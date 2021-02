Les certificats de vaccination de l’UE sur la table alors que les pays méditerranéens placent leurs espoirs dans les voyages d’été

L’Union européenne doit travailler à l’élaboration de certificats médicaux numériques qui permettraient de reconnaître le statut vaccinal des personnes sur tout le continent, alors que les États du sud dirigés par la Grèce mettent leurs espoirs dans cette mesure comme moyen d’autoriser le tourisme d’été.

Un tel système prendrait environ trois mois à se développer, mais les États membres peuvent déjà introduire des certificats numériques au niveau national conçus pour collecter les mêmes données afin que les pays puissent finalement être liés, a déclaré à la presse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La mesure a été poussée par les pays méditerranéens qui souhaitent faciliter le tourisme cet été pour consolider leurs économies.

Mais de nombreux États du nord hésitent, jugeant prématuré de commencer un tel travail alors que les vaccins ne sont toujours pas largement disponibles et que les voyages non essentiels sont fortement déconseillés à travers le bloc. On craint également que le fait de traiter les personnes différemment selon leur statut vaccinal puisse être discriminatoire.

Néanmoins, les partisans de l’idée, notamment le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, ont souligné que si les gouvernements ne développent pas un tel système, les entreprises privées commenceront à en proposer un à la place.

Les compagnies aériennes l’ont réclamé et des entreprises technologiques, dont Google, ont proposé de travailler avec l’Organisation mondiale de la santé sur le développement.

Le Dr von der Leyen a déclaré qu’il y avait «encore un certain nombre de questions ouvertes» sur la question. «Le premier est à quoi serviront ces certificats», a-t-elle dit, ajoutant «qu’on ne sait toujours pas si vous pouvez transmettre la maladie même si vous êtes vaccinée».

Il appartiendrait à chaque gouvernement national de décider si les personnes vaccinées pourraient être traitées différemment, par exemple en étant autorisées à sauter la quarantaine de voyage ou des tests qui seraient obligatoires pour d’autres.

La Commission européenne a déjà publié des orientations aux États membres sur les données qu’un certificat médical devrait inclure, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires avec les partenaires internationaux, y compris l’OMS, sur les détails, ont déclaré les dirigeants.

Mesures difficiles

La perspective reste lointaine pour le moment, car les États membres de l’UE ont convenu que les voyages non essentiels doivent être limités et que des mesures strictes doivent être maintenues pour freiner la propagation du Covid-19, en particulier les nouvelles variantes.

Plusieurs pays de l’UE, dont l’Allemagne, ont introduit des restrictions aux frontières strictes afin d’empêcher la propagation des infections à partir des pays voisins où le nombre de cas est plus élevé, ce qui suscite des inquiétudes quant à la perturbation des échanges au sein du marché unique.

La variante la plus infectieuse qui est apparue pour la première fois en Grande-Bretagne s’est maintenant répandue dans toute l’UE, et les souches sud-africaines et brésiliennes sont présentes dans un nombre croissant d’États membres, faisant craindre que des mutations puissent nuire à l’efficacité du déploiement de la vaccination.

L’OMS a exhorté les pays européens à maintenir le nombre de cas aussi bas que possible afin de réduire le risque d’émergence de nouvelles variantes dangereuses.

Les 27 dirigeants nationaux ont publié une déclaration commune à la suite d’une vidéoconférence pour discuter de la pandémie jeudi soir, dans laquelle ils ont déclaré qu’ils «maintiendraient des restrictions strictes tout en redoublant d’efforts pour accélérer la fourniture de vaccins».

Le chef de la société pharmaceutique allemande CureVac, Franz-Werner Haas, a déclaré jeudi aux députés que le vaccin de son entreprise s’était révélé efficace contre les variantes britanniques et sud-africaines lors d’essais préliminaires. Il devrait recevoir l’approbation de l’Agence européenne des médicaments d’ici mai ou juin, a-t-il suggéré.

Cela augmenterait les doses de vaccin disponibles pour l’Irlande d’ici l’été, car l’UE a commandé 405 millions de doses à CureVac et l’Irlande a droit à environ 4,5 millions d’entre elles.

Jusqu’à présent, 50 millions de doses de vaccins ont été délivrées aux États membres et environ 8% de la population adulte du bloc ont reçu une dose, a déclaré le Dr von der Leyen.

«Nous devons accélérer de toute urgence l’autorisation, la production et la distribution de vaccins, ainsi que la vaccination», a-t-elle déclaré.