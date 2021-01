Le club des banques irlandaises et un nouveau service numérique pour contrer la menace Revolut

Quatre des plus grandes banques opérant sur le marché irlandais unissent leurs forces pour lancer une application de paiement numérique instantané qui, espère-t-elle, les aidera à repousser la menace posée par les nouvelles plateformes de paiement, telles que Revolut.

Bank of Ireland, AIB, Permanent TSB et la branche irlandaise de la banque belge KBC se sont réunis pour créer Syntech Payments, une coentreprise chargée de superviser le projet. Ulster Bank, dont l’avenir sur le marché irlandais a récemment été mis en doute, n’est pas impliquée dans le projet.

Cette semaine, Syntech a notifié l’entreprise à la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs (CCPC), qui a lancé une enquête préliminaire sur le plan conformément aux règles de la concurrence.

Application de paiement

La Banking & Payments Federation Ireland, le principal groupe industriel du secteur des services financiers, a confirmé que Syntech était lié au lancement prévu d’une «application de paiement multi-bancaire qui permettra aux utilisateurs irlandais d’envoyer et d’effectuer des paiements en temps réel».

« C’est maintenant une question pour le CCPC et nous attendons leur décision sur la demande », a déclaré le BPFI.

Syntech a été créée en septembre, selon les registres du Bureau d’enregistrement des sociétés. Il n’apparaît pas clairement, d’après les documents déposés, si les banques ont une participation égale dans l’entreprise ou si les participations sont attribuées au prorata en fonction de la taille du marché des banques.

Les administrateurs de la coentreprise sont Ann Smith, directrice des services aux entreprises chez BPFI, et Inez Cooper, spécialiste du secteur des cartes et des paiements. Mme Cooper a précédemment travaillé sur des projets pour PTSB et Bank of Ireland, et était également responsable de la stratégie pour AvantCard, avant de créer un cabinet de conseil en 2017.

Les banques traditionnelles sont confrontées à une menace pour leurs opérations de carte et de paiement de la part de plates-formes challenger, telles que l’opérateur fintech britannique, Revolut, N26 et Monzo. Revolut, la principale plate-forme numérique basée au Royaume-Uni sur le marché irlandais, n’a été créée qu’en 2015 et affirme avoir déjà attiré environ 1,2 million d’utilisateurs irlandais depuis son lancement ici en 2019.

Revolut s’est depuis ramifié dans plusieurs fonctions traditionnellement satisfaites par les opérations bancaires au jour le jour, telles que les transactions sans contact, à puce et à code PIN et par carte virtuelle, les transferts d’argent peer-to-peer et les transactions effectuées via le système bancaire SEPA. Il affirme que ses frais sont inférieurs à ceux des banques traditionnelles.

Revolut s’est imposé sur le marché irlandais en attirant l’attention du ministère des Finances, qui a utilisé à plusieurs reprises les données détaillées sur les dépenses de ses utilisateurs dans des rapports sur les tendances économiques.

Les grandes banques de plusieurs autres pays européens prévoient des applications de paiement numérique pour contrer le défi posé par les nouvelles plateformes. Par exemple, le Credit Suisse a annoncé en septembre dernier qu’il lancerait son application CSX