Les démocrates se préparent à destituer Donald Trump

Les démocrates se préparent à destituer le président Donald Trump dès mardi alors que l’indignation grandit face au rôle du président dans l’incitation aux émeutes de la semaine dernière au Capitole américain.

La Chambre contrôlée par les démocrates est certaine d’avoir les voix pour destituer M. Trump, faisant de lui le premier président de l’histoire à être destitué deux fois. Cependant, les dirigeants de la Chambre envisagent de retarder la deuxième partie du processus – l’envoi de l’article de mise en accusation au Sénat pour un procès – afin de laisser le temps au nouveau président Joe Biden de mettre en œuvre son programme et d’installer les membres du cabinet qui ont besoin de l’approbation du Sénat.

Si le Sénat américain vote pour condamner M. Trump pour des accusations de destitution, les sénateurs peuvent alors organiser un vote pour l’empêcher d’exercer ses fonctions à l’avenir. La perspective d’empêcher un retour politique du 45e président pourrait inciter certains alliés de Trump ayant leurs propres ambitions présidentielles, comme Ted Cruz et Josh Hawley, à condamner.

La possibilité de retarder un procès de destitution au Sénat fait suite à des discussions en coulisse entre la présidente Nancy Pelosi et son parti au cours du week-end sur la meilleure façon de procéder. Bien qu’il y ait eu une vague de soutien démocrate à la destitution, M. Biden a refusé d’être entraîné sur la question.

Malgré les appels à invoquer le 25e amendement, qui définit le processus de révocation d’un président en exercice, le vice-président Mike Pence est resté silencieux pendant le week-end. Il s’ensuit que M. Trump n’a pas téléphoné à son adjoint alors qu’il était pris dans les émeutes du Capitole avec des membres de sa famille mercredi. Certains des émeutiers ont scandé «Pendez Mike Pence» pendant le siège.

banni

Pendant ce temps, M. Trump, qui a été banni de Twitter vendredi soir, prévoit de se rendre au Texas pour inspecter le mur de la frontière demain.

Cela intervient alors que des arrestations ont eu lieu à travers les États-Unis ce week-end alors que certains des responsables de l’émeute de la semaine dernière dans le Capitole américain ont été accusés d’infractions fédérales.

En Arizona, un partisan éminent du mouvement de conspiration Q-Anon a été arrêté. On pense généralement que Jacob Chansley est l’homme photographié portant des cornes et portant une lance dans le Capitole américain mercredi.

Adam Johnson, 36 ans, qui portait le lutrin de la présidente Nancy Pelosi, a été inculpé en Floride.

En Alabama, Ronnie Koffman a été arrêté après que la police eut trouvé 11 cocktails Molotov, un fusil d’assaut et deux pistolets dans sa camionnette près du Capitole.

Les arrestations ont eu lieu alors que le FBI avait lancé un appel aux informations du public après les événements de mercredi qui ont vu des partisans de M. Trump prendre d’assaut le Capitole américain à Washington. La police et les services d’incendie d’au moins quatre États enquêtent sur les allégations selon lesquelles des agents en congé pourraient avoir été impliqués dans les événements de mercredi.

La sécurité a été renforcée autour du complexe du Capitole après l’attaque et avant l’investiture présidentielle du 20 janvier. La société de médias sociaux Twitter a averti vendredi soir que les plans de futures manifestations armées avaient «déjà commencé à proliférer sur et hors de Twitter, y compris une proposition d’attaque secondaire contre le Capitole américain et les bâtiments du Capitole d’État le 17 janvier 2021.

Une procession a eu lieu le long de Constitution Avenue pour Brian Sicknick, l’officier de police de Capitol Hill décédé des suites de blessures subies alors qu’il défendait le Capitole dimanche. Au total, cinq personnes sont mortes dans le cadre de l’attaque de mercredi.

La Maison Blanche a tardivement baissé son drapeau dimanche après-midi pour marquer le décès de M. Sicknick, quatre jours après que le Capitole eut abaissé ses drapeaux à mi-bâton.

Alors que les salles du Congrès étaient vides alors que les membres retournaient dans leurs districts pour le week-end, le médecin du Capitole a averti que certains membres pourraient avoir été exposés au coronavirus en se cachant des émeutiers.

Dans un courriel adressé aux membres, le Dr Brian Monahan a déclaré qu’une personne dans une pièce occupée par des membres de la Chambre pendant plusieurs heures avait été testée positive pour Covid.

Alors que les retombées de l’attaque de la semaine dernière contre le Congrès se poursuivaient, plusieurs républicains ont appelé M. Trump à démissionner.

Démissionner

«Je pense que la meilleure façon pour notre pays… est que le président démissionne et s’en aille le plus tôt possible», a déclaré le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey

Il a également accusé les sénateurs républicains qui ont voté pour rejeter les résultats des élections lors de la session conjointe du Congrès de la semaine dernière comme étant «complices» des mensonges de M. Trump.

«Ils ont aggravé cela avec cette notion selon laquelle tout cela pourrait être inversé dans les derniers moments des travaux du Congrès. Donc c’est, ça va être, ça va les hanter pendant très longtemps », dit-il.

D’éminents conservateurs ont dénoncé la décision de Twitter d’interdire M. Trump, accusant le géant des médias sociaux de censure.

Se plaignant d’avoir perdu 50 000 abonnés sur Twitter, l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Sanders a écrit: «La gauche radicale et ses grands alliés technologiques ne peuvent pas marginaliser, censurer ou faire taire le peuple américain. Ce n’est pas la Chine, ce sont les États-Unis d’Amérique et nous sommes un pays libre. »

De nombreuses personnalités soutenant Trump ont déclaré qu’elles se dirigeaient vers le site de médias sociaux Parler, un favori des conservateurs. Mais Amazon, Apple et Google ont tous décidé d’interdire l’application Parler.