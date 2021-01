Tous les voyageurs en République auront besoin de tests Covid-19 négatifs à partir de samedi

Tous les voyageurs dans la République devront produire un test PCR Covid-19 négatif des 72 heures précédentes dans les nouvelles règles qui entreront en vigueur ce samedi.

Le Cabinet a approuvé les nouvelles mesures mardi.

Un communiqué du gouvernement a déclaré que les arrivées de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud continueraient d’exiger un test PCR négatif / non détecté et devaient continuer à s’isoler pendant 14 jours, même si elles passeraient un deuxième test après leur arrivée.

Les voyages en provenance de ces deux pays ont été limités afin d’éviter d’importer deux autres variantes transmissibles du Covid-19 détectées pour la première fois là-bas. La variante britannique et la variante sud-africaine ont été trouvées en République.

Dans le cadre des nouveaux plans, les personnes qui arrivent de pays «gris» ou «rouges» (tels que définis par le système des feux de circulation de l’UE) devront restreindre leurs mouvements pendant cinq jours et si elles obtiennent un test PCR négatif, cette exigence peut être levé.

Ceux qui arrivent des pays «verts» et «orange» n’auront pas à restreindre leurs déplacements.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies attribue aux pays de l’UE une note basée sur le taux de positivité du test pour Covid-19 et le taux d’incidence à 14 jours pour chaque pays.

La plupart de l’Europe est actuellement marquée en rouge avec la Finlande et certaines parties de la Grèce parmi les quelques pays orange.

Le gouvernement déclare: «Les exemptions seront limitées à ceux qui sont actuellement exemptés de cette exigence, à savoir les travailleurs des transports internationaux, y compris les transporteurs, les pilotes et l’équipage de l’aviation, les capitaines et l’équipage maritime et les membres d’An Garda Síochána dans l’exercice de leurs fonctions. Les enfants de moins de six ans seront également exemptés. »