Comment sécuriser une webcam ?

Ne téléchargez aucun lien suspect : ce conseil a été répété partout, et il vaut aussi pour sécuriser sa webcam. Restez donc alerte et vigilant, et ne cliquez jamais sur des liens qui vous semblent étranges pour ne pas être victime d’une attaque de phishing. Notre conseil : installez un bon logiciel antivirus, à jour, vous permettra de détecter les liens douteux et les malwares ;