord donnerait au HSE l’accès à environ 600 lits supplémentaires au total et que le système public faisait appel à cela «maintenant».

«Les hôpitaux privés prennent des soins urgents non-Covid, nous avons déclenché les propositions [in the deal] déjà. »

M. Reid a déclaré que le HSE se mobilisait pour faire face à 1 million de vaccins par mois arrivant dans le pays.

Il a déclaré que l’objectif de 35 000 vaccinations contre le Covid-19 fixé pour cette semaine serait dépassé. «Nous avons maintenant accéléré [vaccination among] les groupes les plus vulnérables, qui sont les personnes âgées dans les maisons de retraite, et ils seront achevés au cours des deux prochaines semaines au lieu des trois prochaines.

M. Reid a déclaré qu’il y aurait des livraisons d’environ 40000 doses du vaccin Pfizer Covid-19 chaque semaine jusqu’à la fin du mois de février et que la première des quelque 110000 doses du vaccin Moderna dues au premier trimestre de l’année arriverait sous peu.

M. Reid a déclaré que le principal changement de jeu serait l’arrivée du nouveau vaccin Astra Zeneca si et quand il était approuvé par les régulateurs, car il était plus facile à utiliser et à transporter.

«C’est celui-là [OF WHICH]nous nous attendrions à voir des volumes beaucoup plus élevés. »