HSE exhorte les gens à rester chez eux alors que le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital passe à 1700

Le nombre de patients hospitalisés atteints de Covid-19 est passé à 1700, selon le directeur général du HSE Paul Reid.

Le système de santé subit une pression croissante dans la troisième vague alors que le nombre de personnes hospitalisées atteintes de la maladie approche le double du nombre d’hospitalisations lors de la première vague du printemps dernier.

M. Reid a déclaré qu’il y avait 143 personnes dans les unités de soins intensifs des hôpitaux, ce qui reste en dessous des 155 personnes qui étaient dans les unités de soins intensifs au sommet de la première vague, mais les chiffres ont augmenté rapidement.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 en USI devrait dépasser ce sommet dès mardi. Environ la moitié de ces patients sont sous ventilateurs.

Les responsables ont déclaré lundi soir qu’avec la stabilisation du nombre de cas à environ 6000 par jour, les hospitalisations culmineront à 2200 à 2500 personnes dans 10 à 14 jours, avec 200 à 400 personnes en réanimation.

Les 1700 personnes hospitalisées représentent maintenant presque le double du nombre de Covid-19 à l’hôpital il y a une semaine, car la flambée des infections depuis Noël a entraîné davantage d’hospitalisations.

Il y a eu 80 autres admissions à l’hôpital depuis 20 heures lundi, alors qu’il y avait 1620 patients à l’hôpital atteints du virus sur la base du chiffre de M. Reid.

«Personne ne veut plus de personnes atteintes de Covid-19. 1 700 patients actuellement à l’hôpital et 143 en USI échangeraient avec l’un d’entre nous », a déclaré le chef du HSE dans un tweet mardi matin.

«La grande demande de chacun est de rester à la maison et d’aider à ramener nos hôpitaux et nos maisons de soins infirmiers à des niveaux plus sûrs. Nos équipes de soins nous demandent exactement cela. »

Les chiffres HSE pour ses opérations hospitalières lundi soir montrent qu’il y avait 13 hôpitaux dans différentes régions du pays qui n’avaient pas de lits de soins intensifs disponibles.

Trois hôpitaux n’avaient pas de lits généraux disponibles et 13 autres hôpitaux n’avaient chacun qu’un nombre à un chiffre de lits d’hôpitaux généraux disponibles.

Il y avait 143 patients gravement malades de Covid-19 à l’hôpital lundi soir, dont 74 sous ventilateurs.

L’hôpital St James de Dublin comptait le plus grand nombre de patients Covid-19 en soins intensifs avec 14 dans les USI, suivi du Mater et de l’hôpital universitaire de Limerick avec 11 chacun, et de l’hôpital Beaumont à Dublin et des hôpitaux universitaires de Galway avec 10 chacun.

Des milliers d’agents des services de santé sont sur le point d’être redéployés et un accord permettant l’utilisation des capacités des hôpitaux privés doit être déclenché cette semaine afin de faire face à l’augmentation sans précédent des cas de Covid-19.

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, devrait présenter mardi au Cabinet des propositions visant à faire de la preuve d’un test Covid-19 négatif une exigence pour les voyageurs en Irlande en provenance de tous les pays de la zone rouge, ont indiqué des sources. Le Cabinet approuvera probablement les règlements proposés.

Malgré les signes de stabilisation du nombre de cas, le service de santé devrait subir une pression intense pendant la semaine ou deux à mesure que les hospitalisations et les admissions aux USI augmentent encore avant que la situation ne commence à s’améliorer.

Huit autres décès et 4 929 cas de Covid-19 ont été signalés lundi, poussant le nombre total de cas au-delà de la barre des 150 000 à peine huit jours après le dépassement de la barre des 100 000 cas.