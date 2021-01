Les entreprises britanniques encourent des amendes pour le commerce chinois lié aux camps de travail

Le Pain des Fleurs bio aux figues sans gluten - 6 paquets de 150g

Le pain des fleurs vous propose une alternative sans sucre ajouté et certifié sans gluten pour vos tartines du quotidien.Vous pourrez étaler toutes vos confitures, vos pâtes à tartiner et bien d'autres, plus besoin de se priver.Retrouvez 2 sachets fraîcheur transparents à l'intérieur pour profiter encore plus