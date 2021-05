Le nombre de morts augmente à Gaza et en Israël dans les hostilités les plus intenses depuis des années

Israël a mené des centaines de frappes aériennes à Gaza mercredi matin alors que le groupe islamiste Hamas et d’autres militants palestiniens ont tiré plusieurs barrages de roquettes au-dessus de la frontière à Tel Aviv et dans la ville méridionale de Beer Sheva.

Au moins 35 personnes ont été tuées à Gaza et cinq en Israël dans les échanges les plus intenses depuis des années.

À Gaza, un immeuble résidentiel de plusieurs étages, dont les occupants avaient été avertis à l’avance par Israël d’évacuer, s’est effondré et un autre a été gravement endommagé après avoir été frappé à plusieurs reprises par les frappes aériennes israéliennes.

Israël a déclaré que ses avions de combat avaient ciblé et tué plusieurs chefs des services de renseignement du Hamas mercredi matin. D’autres frappes ont touché ce que l’armée a qualifié de sites de lancement de roquettes, de bureaux du Hamas et de maisons de dirigeants du Hamas.

Il s’agissait de l’offensive la plus lourde entre Israël et le Hamas depuis une guerre de 2014 dans l’enclave dirigée par le Hamas, et a suscité l’inquiétude internationale quant au fait que la situation pourrait devenir incontrôlable.

«Israël est devenu fou», a déclaré un homme dans une rue de Gaza, où les gens ont couru hors de chez eux alors que des explosions secouaient la ville.

Sirènes

De nombreux Israéliens ont également passé une nuit sans sommeil, avec des sirènes retentissant à 3 heures du matin à Tel Aviv, annonçant plusieurs vagues de tirs de roquettes au cœur d’Israël.

«Les enfants ont échappé au coronavirus, et maintenant un nouveau traumatisme», a déclaré une femme israélienne dans la ville côtière d’Ashkelon à la télévision Channel 11.

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré que les Nations Unies travaillaient avec toutes les parties pour rétablir le calme.

Les maisons des Gazaouis ont tremblé et le ciel s’est éclairé à cause des attaques israéliennes, des roquettes et des missiles de défense aérienne israéliens.

Les Israéliens ont couru chercher des abris ou se sont écrasés sur les trottoirs dans des communautés situées à plus de 70 km (45 miles) de la côte et dans le sud d’Israël au milieu des bruits d’explosions alors que des missiles intercepteurs filaient dans le ciel.

Dans la ville mixte arabo-juive de Lod, près de Tel Aviv, deux personnes ont été tuées après qu’une roquette a frappé un véhicule. Lod et d’autres villes mixtes ont été saisies par des manifestations contre la violence à Gaza et les tensions à Jérusalem.

Nouveau défi

La branche armée du Hamas a déclaré avoir tiré 210 roquettes sur Beer Sheva et Tel Aviv en réponse au bombardement des bâtiments de la tour dans la ville de Gaza. L’armée israélienne affirme qu’environ un tiers des roquettes ont échoué, atterrissant à Gaza.

Pour Israël, le ciblage par les militants de Tel Aviv, sa capitale commerciale, a posé un nouveau défi dans la confrontation avec le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis.

La violence fait suite à des semaines de tension à Jérusalem pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, avec des affrontements entre la police israélienne et des manifestants palestiniens dans et autour de la mosquée Al-Aqsa.

Celles-ci se sont intensifiées ces derniers jours avant une audience – désormais reportée – dans une affaire qui pourrait se terminer par l’expulsion de familles palestiniennes des maisons de Jérusalem-Est revendiquées par les colons juifs.

La violence a également éclaté en Cisjordanie occupée. Des sources médicales ont déclaré qu’un Palestinien de 16 ans avait été tué dans des affrontements avec les forces israéliennes mercredi.

« Prix très élevé »

Il ne semblait pas y avoir de fin imminente à la violence. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les militants paieraient un prix «très lourd» pour les roquettes.

Mardi, les responsables du ministère de la Santé de Gaza ont estimé le nombre de morts à 32, mais une station de radio affiliée au Hamas a déclaré plus tard que trois autres personnes avaient été tuées tôt mercredi. L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait tué au moins 25 militants.

Les autorités sanitaires israéliennes ont déclaré que cinq personnes avaient été tuées depuis lundi par des roquettes qui ont percuté des maisons ou ont explosé dans la rue.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que le Qatar, l’Égypte et les Nations Unies avaient été en contact pour demander le calme, mais le message de son groupe à Israël était: «S’ils veulent s’intensifier, la résistance est prête, s’ils veulent arrêter, la résistance est prête.»

La Maison Blanche a déclaré mardi qu’Israël avait le droit légitime de se défendre contre les attaques à la roquette, mais avait exercé des pressions sur Israël sur le traitement des Palestiniens, affirmant que Jérusalem devait être un lieu de coexistence.

Bien que les derniers problèmes à Jérusalem aient été le déclencheur immédiat des hostilités, les Palestiniens sont de plus en plus frustrés car leurs aspirations à un État indépendant ont subi une série de revers ces dernières années.

Il s’agit notamment de la reconnaissance par Washington de la contestation de Jérusalem comme capitale d’Israël, d’un plan américain pour mettre fin au conflit qu’ils considéraient comme favorable à Israël et de la poursuite de la construction de colonies.

Plumes de fumée noire

Israël a déclaré qu’en plus des opérations aériennes, il avait envoyé de l’infanterie et des blindés pour renforcer les chars déjà rassemblés à la frontière, évoquant les souvenirs de la dernière incursion terrestre israélienne à Gaza pour arrêter les attaques à la roquette en 2014.

Des témoins ont déclaré que tôt mercredi, des avions israéliens avaient détruit le quartier général de la police de Gaza, géré par le Hamas, dans la ville.

Le Hamas a déclaré que deux de ses commandants locaux avaient été tués lors d’une frappe aérienne israélienne contre une maison à Gaza. Israël a déclaré que l’un des bâtiments attaqués abritait plusieurs bureaux du Hamas.

«Je peux vous dire qu’il y a d’autres objectifs similaires prévus également», a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, un porte-parole de l’armée israélienne.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que parmi les personnes déclarées mortes dans l’enclave, 10 étaient des enfants. L’armée israélienne a déclaré qu’elle examinait les informations selon lesquelles des enfants avaient été tués et que la prévention des victimes civiles était une priorité. –Reuters