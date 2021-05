Le DUP d’Irlande du Nord fait face à une course à la direction

DUBLIN – Le législateur Jeffrey Donaldson lancera lundi une candidature pour devenir le prochain chef du parti unioniste démocratique au pouvoir en Irlande du Nord, a déclaré une source principale du parti à POLITICO, en organisant le premier concours à la direction des 50 ans d’histoire du parti.

Donaldson défiera Edwin Poots, le ministre de l’Agriculture de la région, dans un combat pour succéder à la première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster.

Elle a été forcée de démissionner après que les responsables du parti aient retiré leur soutien au milieu de la colère suscitée par le protocole irlandais de l’accord commercial sur le Brexit.

Foster devrait quitter ses fonctions de chef du parti soutenu par les protestants britanniques à la fin du mois de mai, et de chef du gouvernement à cinq partis d’Irlande du Nord un mois plus tard.

Le lancement de la campagne de Donaldson coïncidera avec le 100e anniversaire officiel de la fondation de l’Irlande du Nord, lundi. Poots a annoncé son offre jeudi.

Une bataille entre le centriste Donaldson et la ligne dure Poots offrira un choix clair à un parti qui craint de perdre sa position de plus grande force à l’Assemblée d’Irlande du Nord.

Sa première place est menacée par le Sinn Féin, le parti nationaliste irlandais qui est le rival acharné du DUP et le principal partenaire du gouvernement de coalition de la région.

Les élections régionales doivent avoir lieu d’ici mai 2022 mais pourraient survenir plus tôt si les tensions persistent entre le DUP et le Sinn Féin.

En tant que ministre de l’Agriculture, Poots a pris des mesures unilatérales pour empêcher le bon déroulement des contrôles douaniers et sanitaires de l’UE sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne. Cette exigence clé du protocole irlandais de l’accord sur le Brexit est profondément ressentie par de nombreux syndicalistes.

Campagne de Poots réclamé samedi avoir déjà reçu le soutien de la majorité des 36 membres votants du parti: ses huit députés à la Chambre des communes britannique et 28 membres à l’Assemblée d’Irlande du Nord.

Le camp de Donaldson dit que la course est toujours ouverte et que leur homme gagnera des appuis de haut niveau de la part de voix centristes et urbaines après avoir officiellement déclaré son intérêt.

La question de savoir si Donaldson est moins têtu que Poots sur les questions constitutionnelles et du Brexit au Royaume-Uni est sujette à débat. Mais il offre un plus vue nuancée sur le maintien de la coopération avec la République d’Irlande, élément important de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998.

Le camp de Poots dimanche a versé de l’eau froide sur les suggestions selon lesquelles les deux pourraient codiriger le parti, Donaldson restant chef du parti au parlement britannique tandis que Poots devient le premier ministre d’Irlande du Nord.

Au lieu de cela, Poots aurait pour objectif de déléguer le poste de premier ministre à un adjoint principal tout en se concentrant sur le renforcement de l’appel du parti avant les prochaines élections à l’Assemblée.