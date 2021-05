L’OMS approuve le vaccin chinois Sinopharm pour une utilisation d’urgence

L’Organisation mondiale de la santé a répertorié le vaccin chinois Sinopharm pour une utilisation d’urgence, ouvrant la voie à une utilisation plus répandue du vaccin dans le monde entier.

La liste des utilisations d’urgence signifie qu’elle peut être déployée dans les pays qui s’appuient sur les recommandations de vaccins de l’OMS plutôt que d’avoir leur propre processus d’approbation réglementaire complet. Cela ouvre également la possibilité que le vaccin puisse être utilisé par COVAX, l’effort conjoint visant à assurer une distribution équitable des vaccins. Cependant, un accord entre Sinopharm et COVAX n’a ​​pas encore été annoncé.

L’UE n’a pas encore entamé un examen continu du vaccin Sinopharm, qui utilise un virus inactivé qui ne peut pas provoquer de maladie.

Le président du Conseil consultatif stratégique de l’OMS sur la vaccination (SAGE), Alejandro Cravioto, a déclaré vendredi qu’ils avaient constaté que le vaccin avait une efficacité allant jusqu’à 79% pour prévenir les maladies graves et l’hospitalisation.

Le groupe de travail du SAGE sur les vaccins COVID-19 avait précédemment signalé de faibles niveaux de confiance dans le vaccin Sinopharm, y compris la qualité des preuves sur l’efficacité du vaccin chez les adultes âgés de 60 ans et plus. On craignait également que le vaccin puisse avoir des effets indésirables graves chez certaines personnes.

Reconnaissant cela, Cravioto a déclaré que si les informations sur l’efficacité chez les personnes âgées étaient «encore très rares», il n’y avait «aucune raison de penser que le vaccin se comporterait différemment dans ces groupes d’âge plus âgés.» Il a déclaré que le SAGE encourageait les pays distribuant le vaccin à s’assurer qu’ils ont mis en place des programmes solides pour rendre compte de l’innocuité et de l’efficacité, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans, celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents et les femmes enceintes.

Le résultat de l’évaluation par l’OMS du jab chinois Sinovac était également attendu cette semaine, mais l’OMS a déclaré vendredi qu’elle avait demandé des informations supplémentaires au fabricant.

