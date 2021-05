Biden veut du «calme» au Moyen-Orient. Voilà pour la paix.

Pas tellement.

Alors que le nombre de corps augmente lors des derniers affrontements israélo-palestiniens, les commentaires publics de Biden et de ses collaborateurs nous rappellent à quel point la nouvelle administration américaine a fixé ses attentes pour aider à résoudre le conflit plus large, vieux de plusieurs décennies, au Moyen-Orient. L’administration a clairement indiqué très tôt que la crise israélo-palestinienne n’allait pas être une priorité absolue, et elle a eu du mal à suivre la violence rapide qui a dégénéré il y a une semaine.

En cours de route, les collaborateurs de Biden ont fait des références éphémères à des concepts standard comme une solution à deux États ou la nécessité d’une «coexistence pacifique» à Jérusalem. Ils ont notamment dit à plusieurs reprises une version de la façon dont les Palestiniens et les Israéliens méritent «une égale mesure de liberté, de prospérité et de démocratie». Et lundi, le secrétaire d’État Antony Blinken est allé plus loin que la plupart de ses collègues, suggérant que les États-Unis pourraient essayer de revigorer le processus de paix israélo-palestinien.

Mais dans l’ensemble, le langage de l’administration suggère que l’objectif final reste simplement de désamorcer la crise actuelle, et non de s’attaquer à la crise la plus grande, la plus profonde et la plus existentielle.

Et même alors, les messages sont mitigés.

Par exemple, l’équipe de Biden n’a pas associé ses appels au «calme» aux demandes publiques de cessez-le-feu, et elle a bloqué les déclarations du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à la cessation des hostilités. Cela a soulevé des questions sur les motivations de l’administration tout en nuisant à la position de Biden parmi les Palestiniens et certains démocrates.

Biden lui-même semble mettre la barre basse. Dans une déclaration récente, Biden a parlé du besoin pour que les Palestiniens aient «la liberté, la prospérité et la démocratie» tout comme les Israéliens, mais il s’est ensuite engagé «à œuvrer pour un calme durable».

Cela a conduit à des répliques furieuses, certains militants et analystes notant que des expressions comme «calme pour calme» et «calme pour calme» ont été utilisées dans le passé pour décrire ce qui ne s’est avéré que des détentes temporaires dans le conflit.

«Le » calme soutenu « est un euphémisme pour les Palestiniens qui acceptent tranquillement l’assujettissement continu, le nettoyage ethnique, l’apartheid et la persécution, » a tweeté Huwaida Arraf, un avocat palestinien américain qui a cofondé le Mouvement de solidarité internationale.

Lundi, le «calme» n’apparaissait pas à l’horizon.

Du jour au lendemain, Israël a déclenché un autre barrage de frappes aériennes sur la bande de Gaza densément peuplée. Israël tente de détruire le réseau construit là-bas par le groupe militant palestinien Hamas, qui contrôle le territoire côtier et tire des roquettes sur le territoire israélien depuis une semaine.

Dans l’ensemble, plus de 200 Palestiniens ont été tués, dont beaucoup sont des enfants, et plus de 1 000 blessés, selon l’Associated Press. En Israël, au moins 10 personnes ont été tuées au milieu des roquettes, dont beaucoup d’Israël a réussi à intercepter.

Le conflit s’est intensifié de façon dramatique lundi dernier après s’être préparé pendant des semaines en raison des tensions entre Palestiniens et Israéliens au sujet de l’accès aux lieux saints à Jérusalem et de l’expulsion potentielle de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons de longue date à Jérusalem-Est.

Samedi, Israël a détruit une tour de Gaza qui abritait plusieurs organisations médiatiques, dont l’Associated Press et Al Jazeera. Les responsables israéliens ont déclaré que des actifs du Hamas se trouvaient dans le même bâtiment, notant que cela avait averti les personnes à l’intérieur de la structure afin qu’elles puissent sortir.

Les combats ont forcé le conflit israélo-palestinien sur le radar de Biden, bien qu’il semble se concentrer sur des défis plus urgents tels que la pandémie de coronavirus et la montée en puissance de la Chine.

Lui et son équipe ont consacré relativement peu de temps et d’effectifs à la question israélo-palestinienne. L’Administration, et de nombreux autres observateurs, d’ailleurs, ont également conclu que ni les Israéliens ni les Palestiniens n’ont la volonté politique d’engager des négociations sérieuses.

Pourtant, au cours de la semaine dernière, les responsables américains à tous les niveaux ont été en contact privé et public avec des responsables israéliens et palestiniens ainsi qu’avec d’autres gouvernements de la région influents. Le sous-secrétaire d’État adjoint Hady Amr est dans la région pour discuter avec des acteurs clés. Les États-Unis n’engagent pas le Hamas, qu’ils qualifient d’organisation terroriste, ils comptent donc sur les autorités égyptiennes et autres comme intermédiaires.

« Les États-Unis sont engagés dans une diplomatie silencieuse et intensive et nos efforts se poursuivront », Jake, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Sullivan a tweeté lundi.

Les efforts d’une délégation égyptienne pour négocier un cessez-le-feu ont échoué, les médias disant qu’Israël, et non le Hamas, est le parti qui tient le coup. Les analystes disent qu’Israël considère probablement cette conflagration comme une opportunité cruciale de dégrader sérieusement les capacités du Hamas, et il veut prolonger le conflit pour le faire.

Publiquement, l’administration Biden n’a pas exigé que les deux parties acceptent un cessez-le-feu. Au lieu de cela, dans des déclarations aux Nations Unies et ailleurs, les responsables américains disent que l’Amérique est prête à offrir son soutien si les deux parties veulent un cessez-le-feu. En privé, les responsables américains disent aux deux parties qu’ils aimeraient voir les combats se terminer bientôt, mais ils n’appliquent aucune pression sérieuse, a déclaré une personne familière avec la situation.

Lors d’un appel lancé lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Biden «a exprimé son soutien à un cessez-le-feu et a discuté de l’engagement des États-Unis avec l’Égypte et d’autres partenaires à cette fin», selon une lecture de la Maison Blanche. Mais cela ne suffisait pas à insister pour que les deux parties cessent leurs hostilités.

Les porte-parole de la Maison Blanche et du Département d’État ont largement évité les questions de POLITICO sur l’utilisation du mot «calme». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’administration n’appelait pas à un cessez-le-feu, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a défendu la diplomatie «discrète» de l’administration, affirmant que, quoi qu’il en soit, «chaque déclaration que nous faisons vise à réduire la violence et à amener la fin du conflit sur le terrain. »

Le refus de l’administration d’appeler à un cessez-le-feu l’a mis en contradiction avec un nombre croissant de législateurs de son propre parti, où un soutien autrefois solide à Israël s’est fissuré. Jusqu’à présent, une trentaine de démocrates du Sénat se sont joints à un appel en faveur d’un cessez-le-feu, dont beaucoup sont issus de l’aile progressiste de leur parti.

Biden et ses collaborateurs peuvent avoir de multiples raisons pour ne pas exiger publiquement un cessez-le-feu, affirment des analystes et d’anciens responsables. Ils pourraient, d’une part, essayer de marquer des points avec Israël, dont ils aimeraient avoir le soutien – ou du moins le silence – alors qu’ils tentent de relancer un accord nucléaire avec l’Iran. Ils pourraient s’inquiéter de la réaction politique des démocrates modérés s’ils ne semblent pas assez favorables à Israël.

Il est également possible que Biden soit ouvert à l’insistance israélienne selon laquelle ils ont besoin de plus de temps pour détruire davantage les actifs du Hamas à Gaza. Le président a résisté aux appels croissants pour conditionner l’aide militaire américaine d’environ 3,8 milliards de dollars par an à Israël sur la manière dont le pays traite les Palestiniens.

Biden est «une très vieille école à ce sujet», a déclaré Khaled Elgindy, directeur du programme sur la Palestine et les affaires palestiniennes-israéliennes à l’Institut du Moyen-Orient, soulignant les liens chaleureux de Biden avec les dirigeants israéliens depuis des décennies. «Il est extrêmement déconnecté non seulement des réalités sur le terrain du conflit et des problèmes, mais même de l’endroit où se trouve le centre de gravité de son propre parti.»

Michael Singh, une ancienne administration de George W. Bush maintenant avec l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, a déclaré que Biden pourrait sympathiser avec l’objectif d’Israël de dégrader le Hamas. Il a cependant noté que toutes les quelques années, Israël s’engage dans une violente confrontation avec le groupe militant palestinien.

«En général, une partie de la politique américaine a été d’aider Israël à poursuivre ses objectifs aussi rapidement et avec le moins de pertes civiles possible», a déclaré Singh. «La grande question est: ‘Israël peut-il faire cela d’une manière durable?’ La réponse à ce jour est non. C’est quelque chose qu’ils ont dû faire à plusieurs reprises. »

Lundi, le secrétaire d’État est allé au-delà du message standard de l’administration Biden jusqu’à présent lorsque, lors d’une visite au Danemark, il a évoqué la perspective d’une solution à deux États.

«Nous continuerons de mener une diplomatie intensive pour mettre fin à ce cycle actuel de violence», a déclaré Blinken. «Ensuite, nous reprendrons immédiatement le travail, le travail vital de concrétiser la vision d’Israël et d’un État palestinien existant pacifiquement, côte à côte, avec des personnes de toutes les communautés capables de vivre dans la dignité.»

Un porte-parole du département d’État n’a pas immédiatement répondu à la question de savoir si cela signifiait que l’administration Biden lancerait un effort officiel pour relancer les pourparlers de paix moribonds entre les deux parties. Contrairement aux administrations récentes, Biden n’a même pas nommé d’envoyé spécial pour se concentrer sur le conflit de longue date.

Aucune des deux parties n’est politiquement bien placée pour le moment pour s’engager.

Israël vient de tenir sa quatrième élection en deux ans, mais aucune coalition au pouvoir n’a émergé et il est question d’organiser une cinquième élection. Les Palestiniens étaient sur le point de tenir leurs premières élections en 15 ans, mais le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, les a annulées. Abbas a blâmé Israël, affirmant que cela ne garantirait pas que les Palestiniens dans des endroits comme Jérusalem-Est puissent voter. Les critiques disent qu’Abbas craignait que sa faction ne perde face à des candidats liés au Hamas.

Les derniers combats, quant à eux, ne feront qu’aggraver la méfiance.

«Honnêtement, tous les Israéliens et Palestiniens à qui je parle nous disent de ne pas utiliser le mot« paix »», a déclaré Ilan Goldenberg, un ancien responsable de l’administration Obama proche de beaucoup dans le camp de Biden. «Ils nous disent que personne dans les deux sociétés ne pense que c’est possible pour le moment.»

Elgindy a convenu que le moment n’était pas venu pour des pourparlers de paix. Mais il a également déclaré que l’appel au «calme» lancé par l’administration Biden est frustrant car les Israéliens peuvent avoir une vie beaucoup plus calme que les Palestiniens.

«Pour la plupart, les Israéliens menaient une vie normale» avant les derniers combats, a-t-il déclaré. «L’aéroport est ouvert, ils vont à la plage. Dans quelle normale les Palestiniens retournent-ils? Ils retournent à un blocus écrasant et à des expulsions de domicile. »

Les États-Unis doivent se concentrer sur l’aide aux Palestiniens pour garantir leurs droits fondamentaux, a déclaré Elgindy.

Sinon? «Vous êtes en train de préparer la prochaine explosion.»