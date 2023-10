La France s’engage pour le développement des bornes de recharge électrique

Sommaire







Une enveloppe de 200 millions d’euros pour accélérer l’installation de bornes de recharge

Dans le cadre de la transition écologique, et face au succès grandissant des véhicules électriques, l’État français a annoncé le déblocage d’une nouvelle enveloppe de 200 millions d’euros afin d’accélérer l’installation de bornes de recharge. Cette somme permettra notamment de soutenir l’installation de ces infrastructures sur les routes secondaires ainsi que dans les résidences privées. L’objectif fixé par Emmanuel Macron est ambitieux : disposer de 400 000 bornes de recharge publiques d’ici 2030.

Le cap des 100 000 bornes de recharge atteint en France en 2023

Après avoir atteint le seuil symbolique des 100 000 bornes de recharge publiques installées en 2023, la France continue donc de démontrer sa volonté de fournir un réseau dense et fiable en matière de recharges électriques. Ce nouveau fonds aidera à poursuivre cet effort en facilitant l’accès aux bornes aussi bien sur le réseau routier qu’au sein des résidences privées.

Les autoroutes et les voies rapides ne sont pas en reste

Il est important de préciser que ce renforcement concerne également les autoroutes et les voies rapides, où la majorité des aires de repos avec stations-service sont désormais équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. La mise à disposition croissante de ces infrastructures est un atout majeur pour inciter les automobilistes à opter pour un véhicule propre.

Une bonne nouvelle pour l’installation d’une borne de recharge à domicile : le crédit d’impôt

En parallèle de ce plan d’investissement destiné au déploiement des bornes de recharge publiques, l’État propose un crédit d’impôt pour encourager les particuliers à installer une borne de recharge à domicile. Cette mesure permet aux ménages de bénéficier d’un allègement fiscal sur l’achat et l’installation de leur équipement de recharge personnel.

L’aide financière concerne aussi bien les propriétaires que les locataires ou les occupants à titre gratuit.

Le crédit d’impôt est plafonné à 300 euros par installation, quel que soit le nombre de points de charge implémentés dans le logement.

Les travaux et la fourniture du matériel doivent être réalisés par un professionnel certifié.

Les avantages d’une borne de recharge personnelle

Disposer d’une borne de recharge à domicile présente plusieurs avantages :

Un confort d’utilisation optimal : ne plus avoir à se déplacer pour recharger son véhicule électrique, le faire depuis chez soi est définitivement un luxe appréciable.

ne plus avoir à se déplacer pour recharger son véhicule électrique, le faire depuis chez soi est définitivement un luxe appréciable. Une recharge en toute sécurité : contrairement aux solutions de branchement classiques (prises domestiques), une borne de recharge spécifique garantit un niveau de sécurité plus élevé tant pour l’utilisateur que pour le véhicule et le réseau électrique.

contrairement aux solutions de branchement classiques (prises domestiques), une borne de recharge spécifique garantit un niveau de sécurité plus élevé tant pour l’utilisateur que pour le véhicule et le réseau électrique. Une meilleure gestion de la consommation d’énergie : les bornes de recharge permettent d’adapter l’intensité et la puissance en fonction des besoins du véhicule, ce qui entraîne des économies d’énergie et une meilleure protection de l’environnement.

L’avenir s’annonce électrisant

De nombreuses initiatives sont aujourd’hui mises en place pour favoriser l’adoption des véhicules électriques en France. La transition écologique est en marche et ces nouvelles mesures, telles que l’enveloppe de 200 millions d’euros pour les bornes de recharge publiques et le crédit d’impôt pour leur installation à domicile, devraient contribuer à accélérer ce processus. À terme, ces efforts faciliteront grandement la vie des conducteurs de véhicules électriques et encourageront davantage de personnes à opter pour cette solution respectueuse de l’environnement.