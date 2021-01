L’Italien Conte redéfinit son plan de relance pour éviter une crise politique

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a tendu une branche d’olivier au partenaire junior de la coalition Matteo Renzi dans le but d’éviter une crise politique sur le plan de relance du pays, selon un nouveau projet de propositions vu par POLITICO.

Le projet, détaillant comment l’Italie dépenserait les 209 milliards d’euros de subventions de l’UE et de prêts à faible taux d’intérêt que le pays devrait obtenir dans le cadre de l’effort de rétablissement du coronavirus du bloc, a été diffusé avant une réunion du cabinet mardi soir. Les partis au pouvoir – le mouvement populiste 5Star, le Parti démocrate de centre-gauche et Italia Viva de Renzi – pourraient approuver les plans lors de la réunion.

Plus tôt ce mois-ci, Renzi a menacé d’attirer le soutien du gouvernement sur l’utilisation et la gouvernance des fonds de relance de l’UE, une menace qui, si elle était mise en œuvre, pourrait conduire à une crise politique et forcer Conte à rechercher une nouvelle majorité au parlement. À défaut, le président italien Sergio Mattarella devrait sortir le pays de la crise en cherchant à créer un nouveau gouvernement, en installant un cabinet technique ou en convoquant de nouvelles élections – ce qui est largement considéré comme une option peu probable.

Renzi a exigé que plus d’argent soit dépensé pour l’éducation, la santé et la culture. Selon le nouveau projet, daté de mardi, il semble que ses appels aient été entendus: les allocations prévues pour la santé ont été doublées à 19,7 milliards d’euros (contre 9 milliards d’euros dans un projet de décembre obtenu par la Repubblica); les fonds pour l’éducation et la recherche ont été portés à 28,5 milliards d’euros (contre 19,2 euros auparavant); et les fonds pour la culture et le tourisme ont plus que doublé, passant de 3,1 milliards d’euros à 8 milliards d’euros.

La ministre de l’Agriculture, Teresa Bellanova, du parti de Renzi, a déclaré mardi que les ministres d’Italia Viva ne s’opposeraient pas à la dernière proposition lors de la réunion du cabinet de mardi soir, tout en critiquant ce qu’elle a appelé un plan « inadéquat ».

Le nouveau projet est muet sur la gouvernance du programme – un autre point de discorde avec Renzi, qui a critiqué Conte pour avoir centralisé le contrôle. Dans les projets précédents, Conte aurait été chargé de surveiller la mise en œuvre du plan, en collaboration avec les ministres de l’économie et de l’industrie, tandis que le ministre des Affaires européennes aurait été la personne de contact pour la Commission européenne.

Dans le dernier projet, le gouvernement écrit seulement qu’il présentera au parlement « un modèle de gouvernance qui identifie la responsabilité de la mise en œuvre du plan, assure la coordination avec les ministres compétents au niveau national et aux autres niveaux de gouvernement, [and] surveille la progression des dépenses. «

S’il est approuvé par le gouvernement, le plan sera soumis au parlement pour un vote. Tous les pays de l’UE ont jusqu’à fin avril pour soumettre leurs plans définitifs à Bruxelles.

« Nous sommes pleinement confiants dans le fait que l’Italie fera tout son possible pour présenter et déployer un plan national de relance afin de bénéficier des fonds européens de Next Generation EU lorsqu’ils seront disponibles », a déclaré mardi le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer.

David Herszenhorn a contribué au reportage.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.