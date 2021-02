Le grand changement des démocrates dans la deuxième mise en accusation de Trump

James Arkin de POLITICO explique pourquoi la course au Sénat de l’Ohio en 2022 sera un indicateur de la politique de la ceinture de rouille dans l’ère post-Trump.

« Je ne sais pas ce que cela ajouterait », a déclaré le sénateur Angus King (I-Maine.), Qui caucus avec les démocrates.

«Une idée tout simplement terrible», a ajouté le sénateur Chris Coons (D-Del.). «Il se parjure, donc c’est lui qui est à risque. Mais je ne peux pas vous dire à quel point j’ai apprécié ma première semaine complète sans Trump au cours des cinq dernières années.

Le débat de témoins de l’année dernière a consumé le premier procès de destitution de Trump, qui a duré près de trois semaines. Les républicains du Sénat ont choisi de rejeter la question de savoir s’il fallait faire comparaître des témoins à la fin du procès. En fin de compte, seuls deux républicains – le sénateur Mitt Romney de l’Utah et Susan Collins du Maine – se sont joints aux démocrates pour voter pour permettre à des fonctionnaires comme John Bolton de témoigner, laissant les démocrates à court des 51 voix nécessaires.

Les sénateurs démocrates ont fait valoir que des témoins extérieurs étaient nécessaires pour comprendre dans quelle mesure Trump avait fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il enquête sur ses rivaux démocrates, dont Joe Biden, en échange d’une aide indispensable. Cette fois, ils racontent comment leurs propres vies ont été mises en danger par les émeutiers et ont regardé la réponse de Trump en temps réel.

«Il s’agit d’une situation unique en ce sens que nous sommes tous témoins et victimes», a déclaré la sénatrice Debbie Stabenow (D-Mich.), Qui a ajouté qu’elle souhaitait «écouter comment la Chambre souhaite présenter son cas».

Le processus entourant le deuxième procès de destitution est également différent. La Chambre a passé deux mois entre le début de son enquête et le vote final de destitution pour enquêter sur l’appel de Trump et le refus de son administration de l’aide à l’Ukraine, en tenant plusieurs auditions et en demandant des documents à la Maison Blanche – des demandes que l’administration Trump a ignorées. Pour l’insurrection du 6 janvier, la Chambre a voté pour destituer Trump une semaine plus tard et n’a jamais mené d’enquête formelle.

La différence la plus flagrante est peut-être que Trump n’est plus au pouvoir. Le Sénat n’a jamais tenu de procès pour destitution d’un ancien président – bien que de nombreux juristes, dont certains de la conservatrice Federalist Society, soutiennent que la chambre peut toujours condamner Trump. Les démocrates disent que le Sénat doit tenir Trump responsable et l’empêcher de se présenter à nouveau à une fonction publique. Même si le procès n’aboutit pas à une condamnation, les démocrates soulignent qu’il fournira au public un dossier du 6 janvier.

Alors que presque personne ne s’attend à ce que le procès s’éternise, les démocrates ne ferment pas la porte aux témoins. Lors des entrevues de cette semaine, certains sénateurs ont dit qu’ils seraient en faveur de faire témoigner des personnes si elles pouvaient fournir de nouvelles informations. Cependant, ils ont ajouté qu’il ne leur appartenait pas de donner des conseils aux responsables de la mise en accusation de la Chambre.

« Je ne vais pas faire d’objection s’ils veulent faire venir des témoins », a déclaré le sénateur Jon Tester (D-Mont.). « Je pense que ce n’est pas mon appel, c’est leur appel. »

L’équipe juridique de Trump, quant à elle, ne devrait pas faire pression pour obtenir des témoins. Mais les sénateurs disent qu’ils seraient ouverts à leur demande.

« Si lui et son équipe pensent en avoir besoin, ce n’est pas un procès équitable si vous dites » non, vous ne pouvez pas l’avoir « », a déclaré Sen Tim Kaine. (D-Va.). « Je pensais que le procès de l’année dernière était un blague parce qu’ils ne le permettaient pas et qu’ils auraient dû mais juste parce que les républicains l’ont transformé en simulacre il y a un an, je ne vais pas en faire un simulacre maintenant.

Andrew Desiderio a contribué à ce rapport.