Gardaí examine les téléphones de frères impliqués dans le meurtre-suicide de Cork

Gardaí espère qu’un examen des téléphones portables appartenant à trois frères décédés vendredi dans un présumé meurtre-suicide près de Mitchelstown dans le nord de Cork aidera à faire la lumière sur ce qui a déclenché la tragédie.

Les enquêteurs ont récupéré un certain nombre de téléphones portables lors d’une perquisition au domicile de la famille Hennessy à Curraghgorm, près de Mitchelstown, où les corps des frères Willie (66 ans) et Paddy Hennessy (60 ans) ont été retrouvés avec de graves blessures à la tête tôt vendredi matin.

Gardaí envisage d’examiner les téléphones portables pour voir d’abord quand les hommes ont passé des appels téléphoniques pour la dernière fois, ce qui pourrait indiquer quand ils étaient en vie pour la dernière fois, ainsi que pour voir s’ils avaient envoyé ou reçu des messages texte de leur frère, Johnny (59) que gardaí croit. attaqué et tué les deux hommes.

Gardaí a également commencé des enquêtes porte-à-porte dans la région, parlant aux voisins pour essayer d’établir quand ils ont eu un contact avec l’un des trois frères et s’ils étaient au courant ou non de tensions ou de problèmes dans la relation de Johnny avec son frère. deux frères aînés.

Les enquêteurs espèrent interroger les médecins généralistes qui ont traité les trois frères, ainsi que les avocats qui se sont occupés de leurs affaires, dans le but de faire la lumière sur ce qui a provoqué l’incident.

L’alarme a été déclenchée tard dans la nuit de jeudi après que la fille de Paddy Hennessy, Elaine et sa mère, Stephanie, l’ex-femme de Paddy, se soient inquiétées lorsqu’il n’a pas pu rentrer chez elle à Linden Hill à Mitchelstown à 21h30 après une visite au domicile familial. place à Curraghgorm.

Ils se sont rendus à Curraghgorm et ont commencé à fouiller la ferme où ils ont trouvé Paddy Hennessy gravement blessé à la tête dans une cour à bois, à environ 200 mètres de la ferme où lui et ses frères et sœurs ont grandi.

Gardaí a commencé une perquisition des deux locaux et ils ont trouvé le corps de Willie Hennessy, également gravement blessé à la tête, dans un hangar de la cour à bois tandis que Johnny Hennessy était introuvable et que sa camionnette Toyota Corolla rouge était absente de la cour.

Gardaí a rapidement découvert la camionnette abandonnée près de l’église Saint-Joseph à Killacluig, et le corps de Johnny Hennessy a été retrouvé dans la rivière Funcheon.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de désigner formellement la mort de Willie et Paddy Hennessy comme un meurtre et de qualifier la mort de Johnny Hennessy de suicide une fois qu’ils auraient reçu les résultats des autopsies par la pathologiste d’État adjointe, le Dr Margaret Bolster.

Le Dr Bolster, qui a effectué des examens préliminaires des corps de Willie et Paddy Hennessy près de la maison familiale, effectuera les autopsies à l’hôpital universitaire de Cork samedi matin.

Gardaí ne publiera peut-être pas les conclusions du Dr Bolster pour des raisons opérationnelles, mais des sources privées de Garda disent qu’ils s’attendent à ce que ses examens confirment que Willie et Paddy Hennessy sont décédés des suites de lacérations et de traumatismes à la tête, compatibles avec le fait d’avoir été frappés par une hache.

Une hache a été trouvée près du corps de Willie Hennessy dans un hangar de la cour à bois, où les frères coupaient et fendaient des bûches pour le bois de chauffage, coupaient des palettes et préparaient du bois pour le vendre comme du bois d’allumage.

Ils espèrent que l’examen du Dr Bolster pourra donner une indication du moment où les deux hommes ont été tués et s’ils avaient des blessures défensives aux mains et aux bras.

Un examen médico-légal de la scène peut jeter un peu de lumière sur la séquence des meurtres car il n’est pas clair à ce stade si Willie Hennessy a été tué le premier dans le hangar ou si Paddy Hennessy a été tué le premier dans la cour.

On s’attend à ce qu’un post-mortem confirme que Johnny Hennessy s’est noyé.

Si vous êtes concerné par un problème dans cet article, veuillez contacter Pieta House au 1800-247247 ou les Samaritains en téléphonant au 116123 (gratuit) ou en envoyant un e-mail à [email protected]